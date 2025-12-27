Венесуэла как актив - зачем Трамп пошел на силовое решение

16:33 03.01.2026

Военная операция США в Венесуэле, если рассматривать ее без политической риторики, выглядит прежде всего как экономический ход. При Николасе Мадуро страна с крупнейшими в мире запасами нефти оставалась фактически выведенной из легального глобального рынка и встроенной в торговые схемы с участием Китая и России. Для США это означало потерю контроля над критически важным ресурсом в собственном полушарии. Устранение Мадуро, разумеется, не про демократию и борьбу с наркотрафиком, а про возвращение венесуэльской нефти в управляемый контур и снятие геоэкономической аномалии, которая копилась годами.



Для Трампа нефть - инструмент внутренней политики не хуже процентной ставки. Потенциальный вывод венесуэльской добычи на рынок через карманное правительство увеличит предложение, окажет давление на цены и снизит инфляцию в США, прежде всего через стоимость топлива и логистики. Это геоэкономическая интервенция: не переговоры с ОПЕК и не санкции, а прямая смена условий доступа к ресурсу. Параллельно США получают возможность переформатировать цепочки поставок тяжелой нефти под свои НПЗ в Мексиканском заливе, снижая зависимость от более токсичных для себя направлений.



Наконец, операция в Венесуэле - это сигнал рынкам и конкурентам. Контроль над Каракасом бьет по интересам Китая и России без прямой конфронтации и демонстрирует готовность США действовать силой, когда на кону стоят ресурсы и инфляция. В этом смысле Венесуэла - не цель, а средство: быстрый, рискованный, но экономически понятный шаг, который может сделать 2026 годом возвращения венесуэльской нефти в мировую игру и перераспределения энергетического влияния в пользу Вашингтона.



