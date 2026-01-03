|Доктрина Монро в действии: Трамп заявил о захвате Мадуро и его семьи
12:56 03.01.2026
Трамп заявил о захвате Мадуро и его семьи
3 января 2026, 12:28
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его семья захвачены и вывезены из страны. Об этом 3 января заявил американский лидер Дональд Трамп.
"Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера, президента Николаса Мадуро, который вместе со своей женой был схвачен и вывезен из страны", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
По словам президента США, операция проводилась при участии американских правоохранительных органов.
Ранее в этот день в Каракасе были слышны взрывы. Уточнялось, что южный район города, расположенный около крупной военной базы, остался без электроснабжения. В связи с произошедшим президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел на территории страны чрезвычайное положение.
Как отметила журналистка канала CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на американских чиновников, атаковать Венесуэлу приказал американский лидер Дональд Трамп. При этом перед ударами президент США провел совещание по нацбезопасности в Мар-а-Лаго.
Доктрина Монро в действии: США нанесли удар по Венесуэле
Атаке подверглись военные базы и объекты инфраструктуры
Полина Собакина
3 января 2026, 12:14
В Венесуэле прогремели взрывы. Об этом стало известно в субботу, 3 января. По данным СМИ, ударам подверглись военные базы и объекты инфраструктуры. В Каракасе на некоторое время отключали электричество. Венесуэльские власти считают, что за атаками стоят США. Это также со ссылкой на источники утверждают американские СМИ. Президент Николас Мадуро объявил о введении чрезвычайного положения. Между тем, до сих пор Белый дом не подтвердил свою причастность, хотя менее месяца назад Трамп анонсировал "скорые наземные удары" по Венесуэле. Подробности - в материале "Известий".
Что известно о взрывах
В столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы, об этом сообщили Associated Press (AP) и Reuters со ссылкой на очевидцев. Как передает Efecto Cocuyo, атакам подверглись военные базы, среди которых Форт-Тиуна - там находятся штаб-квартира Министерства обороны республики и командования армии. Также удары были нанесены по авиабазе Генералиссимо де Миранда и военному аэродрому.
Всего, по данным AP, в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов. Они прогремели около двух часов ночи по местному времени (09:00 мск).
"По словам очевидцев, в субботу рано утром в столице Венесуэлы Каракасе были слышны и видны самолеты, громкие звуки и по крайней мере один столб дыма", - говорится в сообщении Reuters.
Кроме того, согласно информации агентства, на юге города, рядом с крупной военной базой, нет электричества.
Самолеты летели низко, передает AP. На опубликованных кадрах видны вертолеты CH-47, стоящие на вооружении армии США.
Как сообщил президент Колумбии Густаво Петро, кроме прочего, атаке подверглось здание парламента Венесуэлы. Всего же, по его слова США атаковали как минимум 11 объектов.
"Вся земля содрогнулась. Это ужасно. Мы слышали взрывы и гул самолетов вдалеке. Нам казалось, что воздух вокруг нас сотрясается", - заявила AP 21-летняя девушка.
Президент Венесуэлы Мадуро объявил о введении чрезвычайного положения в стране, об этом сообщил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль. По его словам, США совершили атаки "с целью насильственного подрыва политической независимости страны", захватить ресурсы Венесуэлы, в частности нефть и полезные ископаемые.
В свою очередь, по информации NYT, непосредственно перед ударами Трамп провел совещание по вопросам безопасности.
Как утверждает журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс, Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты. По данным Fox News, Белый Дом подтвердил нанесение ударов США по Венесуэле.
Тем не менее, США до сих пор официально не комментировали ситуацию. Однако, по данным CBS, администрация Белого дома осведомлена о сообщениях о взрывах в Каракасе. Как сообщает The New York Times, министр армии Дэниел Дрисколл отказался комментировать возможную причастность е произошедшему американских вооруженных сил.
Посольство России не пострадало, сообщил посол РФ Сергей Мелик-Багдасаров. Организованных групп туристов из России в столице Каракасе нет, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
Международная реакция
Президент Колумбии Густаво Петро призвал провести срочное заседание ООН и Организации американских государств из-за взрывов в Венесуэле.
"Каракас прямо сейчас подвергается нападению. Предупредите весь мир: Венесуэла подверглась нападению! Они ведут ракетный обстрел", - написал он на своей странице в соцсети Х.
На улицах Каракаса появилась бронетехника, боевые машины продвигаются к резиденции президента страны, видно на кадрах. МИД Венесуэлы заявил, что в соответствии со статьей 51 Устава ООН Каракас оставляет за собой право на законную оборону.
Почему обвиняют США
В середине декабря американский президент Дональд Трамп анонсировал скорые наземные удары "не только по Венесуэле, но и по плохим людям, которые привозят наркотики и убивают людей (американцев - Ред.)".
Первый наземный удар по Венесуэле, как пишет Reuters, США нанесли в конце декабря 2025 года. По словам Трампа, американцы ударили по району, где якобы располагается станция погрузки лодок с наркотиками. Об этом президент США заявлял на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"В портовой зоне, где загружают лодки с наркотиками, произошел мощный взрыв. Мы атаковали все лодки, а теперь атакуем район. Это зона реализации. Именно там они осуществляли реализацию, а этого района больше нет", - сказал Трамп.
В 2025 году американский президент распорядился значительно увеличить военное присутствие США в южной части Карибского бассейна. С сентября американцы неоднократно наносили удары по судам, которые, по заявлениям администрации США, были вовлечены в незаконный оборот наркотиков. Как утверждал в конце декабря Трамп, в США из Венесуэлы были направлены наркотики на миллиарды долларов, а также сотни тысяч человек, включая заключенных, пациентов психиатрических учреждений, наркобаронов и наркоторговцев.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что США используют борьбу с наркотрафиком как предлог для попытки его свержения.
По словам Мадуро, до настоящего момента у него был только один телефонный разговор с нынешним американским президентом. Беседа состоялась 21 ноября. Как позже писала WSJ со ссылкой на источники, Трамп в ходе беседы с Мадуро заявил, что Вашингтон может применить силу, если тот не покинет свой пост добровольно.
В декабре Трамп объявил о блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые идут в Венесуэлу или из нее. Кроме того, американский президент заявил, что закрыл воздушное пространство над Венесуэлой.