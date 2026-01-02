|"Я умею выбирать людей". Саида Мирзиеева впервые дала большое интервью
15:24 02.01.2026
"Я умею выбирать людей". Саида Мирзиеева впервые дала большое интервью
2 января 2026
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Глава Администрации президента Узбекистана Саида Мирзиеева впервые дала развернутое интервью, в котором подробно рассказала о своей роли в системе государственного управления, принципах работы президента Шавката Мирзиеева и ключевых направлениях проводимых в стране реформ.
По ее словам, Администрация президента выполняет прежде всего стратегическую функцию. Она формирует приоритеты развития, контролирует исполнение принятых решений и обеспечивает обратную связь между властью и обществом, не занимаясь при этом оперативным управлением. Текущий этап развития страны Саида Мирзиеева охарактеризовала как эпоху глубоких реформ, подчеркнув, что устойчивые изменения невозможны без постоянного контроля, ответственности и учета общественного мнения.
Говоря о стиле работы президента, глава администрации отметила его открытость к диалогу, умение слушать людей и доверять своей команде. По ее словам, преобразования в Узбекистане реализуются не только через жесткие управленческие решения, но и за счет гибкости, доверия и постоянного взаимодействия с обществом. Особое значение придается развитию кадрового потенциала и созданию условий для профессионального роста управленцев.
Среди ключевых приоритетов работы Администрации президента Саида Мирзиеева выделила пять направлений: обеспечение водными ресурсами, развитие образования, здравоохранения, поддержку предпринимательства и реформирование судебной системы. Водную сферу она назвала стратегически важной для аграрной страны. При этом изменения в образовании и медицине, по ее словам, относятся к долгосрочным задачам, результаты которых невозможно увидеть мгновенно, но без которых невозможно устойчивое развитие.
Отдельное внимание в интервью было уделено судебной системе. Саида Мирзиеева подчеркнула, что без прозрачного и справедливого правосудия невозможно добиться эффективных экономических реформ, привлечения инвестиций и укрепления доверия граждан к государству.
Рассказывая о личных интересах, глава администрации призналась, что ей близка международная дипломатия и диалог. По ее словам, общение и сотрудничество, в том числе на международной арене, служат общей цели - улучшению качества жизни людей. Принцип "каждый человек важен" она назвала одним из базовых в государственной политике.
Саида Мирзиеева также пояснила, что ее назначение на пост главы Администрации президента обусловлено необходимостью обеспечивать главу государства прямой, объективной и своевременной информацией о ситуации в регионах. Такой подход, по ее словам, позволяет оперативно выявлять реальные проблемы на местах и эффективно контролировать ход реализации реформ.