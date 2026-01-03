Доктрина Монро в действии: Трамп заявил о захвате Мадуро и его семьи

12:56 03.01.2026

3 января 2026, 12:28



Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его семья захвачены и вывезены из страны. Об этом 3 января заявил американский лидер Дональд Трамп.



"Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера, президента Николаса Мадуро, который вместе со своей женой был схвачен и вывезен из страны", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.



По словам президента США, операция проводилась при участии американских правоохранительных органов.



Ранее в этот день в Каракасе были слышны взрывы. Уточнялось, что южный район города, расположенный около крупной военной базы, остался без электроснабжения. В связи с произошедшим президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел на территории страны чрезвычайное положение.



Как отметила журналистка канала CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на американских чиновников, атаковать Венесуэлу приказал американский лидер Дональд Трамп. При этом перед ударами президент США провел совещание по нацбезопасности в Мар-а-Лаго.



