 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 03.01.2026
16:33  Венесуэла как актив - зачем Трамп пошел на силовое решение
13:25  Полвека назад Венесуэла национализировала нефтедобычу. "Миротворец" Трамп хочет все вернуть, - Валентин Катасонов
13:12  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы
12:56  Доктрина Монро в действии: Трамп заявил о захвате Мадуро и его семьи
01:20  Монголия рассматривает предложение России о малой АЭС
Пятница, 02.01.2026
15:24  "Я умею выбирать людей". Саида Мирзиеева впервые дала большое интервью
14:53  Известия: каких успехов добилась российская армия в 2025 году
13:59  Венесуэла собирает нефтяную армаду: смогут ли США остановить?
12:48  Как Китай справляется с экономическими вызовами. Разбор
12:42  Взгляд: Почему враги не задушили Иран
01:05  Россия передала США данные БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина
00:44  СП: Киргизско-китайский конфликт состоялся на русском языке - а иначе никак
Четверг, 01.01.2026
20:24  Как Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выступил с Новогодним обращением
14:04  НГ: Золото Памира под прицелом афганских диверсантов
13:54  Baijiahao: Запад боится Россию из-за ее мощного культурного ядра
01:00  Туркменские ученые предложили способ погасить горящий газовый кратер в Дарвазе
00:30  Новогоднее обращение Председателя КНР Си Цзиньпина в канун 2026 года
00:10  Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Среда, 31.12.2025
22:21  Шавкат Мирзиеев поздравил узбекистанцев с Новым 2026 годом
22:08  Поздравление Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
21:08  Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Новым годом
20:42  Поздравительное послание Эмомали Рахмона по случаю наступления Нового 2026 года
17:23  RS: Десять "украинских" моментов 2025 года, которые мы еще долго будем помнить
13:30  Таджикистан построил на границе c Афганистаном танкодром
13:00  Минобороны РФ показало схему украинской атаки на резиденцию Путина
11:25  Президент Киргизии подписал указ по дебюрократизации системы госуправления
01:25  Юань станет первой в мире цифровой валютой центрального банка, приносящей проценты
00:45  Podrobno.uz: Итоги 2025. Как уходящий год испытал Узбекистан на прочность
00:05  ВС РФ порвали оборону ВСУ севернее Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 30 декабря
Вторник, 30.12.2025
16:05  Сбросить бремя иллюзий! Подводя итоги 2025 года, - Сергей Кожемякин
10:33  Российскому природному газу в Центральной Азии альтернативы нет и не предвидится, - Дмитрий Нефедов
10:15  Минобороны РФ: Ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии (видео)
10:00  Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград Кыргызстана
09:37  О прогрессе в строительстве Рогунской ГЭС, - Камолидин Сирожидинов
02:16  Цифровой юань – как альтернатива системе СВИФТ, - Валентин Катасонов
01:50  Путин утвердил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа
01:26  СП: Афганистанские моджахеды от голода бегут на север, Душанбе отстреливается, 201-я дивизия передергивает затвор
00:46  Военкор Коц: Россия может ответить Киеву оружием, какого мир еще не видел
00:05  ВС РФ начали операцию против Ореховского укрепрайона ВСУ. Трамп был шокирован попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина
Понедельник, 29.12.2025
20:21  Военные учения НОАК под названием "Совместные операции по пресечению попыток "независимости" Тайваня"
18:14  Набор умений для эры ИИ-ассистентов. Почему критического мышления больше недостаточно
17:05  ProFinance: Добыча нефти в Казахстане упала после атаки украинского беспилотника на крупный терминал
16:08  Центральная Азия - понятие достаточно веселое, - Данияр Ашимбаев
15:05  Результат встречи Трампа с Зеленским: договорились договариваться, - Дмитрий Шевченко
12:05  Президент Сердар Бердымухамедов утвердил девиз 2026 года – "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов"
07:02  Podrobno.uz: Как в Узбекистане создавали первый персональный компьютер Согдиана-1
06:43  Почему обостряется ситуация на границе Афганистана и Таджикистана, - Степан Никольский
05:32  "Ястребов" сокрушила мания величия: Россия адаптировалась, Европа - нет
00:17  Фонд Ибн Сины поддержал издание "Избранных трудов по этнографии туркмен" Г.И. Карпова
00:05  В Гуляйполе ВС РФ взяли батальонный КП ВСУ с документами и оборудованием, – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.12.2025
22:40  Латинская Америка в годы Второй мировой войны: о помощи малых стран Антигитлеровской коалиции
20:37  10 самых важных дат истории Уральска, - П.В.Густерин
19:02  Подтвержденные запасы золота Кыргызстана приближаются к 1 килотонне, - минприроды Медер Машиев
18:16  МОНЦАМЭ: Главные события 2025 года в Монголии
12:15  Саммиты в формате "С5+1" придали импульс консолидации стран Центральной Азии
06:43  Иран не откажется от права на мирный атом и намерен расширить сотрудничество с РФ
02:00  Трое иностранцев, прикуривших от узбекской купюры 2000 сумов, получили штраф по 24 тыс.юаней каждый
01:32  Станцию метро Калкаман в Алматы закончат строить к середине 2026 года
00:19  Русские волки порвали финских оленей: малые страны продают НАТО свою географию, - Александр Широкорад
Суббота, 27.12.2025
22:55  Ракета "Союз-2.1б" с космодрома Восточный выведет на орбиту 50 спутников, включая три иранских
16:20  Токио засылает гонцов в Москву с "роскошным подарком"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Венесуэла как актив - зачем Трамп пошел на силовое решение
16:33 03.01.2026

Военная операция США в Венесуэле, если рассматривать ее без политической риторики, выглядит прежде всего как экономический ход. При Николасе Мадуро страна с крупнейшими в мире запасами нефти оставалась фактически выведенной из легального глобального рынка и встроенной в торговые схемы с участием Китая и России. Для США это означало потерю контроля над критически важным ресурсом в собственном полушарии. Устранение Мадуро, разумеется, не про демократию и борьбу с наркотрафиком, а про возвращение венесуэльской нефти в управляемый контур и снятие геоэкономической аномалии, которая копилась годами.

Для Трампа нефть - инструмент внутренней политики не хуже процентной ставки. Потенциальный вывод венесуэльской добычи на рынок через карманное правительство увеличит предложение, окажет давление на цены и снизит инфляцию в США, прежде всего через стоимость топлива и логистики. Это геоэкономическая интервенция: не переговоры с ОПЕК и не санкции, а прямая смена условий доступа к ресурсу. Параллельно США получают возможность переформатировать цепочки поставок тяжелой нефти под свои НПЗ в Мексиканском заливе, снижая зависимость от более токсичных для себя направлений.

Наконец, операция в Венесуэле - это сигнал рынкам и конкурентам. Контроль над Каракасом бьет по интересам Китая и России без прямой конфронтации и демонстрирует готовность США действовать силой, когда на кону стоят ресурсы и инфляция. В этом смысле Венесуэла - не цель, а средство: быстрый, рискованный, но экономически понятный шаг, который может сделать 2026 годом возвращения венесуэльской нефти в мировую игру и перераспределения энергетического влияния в пользу Вашингтона.

Источник - Суверенная экономика
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767447180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с юными параспортсменами-боччистами
- Развитие экономики и социальной сферы: одобрен План законопроектных работ Правительства на 2026 год
- Глава государства всегда подчеркивает приоритетность массового и профессионального спорта: в Правительстве рассмотрели ход подготовки к 25-м Зимним Олимпийским играм 2026 года
- Рабочая группа обсудила законодательные функции будущего однопалатного Парламента
- Вопросы продовольственной и энергетической безопасности рассмотрены на заседании МВК по экономической безопасности
- Кадровые перестановки
- АО "ForteBank" объявляет о завершении сделки по приобретению 100 % акций АО "Home Credit Bank" (ДБ АО "Forte Bank")
- Рабочий график главы государства
- Мажилис ратифицировал соглашения с Кыргызстаном по курортным объектам вблизи Иссык-Куля
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  