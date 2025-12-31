 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 02.01.2026
15:24  "Я умею выбирать людей". Саида Мирзиеева впервые дала большое интервью
14:53  Известия: каких успехов добилась российская армия в 2025 году
13:59  Венесуэла собирает нефтяную армаду: смогут ли США остановить?
12:48  Как Китай справляется с экономическими вызовами. Разбор
12:42  Взгляд: Почему враги не задушили Иран
01:05  Россия передала США данные БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина
00:44  СП: Киргизско-китайский конфликт состоялся на русском языке - а иначе никак
Четверг, 01.01.2026
20:24  Как Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выступил с Новогодним обращением
14:04  НГ: Золото Памира под прицелом афганских диверсантов
13:54  Baijiahao: Запад боится Россию из-за ее мощного культурного ядра
01:00  Туркменские ученые предложили способ погасить горящий газовый кратер в Дарвазе
00:30  Новогоднее обращение Председателя КНР Си Цзиньпина в канун 2026 года
00:10  Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Среда, 31.12.2025
22:21  Шавкат Мирзиеев поздравил узбекистанцев с Новым 2026 годом
22:08  Поздравление Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
21:08  Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Новым годом
20:42  Поздравительное послание Эмомали Рахмона по случаю наступления Нового 2026 года
17:23  RS: Десять "украинских" моментов 2025 года, которые мы еще долго будем помнить
13:30  Таджикистан построил на границе c Афганистаном танкодром
13:00  Минобороны РФ показало схему украинской атаки на резиденцию Путина
11:25  Президент Киргизии подписал указ по дебюрократизации системы госуправления
01:25  Юань станет первой в мире цифровой валютой центрального банка, приносящей проценты
00:45  Podrobno.uz: Итоги 2025. Как уходящий год испытал Узбекистан на прочность
00:05  ВС РФ порвали оборону ВСУ севернее Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 30 декабря
Вторник, 30.12.2025
16:05  Сбросить бремя иллюзий! Подводя итоги 2025 года, - Сергей Кожемякин
10:33  Российскому природному газу в Центральной Азии альтернативы нет и не предвидится, - Дмитрий Нефедов
10:15  Минобороны РФ: Ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии (видео)
10:00  Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград Кыргызстана
09:37  О прогрессе в строительстве Рогунской ГЭС, - Камолидин Сирожидинов
02:16  Цифровой юань – как альтернатива системе СВИФТ, - Валентин Катасонов
01:50  Путин утвердил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа
01:26  СП: Афганистанские моджахеды от голода бегут на север, Душанбе отстреливается, 201-я дивизия передергивает затвор
00:46  Военкор Коц: Россия может ответить Киеву оружием, какого мир еще не видел
00:05  ВС РФ начали операцию против Ореховского укрепрайона ВСУ. Трамп был шокирован попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина
Понедельник, 29.12.2025
20:21  Военные учения НОАК под названием "Совместные операции по пресечению попыток "независимости" Тайваня"
18:14  Набор умений для эры ИИ-ассистентов. Почему критического мышления больше недостаточно
17:05  ProFinance: Добыча нефти в Казахстане упала после атаки украинского беспилотника на крупный терминал
16:08  Центральная Азия - понятие достаточно веселое, - Данияр Ашимбаев
15:05  Результат встречи Трампа с Зеленским: договорились договариваться, - Дмитрий Шевченко
12:05  Президент Сердар Бердымухамедов утвердил девиз 2026 года – "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов"
07:02  Podrobno.uz: Как в Узбекистане создавали первый персональный компьютер Согдиана-1
06:43  Почему обостряется ситуация на границе Афганистана и Таджикистана, - Степан Никольский
05:32  "Ястребов" сокрушила мания величия: Россия адаптировалась, Европа - нет
00:17  Фонд Ибн Сины поддержал издание "Избранных трудов по этнографии туркмен" Г.И. Карпова
00:05  В Гуляйполе ВС РФ взяли батальонный КП ВСУ с документами и оборудованием, – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.12.2025
22:40  Латинская Америка в годы Второй мировой войны: о помощи малых стран Антигитлеровской коалиции
20:37  10 самых важных дат истории Уральска, - П.В.Густерин
19:02  Подтвержденные запасы золота Кыргызстана приближаются к 1 килотонне, - минприроды Медер Машиев
18:16  МОНЦАМЭ: Главные события 2025 года в Монголии
12:15  Саммиты в формате "С5+1" придали импульс консолидации стран Центральной Азии
06:43  Иран не откажется от права на мирный атом и намерен расширить сотрудничество с РФ
02:00  Трое иностранцев, прикуривших от узбекской купюры 2000 сумов, получили штраф по 24 тыс.юаней каждый
01:32  Станцию метро Калкаман в Алматы закончат строить к середине 2026 года
00:19  Русские волки порвали финских оленей: малые страны продают НАТО свою географию, - Александр Широкорад
Суббота, 27.12.2025
22:55  Ракета "Союз-2.1б" с космодрома Восточный выведет на орбиту 50 спутников, включая три иранских
16:20  Токио засылает гонцов в Москву с "роскошным подарком"
14:27  Известия: О причинах и последствиях обострения на таджикско-афганской границе
12:14  2026 год прогнозируется как период жесткой конкуренции в области искусственного интеллекта
06:39  Россия и Казахстан завершают подготовку комплекса Байтерек и готовят к старту "Союз 5"
03:20  БРИКС – ШОС – Глобальный Юг: связующая роль Нового банка развития
02:10  НГ: Центральная Азия меняет логистику и оказывается в тренде у мировых транспортных игроков
Венесуэла собирает нефтяную армаду: смогут ли США остановить?
13:59 02.01.2026

31 декабря 2025

США смогли остановить или заставить танкеры поменять курс по одиночке. Но смогут ли сделать это с целой армадой?

После начала американской блокады экспорта нефти из Венесуэлы в стране продолжают загружать нефтью все танкеры. Они скапливаются у берегов страны и не исключено, что суда отправятся в путь все вместе - в то время пока Береговая охрана США двенадцатый день не может захватить танкер Bella 1, который отказывается подчиняться указаниям американцев.

Венесуэла не снижает добычу, а наполняет танкеры нефтью. Об этом сообщают TankerTrackers, которые отслеживают морские перевозки нефти.

"По нашим оценкам, у Венесуэлы еще есть запас пустых танкеров примерно на месяц, прежде чем ей придется сократить добычу", - сообщает специализированный портал.

Накануне в Bloomberg заявили со ссылкой на источники, что госкомпания PDVSA сокращает производство в самом главном нефтеносном регионе Ориноко. Так, с 28 декабря добыча в регионе должна снизиться на четверть - до 500 тыс. баррелей в сутки. Это сокращение производства во всей стране на 15%.

В TankerTrackers сообщают, что данные о сокращении добычи преждевременны.

"Вопреки некоторым сообщениям в СМИ, мы не видим никаких признаков сокращения добычи. PDVSA активно загружает пустые танкеры с начала блокады", - пишут активисты.

По их данным, в Венесуэлу прибыли еще два санкционных танкера и два находятся в пути.

"В этом месяце PDVSA вела переговоры с клиентами о скидках и изменениях в контрактах, чтобы избежать возврата грузов или сокращения добычи нефти. Однако, по словам источников в госкомпании, многие покупатели теряют терпение, поскольку реальных альтернатив для вывоза нефтяных грузов из страны, даже на танкерах, не подпадающих под санкции, нет", - пишет Reuters.

По данным агентства, у берегов Венесуэлы скопилось более двадцати танкеров, на борту которых может находиться 16 млн баррелей нефти, чья стоимость с учетом скидок превышает $ 500 млн.

Lloyd’s List сообщает, что два идущих в латиноамериканскую страну танкера принадлежат китайским компаниям и могут быть вызовом для американской блокады, которую Пекин, являющийся основным потребителем венесуэльской нефти, не признает.

Не исключено, что в крайнем случае Венесуэла может отправить все танкеры разом, чтобы пробить блокаду США. Теоретически, у американцев не хватит сил, чтобы остановить армаду из нескольких десятков супертанкеров, если только не применят силу, от чего Вашингтон до последнего времени уклоняется, предпочитая тактику запугивания.

Советник управляющего фонда "Индустриальный код" Максим Шапошников полагает, что конвой судов может пойти под прикрытием фрегатов ВМС Венесуэлы, как это уже было.

"Скорее всего, американцы не рискнут атаковать, поскольку Китай уже показал вооруженные контейнеровозы, которые в скором времени могут выйти на рейдирование в мировой океан. Такой виток эскалации вряд ли устроит США", - говорит эксперт.

Пока США пытаются действовать, по крайней мере, в рамках собственных юридических рамок. И, например, после захвата двух супертанкеров уже двенадцатый день не могут зайти на борт третьего. Bella 1 следовала в Венесуэлу, но вынуждена была изменить курс после начала преследования силами Береговой охраны США. Капитан санкционного судна отказался принимать на борт представителей службы и судно ушло в Атлантический океан и держит северо-восточный курс. Как сообщает The New York Times, экипаж судна нарисовал на борту даже российский флаг, чтобы поумерить пыл Береговой охраны. Однако о российских связях супертанкера, который перевозит санкционную нефть из Венесуэлы и Ирана, ничего неизвестно. Известно, что часть экипажа судна состоит из россиян и украинцев.

Для американцев проблема захвата супертанкера состоит в том, что из-за санкций и отсутствия флага у судна силовой захват может делать только Береговая охрана, а у нее не хватает специализированных групп реагирования. И она вынуждена ждать подкрепления.

Блокада Венесуэлы началась после заявления Дональда Трампа о том, что США не будут выпускать из страны санкционные танкеры. Пока это привело только к захвату двух танкеров с общим грузом в 3,6 млн баррелей. В Вашингтоне не скрывают, что пытаются давить на Каракас для свержения Николаса Мадуро.

Источник - EADaily
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767351540


