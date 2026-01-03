Монголия рассматривает предложение России о малой АЭС

01:20 03.01.2026

Мир и атом: Монголия рассматривает предложение России о малой АЭС

Почему Улан-Батору так важно сотрудничество с Москвой в энергетической сфере



Елизавета Борисенко

3 января 2026



Монголия рассматривает предложение "Росатома" о строительстве станции малой мощности, сообщил "Известиям" посол России в Улан-Баторе Алексей Евсиков. Потенциальная АЭС обеспечит энергетическую стабильность страны, что особенно актуально, подчеркивают в экспертных кругах. Монгольская энергосистема испытывает колоссальное напряжение даже при минимальных нагрузках. Для этой азиатской страны привлекательными могут стать и иные проекты - в частности, по добыче урана и редкоземельных элементов. В каких областях Москва и Улан-Батор укрепляют взаимодействие - в материале "Известий".



Проекты России и Монголии в атомной сфере



Монголия не только рассматривает предложение "Росатома" о строительстве атомной станции малой мощности, но и подбирает площадку для размещения объекта, рассказал "Известиям" посол России в Улан-Баторе Алексей Евсиков.



- С августа 2024 года монгольская сторона рассматривает предложение ГК "Росатом" о сооружении атомной станции малой мощности с использованием новейшей и не имеющей аналогов в мире технологии. Предполагается расположить этот объект в регионе, в котором ожидается появление большого числа новых потребителей электроэнергии, - сообщил дипломат.



В сентябре 2024-го в "Росатоме" подчеркивали, что технический облик проекта по строительству первой в Монголии малой АЭС практически утвержден. Сообщалось, что соглашение может быть подписано уже в 2025-м. Однако пока никаких обновлений по этому вопросу нет. Очевидно, что сроки сдвигаются.



Будущая АЭС очень важна для обеспечении энергетической стабильности Монголии, пояснил "Известиям" научный сотрудник лаборатории исследований современных Центральной Азии и Кавказа ИВ РАН Дарья Сапрынская.



- На данный момент газификация и уголь играют огромную роль в обеспечении стабильности и безопасности Монголии. Новая АЭС потенциально даст устойчивый источник электроэнергии взамен угольных ТЭЦ, что особенно важно для развития крупных городов и промышленных проектов. К примеру, рассматривается проект малой АЭС для снабжения электроэнергией молодого города Новый Хархорум, - подчеркивает эксперт.



Сегодня энергосистема Монголии испытывает серьезные проблемы. Сохраняется ситуация, когда значения напряжения в контрольных точках в ночные часы даже при минимальной нагрузке достигают максимально допустимых показателей. Улан-Батор также намерен снизить зависимость от импорта - 20% электроэнергии до сих пор поставляется из России и Китая.



Здесь есть и финансовый нюанс. Вопрос в том, насколько бюджет страны может позволить себе строительство АЭС, потому что этот проект дорогостоящий, обращает внимание Сапрынская.



Тем не менее интерес Монголии очевиден. Ранее вице-спикер Великого государственного хурала страны Бехчулууны Пурэвдорж подчеркивал, что если начать работать над вопросами строительства АЭС сейчас, то через 10–15 лет страна решит проблему с атомной энергетикой.



Привлекательными для Улан-Батора могут стать и иные проекты, в том числе по добыче урана и редкоземельных элементов с опорой на многолетний опыт РФ, добавил российский посол.



- В целом сотрудничество в энергетической отрасли - одно из стратегических направлений для России и Монголии, поскольку именно эта сфера сейчас играет все большую роль в обеспечении поступательного экономического развития, - подчеркнули там.



Причем вопрос взаимовыгодной кооперации в ядерной отрасли не новый. 14 ноября 2000 года Москва и Улан-Батор подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Этот комплексный документ охватил весь спектр актуальных и потенциальных направлений взаимодействия.



Перспективы сотрудничества двух стран



Двусторонние отношения между Москвой и Улан-Батором переживают новый виток развития. В начале декабря состоялся первый форум регионов России и Монголии. На нем была подписана программа сотрудничества на 2026–2030 годы, которая включает порядка 70 направлений.



Вице-премьер РФ Алексей Оверчук на форуме заявил, что Улан-Батор остается важным торговым партнером Москвы в Азии, это подтверждает рост товарооборота. По его словам, за 2024-й он увеличился на 17,8%, а за девять месяцев 2025 года - еще на 5%. В целом страны приближаются к отметке в $2 млрд во взаимной торговле, хотя в 2020-м она составляла всего $1,4 млрд. Сейчас у сторон есть возможность еще больше приумножить нынешние показатели. "Прежде всего, мы видим потенциал в увеличении поставок из Монголии ваших традиционных товаров - шерсти, кашемира, кожи, мяса", - обратил внимание Оверчук.



Россия один из крупнейших торговых партнеров Монголии. Стороны взаимодействуют по целому ряду направлений.



- Москва и Улан-Батор укрепляют сотрудничество в ряде сфер, среди которых промышленность, сельское хозяйство, туризм, - говорит Сапрынская.



Монголия в основном импортирует из России нефтепродукты, автомобили и другую транспортную технику, ядерные реакторы, авиа- и электротехнику, изделия из металла, продукты питания и лекарственные препараты.



При этом нельзя назвать республику каким-то локальным участником международной торговли. Страна активно поставляет свою продукцию более чем в 80 государств мира. Основу экспорта составляют мясо, шерсть и текстильные изделия, а также запасы полезных ископаемых: золото, серебро, железная руда, уголь, медь, олово, никель, цинк.



Россию и Монголию связывает и исторический аспект: СССР оказывал значительную помощь в индустриализации и развитии инфраструктуры страны, что заложило основу для современного партнерства. Сегодня это проявляется в реализации крупных проектов: например, в октябре 2024-го был открыт таможенно-логистический терминал "Кяхта" на российско-монгольской границе, который упростил торговые потоки и повысил пропускную способность.



2 сентября 2025-го был подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири – 2" и транзитного газопровода "Союз Восток". Проект позволит поставлять из России в Китай 50 млрд куб. м газа в год транзитом через Монголию. Грандиозным проектом тысячелетия назвал его глава монгольского правительства Гомбожавын Занданшатар.



Импульс торговому сотрудничеству придает и взаимодействие по линии ЕАЭС. Напомним, 16 декабря 2025 года Госдума РФ ратифицировала временное торговое соглашение между организацией и его государствами-членами и Монголией. Подписан документ был еще в мае. Соглашение предусматривает либерализацию торговли по 367 видам товаров.



Любопытный трек для сотрудничества Россия и Монголии - водный, говорит Дарья Сапрынская. Ранее власти республики предложили российской стороне сотрудничество в будущих строительных работах по проекту ГЭС "Эгийн-Гол" на реке Селенге, впадающей в Байкал. Стороны также уделяют внимание взаимному сохранению крупных водоемов.



На подъеме сейчас и политический диалог. 2 сентября 2025 года в Пекине президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом. Годом ранее в сентябре 2024-го российский лидер посещал страну с официальным визитом. Президент Монголии после приглашения Владимира Путина также приезжал в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы.