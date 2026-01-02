 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 02.01.2026
Как Китай справляется с экономическими вызовами. Разбор
12:48 02.01.2026

Как Китай справляется с экономическими вызовами. Разбор
Китай в 2026 году увеличит бюджетные расходы

2 января 2026

За первые три квартала 2025 года экономика Китая выросла на 5,2% за счет перестройки внешней торговли и увеличения экспорта на уже сформированные направления. Однако затяжной кризис на рынке жилья и сохраняющиеся разногласия с Соединенными Штатами продолжают негативно отражаться на деловых настроениях и уровне внутреннего спроса. Как именно КНР преодолевает экономические и трудности - в материале "Известий".

Достижения китайской экономики

• За январь–сентябрь 2025 года экономика КНР увеличилась на 5,2% по сравнению с прошлым годом, однако в III квартале темпы замедлились до 4,8% после более сильного роста весной, а совокупный объем ВВП превысил 101 трлн юаней. Промышленность растет, а розничные продажи снижаются из-за кризиса в недвижимости и торговых споров с США.

• Такие результаты позволяют Китаю рассчитывать на выполнение официальной цели по годовому росту около 5%, что власти используют как сигнал устойчивости экономики к внешнему давлению. В то же время в экспертном сообществе указывают на потерю динамики роста ВВП и дефляционные риски. В конце года рост по большей части поддерживался инвестициями, тогда как слабость потребления и спад в секторе недвижимости продолжают сдерживать общее экономическое развитие.

Влияние торговой войны на Китай

• Китай и США все еще находятся в торговой конфронтации. После введения американских пошлин на китайские товары, достигших 145%, стороны в мае согласовали их временное снижение до 10% на 90 дней, а затем продлевали этот режим. Однако затем сторонам удалось договориться на уступки. В частности, Китай заморозил 24% пошлины на год, а США ослабили экспортный контроль. Эти меры можно рассматривать как временное перемирие, которое способствовало стабилизации торговли.

• В 2025 году Китай показал способность противостоять давлению США в торговой войне. Несмотря на высокие пошлины и ограничения на технологии, экспортные потоки перенаправлялись через страны Юго-Восточной Азии и Мексику, а общий торговый профицит впервые превысил $1 трлн. Внешне экономика продемонстрировала стойкость, хотя внутренние показатели оставались слабыми. В частности, рост промышленности был умеренным, розничные продажи замедлились, инвестиции в недвижимость сокращались.

• В 2026 году Китай продолжит политику выборочной открытости. Это означает, что иностранные инвестиции будут приветствоваться там, где они укрепляют экономику. Однако ограничения сохранятся в стратегически важных секторах. Акцент делается на новые производственные силы, включая ИИ, робототехнику и высокотехнологичное производство, что одновременно повышает экономическую эффективность и укрепляет суверенитет. Однако риски для КНР все еще остаются значительными, прежде всего это касается политической напряженности в отношениях с США. Пекин продолжит сочетать стратегическую гибкость с сохранением контроля над ключевыми сферами экономики.

• В целом торговые войны показали, что Китай сохраняет стратегическое преимущество, привлекая внимание союзников США как более надежный партнер. В целом Пекин усилил свое влияние через промышленность и технологии. На КНР приходится более трети мировой добавленной стоимости в производстве, она контролирует около 60% поставок компонентов для возобновляемой энергетики и активно развивает ИИ и фармацевтику. Ограничения на экспорт редкоземельных материалов показали, что страна использует экономическую зависимость других как инструмент власти.

Планы на будущее

• 2026 год станет первым годом нового пятилетнего плана, ориентированного на технологический суверенитет и качественный рост. Минфин Китая намерен увеличить бюджетные расходы. Приоритеты бюджета включают стимулирование занятости, рост доходов населения, развитие образования, здравоохранения и социальной защиты. Дополнительно поддержка будет предоставлена программе trade in для потребительских товаров, продажи по которой в первой половине 2025 года достигли 1,1 трлн юаней. Это обеспечило рост розницы в прошлом году на 5% по сравнению с предыдущим годом.

• Ситуация на рынке недвижимости продолжает оставаться ключевым фактором риска. Падение продаж и новых строительных проектов связано с ослаблением спроса на жилье, замедлением урбанизации и демографическими проблемами. Правительство, вероятно, будет продолжать снижать ипотечные ставки, способствовать распродаже жилья и проводить структурные реформы. Эксперты прогнозируют сокращение продаж и инвестиций в недвижимость на 5–10% в 2026 году и 0–5% в 2027 году. При этом негативное влияние на ВВП снизится до 0,5–1 процентного пункта.

• Рост инновационных секторов экономики станет ключевым драйвером, компенсируя замедление в недвижимости. В 2024 году такие отрасли обеспечивали 15–20% ВВП, а к 2030 году доля этих секторов может вырасти на 3 п.п. благодаря государственным инвестициям в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Основные риски связаны с торговой и технологической политикой США.

• В целом экономика Китая в 2026 году прогнозируется как стабильная и способная к устойчивому росту, чему будут способствовать комплекс макроэкономических мер и ориентация на внутреннее потребление как основной источник развития. По оценкам МВФ, рост ВВП составит около 4,5% в 2026 году, а вклад Китая в мировой экономический рост останется на уровне примерно в 30%. При этом экономика КНР будет постепенно смещать акцент с инвестиций и экспорта на услуги и потребление.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767347280


