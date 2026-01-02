Известия: каких успехов добилась российская армия в 2025 году

В зоне СВО освобождено более 300 населенных пунктов и более 6 тыс. кв. км



Роман Крецул

2 января 2026



Наиболее важными успехами российских войск в 2025 году стало серьезное продвижение в Донбассе, а также полное освобождение Курской области, считают опрошенные "Известиями" эксперты. За год армия России освободила более 300 населенных пунктов и более 6 тыс. кв. км территории. Среди отбитых у ВСУ городов и поселков - Курахово, Красноармейск, Дзержинск, Часов Яр, Гуляйполе. А установленный в конце года контроль над Красноармейском и Димитровом создает хорошие условия для дальнейшего развития наступления и полного освобождения Донецкой Народной Республики, заявил Владимир Путин.



Военные итоги 2025 года



2025 год стал важным этапом в решении задач специальной военной операции. Об этом 17 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта.



- Наши войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы, в том числе так называемые элитные части и соединения, прошедшие подготовку в западных военных центрах, оснащенные современной иностранной техникой и вооружениями. В этом году уже освобождено свыше 300 населенных пунктов, в том числе крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями, - сказал глава государства.



Тогда же министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что за год российские войска освободили более 6 тыс. кв. км территории, что на треть превышает показатели 2024 года. Причем темпы продвижения группировок войск "Восток", "Центр" и "Запад" по сравнению с 2024 годом выросли в полтора-два раза.



- За этими цифрами стоит качественный результат. Освобождена Курская область, ликвидированы важные узлы обороны украинских войск в Донбассе и в Запорожье. В конечном итоге подтвердилось то, что было очевидным с самого начала, - обрушение обороны ВСУ неизбежно. Наконец, и западные кураторы Киева это отчетливо понимают, - заявил Белоусов.



Успехи ВС РФ в начале 2025 года



В начале 2025 года ВС РФ провели три успешные наступательные операции. 6 января был полностью освобожден город Курахово в юго-западной части Донбасса. Это был укрепленный район ВСУ с сетью огневых позиций и подземных коммуникаций. Город прикрывал дорогу на Красноармейск (Покровск) - крупный транспортный и железнодорожный узел, обеспечивавший снабжение украинской группировки в Донбассе. С освобождением города прекратились обстрелы Донецка, а положение украинских сил на этом направлении значительно усложнилось.



13 января освобожден населенный пункт Песчаное в ДНР, что позволило российским войскам расширить плацдарм на красноармейском направлении. Село расположено примерно в пяти километрах к юго-западу от Красноармейска. А 26 января российские войска освободили населенный пункт Великая Новоселка в ДНР. Это был последний крупный, хорошо подготовленный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на южнодонецком направлении.



7 февраля ВС России освободили город Дзержинск (Торецк) - крупный транспортный узел в ДНР. Это позволило им улучшить логистику и укрепить позиции на линии фронта.



Полное освобождение Курской области



13 марта ВС РФ освободили город Суджа в Курской области. Бои за него длились больше семи месяцев. Успех стал возможен благодаря уникальной операции. Российские военнослужащие преодолели около 15 км по трубопроводу и неожиданно для противника вышли на поверхность в глубине обороны ВСУ.



О полном освобождении Курской области 26 апреля Владимиру Путину доложил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов. По данным Минобороны, украинские подразделения удерживали до 1268 кв. км. Последним населенным пунктом, возвращенным под российский контроль, стало село Горналь возле Суджи. Потери ВСУ на курском направлении оцениваются более чем в 76 тыс. человек. После освобождения Курской области подразделения группировки "Север" зашли на территорию Сумской области и начали создавать полосу безопасности.



Освобождение временно захваченных территорий Курской области - самое значимое событие уходящего года, рассказал "Известиям" военный эксперт Борис Джерелиевский.



- Это одна из самых трагических страниц специальной военной операции, - отметил он. - И переоценить значимость освобождения территории региона сложно. Как и тот героизм, который проявили при этом и наши воины, и наши братья из Северной Кореи. Многие из них отдали свою жизнь за освобождение Курской области.



Объявленные перемирия



Накануне Пасхи президент России Владимир Путин объявил перемирие - с 19 по 21 апреля. Российские войска соблюдали режим прекращения огня и оставались на своих местах. В то же время украинские силы наносили удары по позициям российских войск и по приграничным территориям России. Всего Минобороны зафиксировало 4,9 тыс. нарушений режима прекращения огня.



В мае накануне годовщины Победы в Великой Отечественной войне президент Владимир Путин объявил перемирие на праздничные дни. Украинская сторона не прекратила боевые действия. По итогам перемирия было зафиксировано более 9,3 тыс. нарушений режима прекращения огня.



8 июня российские подразделения освободили населенный пункт Заря в ДНР и зашли на территорию Днепропетровской области, развивая наступление. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал это новыми реалиями на земле.



31 июля российские войска освободили населенный пункт Часов Яр в ДНР. Это был один из самых укрепленных районов на славянско-краматорском направлении и крупный логистический центр ВСУ. С завершением боев за город открылись возможности для дальнейшего продвижения российских войск в сторону Славянска и Краматорска.



30 августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что освобождено 99,7% территории ЛНР. В ДНР под контролем российских сил находится 79% территории, в Запорожской области - 74%, в Херсонской - 76%. Герасимов также отметил, что российские войска успешно выполняют задачи по формированию зоны безопасности вдоль границы РФ в Сумской и Харьковской областях.



Успехи ВС РФ в ноябре-декабре 2025 года



20 ноября российские войска освободили город Купянск в Харьковской области. Это один из ключевых опорных пунктов обороны ВСУ в восточной части региона. Установление контроля над городом создало условия для продвижения на запад и потенциального соединения фронта с участком в Волчанске.



1 декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов﻿ доложил президенту об освобождении городов Красноармейск (ДНР) и Волчанск Харьковской области. Украинские подразделения в районе города Димитров (Мирноград) попали в окружение.



Красноармейск был важным логистическим центром и опорным пунктом ВСУ, он закрывал с юга подступы к так называемой донбасской дуге - череде хорошо укрепленных городов от Константиновки до Славянска, где проходит последняя линия обороны ВСУ на территории ДНР. Министр обороны Андрей Белоусов заявил 17 декабря, что освобождение Красноармейска и Димитрова станет крупнейшим поражением украинской армии в Донбассе за последнее время.



Главным успехом в прошедшем году является то, что российская армия продолжает давление на украинскую оборону на разных участках фронта, и оно усиливается, рассказал "Известиям" военный эксперт Юрий Лямин.



- В итоге в обороне они испытывают серьезные проблемы, что заставляет их отступать, - отметил он. - В этом году под наш контроль перешло заметно больше территорий, чем в прошлом. На отдельных участках ВСУ становится все сложнее держаться. А чем дальше украинские войска наступают, тем более пессимистично смотрят на их перспективы США. Соответственно, на украинское руководство начинают сильнее давить, чтобы оно соглашалось на мирные условия, которые им предлагают.



С военной точки зрения наиболее важным в этом году было наступление в Донбассе, особенно в Красноармейской, Димитровской агломерации, полагает Борис Джерелиевский.



- Это своего рода ключ, который открывает дорогу к окончательному освобождению Донецкой Народной Республики, а также движение в сторону Днепропетровской области. Это большое достижение. Наши противники делали большие ставки на удержание этих районов. И тем не менее Покровск уже полностью освобожден. Димитров, думаю, на подходе. Там последние мероприятия по зачистке.



В районе Димитрова уже нет организованного сопротивления, и оно носит хаотический характер, добавил эксперт, - кто может, пытается уйти.



- Можно отметить успехи российских войск на красноармейском направлении, - обратил внимание Юрий Лямин. - Очень важно, что российские войска вышли на Гуляйполе. Есть успехи и на купянском направлении. Сейчас украинцы пытаются контратаковать, но они это делают по той причине, что для них сложилось тяжелое положение благодаря предыдущим действиям наших войск. А с резервами у них не самая лучшая ситуация. Контратаки заставляют их сжигать резервы, они несут большие потери, чем сидя в глухой обороне. Главное - что продолжается продвижение российских войск на разных участках.



11 декабря командующий группировкой войск "Юг" Сергей Медведев заявил, что российские войска завершили полное освобождение города Северск и тем самым создали условия для дальнейшего развития наступления в направлении Славянска. Долгое время город служил для ВСУ ключевым укрепрайоном. Российская армия уверенно захватила инициативу на севере ДНР и продолжила идти вперед.



27 декабря российская армия полностью освободила населенные пункты Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР.



- Контроль за городами Красноармейск и Димитров создают, как я уже сказал об этом, хорошие условия для дальнейшего развития наступления и полного освобождения Донецкой Народной Республики, - заявил президент Владимир Путин.



Освобождение Гуляйполя позволяет нашим войскам подойти с востока к Орехову - последнему укрепрайону ВСУ на пути к Запорожью.

