Венесуэла собирает нефтяную армаду: смогут ли США остановить?

13:59 02.01.2026

31 декабря 2025



США смогли остановить или заставить танкеры поменять курс по одиночке. Но смогут ли сделать это с целой армадой?



После начала американской блокады экспорта нефти из Венесуэлы в стране продолжают загружать нефтью все танкеры. Они скапливаются у берегов страны и не исключено, что суда отправятся в путь все вместе - в то время пока Береговая охрана США двенадцатый день не может захватить танкер Bella 1, который отказывается подчиняться указаниям американцев.



Венесуэла не снижает добычу, а наполняет танкеры нефтью. Об этом сообщают TankerTrackers, которые отслеживают морские перевозки нефти.



"По нашим оценкам, у Венесуэлы еще есть запас пустых танкеров примерно на месяц, прежде чем ей придется сократить добычу", - сообщает специализированный портал.



Накануне в Bloomberg заявили со ссылкой на источники, что госкомпания PDVSA сокращает производство в самом главном нефтеносном регионе Ориноко. Так, с 28 декабря добыча в регионе должна снизиться на четверть - до 500 тыс. баррелей в сутки. Это сокращение производства во всей стране на 15%.



В TankerTrackers сообщают, что данные о сокращении добычи преждевременны.



"Вопреки некоторым сообщениям в СМИ, мы не видим никаких признаков сокращения добычи. PDVSA активно загружает пустые танкеры с начала блокады", - пишут активисты.



По их данным, в Венесуэлу прибыли еще два санкционных танкера и два находятся в пути.



"В этом месяце PDVSA вела переговоры с клиентами о скидках и изменениях в контрактах, чтобы избежать возврата грузов или сокращения добычи нефти. Однако, по словам источников в госкомпании, многие покупатели теряют терпение, поскольку реальных альтернатив для вывоза нефтяных грузов из страны, даже на танкерах, не подпадающих под санкции, нет", - пишет Reuters.



По данным агентства, у берегов Венесуэлы скопилось более двадцати танкеров, на борту которых может находиться 16 млн баррелей нефти, чья стоимость с учетом скидок превышает $ 500 млн.



Lloyd’s List сообщает, что два идущих в латиноамериканскую страну танкера принадлежат китайским компаниям и могут быть вызовом для американской блокады, которую Пекин, являющийся основным потребителем венесуэльской нефти, не признает.



Не исключено, что в крайнем случае Венесуэла может отправить все танкеры разом, чтобы пробить блокаду США. Теоретически, у американцев не хватит сил, чтобы остановить армаду из нескольких десятков супертанкеров, если только не применят силу, от чего Вашингтон до последнего времени уклоняется, предпочитая тактику запугивания.



Советник управляющего фонда "Индустриальный код" Максим Шапошников полагает, что конвой судов может пойти под прикрытием фрегатов ВМС Венесуэлы, как это уже было.



"Скорее всего, американцы не рискнут атаковать, поскольку Китай уже показал вооруженные контейнеровозы, которые в скором времени могут выйти на рейдирование в мировой океан. Такой виток эскалации вряд ли устроит США", - говорит эксперт.



Пока США пытаются действовать, по крайней мере, в рамках собственных юридических рамок. И, например, после захвата двух супертанкеров уже двенадцатый день не могут зайти на борт третьего. Bella 1 следовала в Венесуэлу, но вынуждена была изменить курс после начала преследования силами Береговой охраны США. Капитан санкционного судна отказался принимать на борт представителей службы и судно ушло в Атлантический океан и держит северо-восточный курс. Как сообщает The New York Times, экипаж судна нарисовал на борту даже российский флаг, чтобы поумерить пыл Береговой охраны. Однако о российских связях супертанкера, который перевозит санкционную нефть из Венесуэлы и Ирана, ничего неизвестно. Известно, что часть экипажа судна состоит из россиян и украинцев.



Для американцев проблема захвата супертанкера состоит в том, что из-за санкций и отсутствия флага у судна силовой захват может делать только Береговая охрана, а у нее не хватает специализированных групп реагирования. И она вынуждена ждать подкрепления.



Блокада Венесуэлы началась после заявления Дональда Трампа о том, что США не будут выпускать из страны санкционные танкеры. Пока это привело только к захвату двух танкеров с общим грузом в 3,6 млн баррелей. В Вашингтоне не скрывают, что пытаются давить на Каракас для свержения Николаса Мадуро.