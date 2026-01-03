 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Суббота, 03.01.2026
13:25  Полвека назад Венесуэла национализировала нефтедобычу. "Миротворец" Трамп хочет все вернуть, - Валентин Катасонов
13:12  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы
12:56  Доктрина Монро в действии: Трамп заявил о захвате Мадуро и его семьи
01:20  Монголия рассматривает предложение России о малой АЭС
Пятница, 02.01.2026
15:24  "Я умею выбирать людей". Саида Мирзиеева впервые дала большое интервью
14:53  Известия: каких успехов добилась российская армия в 2025 году
13:59  Венесуэла собирает нефтяную армаду: смогут ли США остановить?
12:48  Как Китай справляется с экономическими вызовами. Разбор
12:42  Взгляд: Почему враги не задушили Иран
01:05  Россия передала США данные БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина
00:44  СП: Киргизско-китайский конфликт состоялся на русском языке - а иначе никак
Четверг, 01.01.2026
20:24  Как Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выступил с Новогодним обращением
14:04  НГ: Золото Памира под прицелом афганских диверсантов
13:54  Baijiahao: Запад боится Россию из-за ее мощного культурного ядра
01:00  Туркменские ученые предложили способ погасить горящий газовый кратер в Дарвазе
00:30  Новогоднее обращение Председателя КНР Си Цзиньпина в канун 2026 года
00:10  Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Среда, 31.12.2025
22:21  Шавкат Мирзиеев поздравил узбекистанцев с Новым 2026 годом
22:08  Поздравление Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
21:08  Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Новым годом
20:42  Поздравительное послание Эмомали Рахмона по случаю наступления Нового 2026 года
17:23  RS: Десять "украинских" моментов 2025 года, которые мы еще долго будем помнить
13:30  Таджикистан построил на границе c Афганистаном танкодром
13:00  Минобороны РФ показало схему украинской атаки на резиденцию Путина
11:25  Президент Киргизии подписал указ по дебюрократизации системы госуправления
01:25  Юань станет первой в мире цифровой валютой центрального банка, приносящей проценты
00:45  Podrobno.uz: Итоги 2025. Как уходящий год испытал Узбекистан на прочность
00:05  ВС РФ порвали оборону ВСУ севернее Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 30 декабря
Вторник, 30.12.2025
16:05  Сбросить бремя иллюзий! Подводя итоги 2025 года, - Сергей Кожемякин
10:33  Российскому природному газу в Центральной Азии альтернативы нет и не предвидится, - Дмитрий Нефедов
10:15  Минобороны РФ: Ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии (видео)
10:00  Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград Кыргызстана
09:37  О прогрессе в строительстве Рогунской ГЭС, - Камолидин Сирожидинов
02:16  Цифровой юань – как альтернатива системе СВИФТ, - Валентин Катасонов
01:50  Путин утвердил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа
01:26  СП: Афганистанские моджахеды от голода бегут на север, Душанбе отстреливается, 201-я дивизия передергивает затвор
00:46  Военкор Коц: Россия может ответить Киеву оружием, какого мир еще не видел
00:05  ВС РФ начали операцию против Ореховского укрепрайона ВСУ. Трамп был шокирован попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина
Понедельник, 29.12.2025
20:21  Военные учения НОАК под названием "Совместные операции по пресечению попыток "независимости" Тайваня"
18:14  Набор умений для эры ИИ-ассистентов. Почему критического мышления больше недостаточно
17:05  ProFinance: Добыча нефти в Казахстане упала после атаки украинского беспилотника на крупный терминал
16:08  Центральная Азия - понятие достаточно веселое, - Данияр Ашимбаев
15:05  Результат встречи Трампа с Зеленским: договорились договариваться, - Дмитрий Шевченко
12:05  Президент Сердар Бердымухамедов утвердил девиз 2026 года – "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов"
07:02  Podrobno.uz: Как в Узбекистане создавали первый персональный компьютер Согдиана-1
06:43  Почему обостряется ситуация на границе Афганистана и Таджикистана, - Степан Никольский
05:32  "Ястребов" сокрушила мания величия: Россия адаптировалась, Европа - нет
00:17  Фонд Ибн Сины поддержал издание "Избранных трудов по этнографии туркмен" Г.И. Карпова
00:05  В Гуляйполе ВС РФ взяли батальонный КП ВСУ с документами и оборудованием, – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.12.2025
22:40  Латинская Америка в годы Второй мировой войны: о помощи малых стран Антигитлеровской коалиции
20:37  10 самых важных дат истории Уральска, - П.В.Густерин
19:02  Подтвержденные запасы золота Кыргызстана приближаются к 1 килотонне, - минприроды Медер Машиев
18:16  МОНЦАМЭ: Главные события 2025 года в Монголии
12:15  Саммиты в формате "С5+1" придали импульс консолидации стран Центральной Азии
06:43  Иран не откажется от права на мирный атом и намерен расширить сотрудничество с РФ
02:00  Трое иностранцев, прикуривших от узбекской купюры 2000 сумов, получили штраф по 24 тыс.юаней каждый
01:32  Станцию метро Калкаман в Алматы закончат строить к середине 2026 года
00:19  Русские волки порвали финских оленей: малые страны продают НАТО свою географию, - Александр Широкорад
Суббота, 27.12.2025
22:55  Ракета "Союз-2.1б" с космодрома Восточный выведет на орбиту 50 спутников, включая три иранских
16:20  Токио засылает гонцов в Москву с "роскошным подарком"
14:27  Известия: О причинах и последствиях обострения на таджикско-афганской границе
Доктрина Монро в действии: Трамп заявил о захвате Мадуро и его семьи
12:56 03.01.2026

Трамп заявил о захвате Мадуро и его семьи

3 января 2026, 12:28

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его семья захвачены и вывезены из страны. Об этом 3 января заявил американский лидер Дональд Трамп.

"Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера, президента Николаса Мадуро, который вместе со своей женой был схвачен и вывезен из страны", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

По словам президента США, операция проводилась при участии американских правоохранительных органов.

Ранее в этот день в Каракасе были слышны взрывы. Уточнялось, что южный район города, расположенный около крупной военной базы, остался без электроснабжения. В связи с произошедшим президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел на территории страны чрезвычайное положение.

Как отметила журналистка канала CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на американских чиновников, атаковать Венесуэлу приказал американский лидер Дональд Трамп. При этом перед ударами президент США провел совещание по нацбезопасности в Мар-а-Лаго.



***

Доктрина Монро в действии: США нанесли удар по Венесуэле
Атаке подверглись военные базы и объекты инфраструктуры

Полина Собакина
3 января 2026, 12:14

В Венесуэле прогремели взрывы. Об этом стало известно в субботу, 3 января. По данным СМИ, ударам подверглись военные базы и объекты инфраструктуры. В Каракасе на некоторое время отключали электричество. Венесуэльские власти считают, что за атаками стоят США. Это также со ссылкой на источники утверждают американские СМИ. Президент Николас Мадуро объявил о введении чрезвычайного положения. Между тем, до сих пор Белый дом не подтвердил свою причастность, хотя менее месяца назад Трамп анонсировал "скорые наземные удары" по Венесуэле. Подробности - в материале "Известий".

Что известно о взрывах

В столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы, об этом сообщили Associated Press (AP) и Reuters со ссылкой на очевидцев. Как передает Efecto Cocuyo, атакам подверглись военные базы, среди которых Форт-Тиуна - там находятся штаб-квартира Министерства обороны республики и командования армии. Также удары были нанесены по авиабазе Генералиссимо де Миранда и военному аэродрому.

Всего, по данным AP, в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов. Они прогремели около двух часов ночи по местному времени (09:00 мск).

"По словам очевидцев, в субботу рано утром в столице Венесуэлы Каракасе были слышны и видны самолеты, громкие звуки и по крайней мере один столб дыма", - говорится в сообщении Reuters.

Кроме того, согласно информации агентства, на юге города, рядом с крупной военной базой, нет электричества.

Самолеты летели низко, передает AP. На опубликованных кадрах видны вертолеты CH-47, стоящие на вооружении армии США.

Как сообщил президент Колумбии Густаво Петро, кроме прочего, атаке подверглось здание парламента Венесуэлы. Всего же, по его слова США атаковали как минимум 11 объектов.

"Вся земля содрогнулась. Это ужасно. Мы слышали взрывы и гул самолетов вдалеке. Нам казалось, что воздух вокруг нас сотрясается", - заявила AP 21-летняя девушка.

Президент Венесуэлы Мадуро объявил о введении чрезвычайного положения в стране, об этом сообщил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль. По его словам, США совершили атаки "с целью насильственного подрыва политической независимости страны", захватить ресурсы Венесуэлы, в частности нефть и полезные ископаемые.

В свою очередь, по информации NYT, непосредственно перед ударами Трамп провел совещание по вопросам безопасности.

Как утверждает журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс, Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты. По данным Fox News, Белый Дом подтвердил нанесение ударов США по Венесуэле.

Тем не менее, США до сих пор официально не комментировали ситуацию. Однако, по данным CBS, администрация Белого дома осведомлена о сообщениях о взрывах в Каракасе. Как сообщает The New York Times, министр армии Дэниел Дрисколл отказался комментировать возможную причастность е произошедшему американских вооруженных сил.

Посольство России не пострадало, сообщил посол РФ Сергей Мелик-Багдасаров. Организованных групп туристов из России в столице Каракасе нет, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Международная реакция

Президент Колумбии Густаво Петро призвал провести срочное заседание ООН и Организации американских государств из-за взрывов в Венесуэле.

"Каракас прямо сейчас подвергается нападению. Предупредите весь мир: Венесуэла подверглась нападению! Они ведут ракетный обстрел", - написал он на своей странице в соцсети Х.

На улицах Каракаса появилась бронетехника, боевые машины продвигаются к резиденции президента страны, видно на кадрах. МИД Венесуэлы заявил, что в соответствии со статьей 51 Устава ООН Каракас оставляет за собой право на законную оборону.

Почему обвиняют США

В середине декабря американский президент Дональд Трамп анонсировал скорые наземные удары "не только по Венесуэле, но и по плохим людям, которые привозят наркотики и убивают людей (американцев - Ред.)".

Первый наземный удар по Венесуэле, как пишет Reuters, США нанесли в конце декабря 2025 года. По словам Трампа, американцы ударили по району, где якобы располагается станция погрузки лодок с наркотиками. Об этом президент США заявлял на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"В портовой зоне, где загружают лодки с наркотиками, произошел мощный взрыв. Мы атаковали все лодки, а теперь атакуем район. Это зона реализации. Именно там они осуществляли реализацию, а этого района больше нет", - сказал Трамп.

В 2025 году американский президент распорядился значительно увеличить военное присутствие США в южной части Карибского бассейна. С сентября американцы неоднократно наносили удары по судам, которые, по заявлениям администрации США, были вовлечены в незаконный оборот наркотиков. Как утверждал в конце декабря Трамп, в США из Венесуэлы были направлены наркотики на миллиарды долларов, а также сотни тысяч человек, включая заключенных, пациентов психиатрических учреждений, наркобаронов и наркоторговцев.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что США используют борьбу с наркотрафиком как предлог для попытки его свержения.

По словам Мадуро, до настоящего момента у него был только один телефонный разговор с нынешним американским президентом. Беседа состоялась 21 ноября. Как позже писала WSJ со ссылкой на источники, Трамп в ходе беседы с Мадуро заявил, что Вашингтон может применить силу, если тот не покинет свой пост добровольно.

В декабре Трамп объявил о блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые идут в Венесуэлу или из нее. Кроме того, американский президент заявил, что закрыл воздушное пространство над Венесуэлой.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767434160


