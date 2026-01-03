 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 03.01.2026
21:46  Военный Осведомитель: Детали военной операции США в Венесуэле
20:23  Синьхуа: Китай решительно осуждает применение силы США против Венесуэлы
16:33  Венесуэла как актив - зачем Трамп пошел на силовое решение
13:25  Полвека назад Венесуэла национализировала нефтедобычу. "Миротворец" Трамп хочет все вернуть, - Валентин Катасонов
13:12  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы
12:56  Доктрина Монро в действии: Трамп заявил о захвате Мадуро и его семьи
01:20  Монголия рассматривает предложение России о малой АЭС
Пятница, 02.01.2026
15:24  "Я умею выбирать людей". Саида Мирзиеева впервые дала большое интервью
14:53  Известия: каких успехов добилась российская армия в 2025 году
13:59  Венесуэла собирает нефтяную армаду: смогут ли США остановить?
12:48  Как Китай справляется с экономическими вызовами. Разбор
12:42  Взгляд: Почему враги не задушили Иран
01:05  Россия передала США данные БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина
00:44  СП: Киргизско-китайский конфликт состоялся на русском языке - а иначе никак
Четверг, 01.01.2026
20:24  Как Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выступил с Новогодним обращением
14:04  НГ: Золото Памира под прицелом афганских диверсантов
13:54  Baijiahao: Запад боится Россию из-за ее мощного культурного ядра
01:00  Туркменские ученые предложили способ погасить горящий газовый кратер в Дарвазе
00:30  Новогоднее обращение Председателя КНР Си Цзиньпина в канун 2026 года
00:10  Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Среда, 31.12.2025
22:21  Шавкат Мирзиеев поздравил узбекистанцев с Новым 2026 годом
22:08  Поздравление Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
21:08  Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Новым годом
20:42  Поздравительное послание Эмомали Рахмона по случаю наступления Нового 2026 года
17:23  RS: Десять "украинских" моментов 2025 года, которые мы еще долго будем помнить
13:30  Таджикистан построил на границе c Афганистаном танкодром
13:00  Минобороны РФ показало схему украинской атаки на резиденцию Путина
11:25  Президент Киргизии подписал указ по дебюрократизации системы госуправления
01:25  Юань станет первой в мире цифровой валютой центрального банка, приносящей проценты
00:45  Podrobno.uz: Итоги 2025. Как уходящий год испытал Узбекистан на прочность
00:05  ВС РФ порвали оборону ВСУ севернее Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 30 декабря
Вторник, 30.12.2025
16:05  Сбросить бремя иллюзий! Подводя итоги 2025 года, - Сергей Кожемякин
10:33  Российскому природному газу в Центральной Азии альтернативы нет и не предвидится, - Дмитрий Нефедов
10:15  Минобороны РФ: Ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии (видео)
10:00  Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград Кыргызстана
09:37  О прогрессе в строительстве Рогунской ГЭС, - Камолидин Сирожидинов
02:16  Цифровой юань – как альтернатива системе СВИФТ, - Валентин Катасонов
01:50  Путин утвердил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа
01:26  СП: Афганистанские моджахеды от голода бегут на север, Душанбе отстреливается, 201-я дивизия передергивает затвор
00:46  Военкор Коц: Россия может ответить Киеву оружием, какого мир еще не видел
00:05  ВС РФ начали операцию против Ореховского укрепрайона ВСУ. Трамп был шокирован попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина
Понедельник, 29.12.2025
20:21  Военные учения НОАК под названием "Совместные операции по пресечению попыток "независимости" Тайваня"
18:14  Набор умений для эры ИИ-ассистентов. Почему критического мышления больше недостаточно
17:05  ProFinance: Добыча нефти в Казахстане упала после атаки украинского беспилотника на крупный терминал
16:08  Центральная Азия - понятие достаточно веселое, - Данияр Ашимбаев
15:05  Результат встречи Трампа с Зеленским: договорились договариваться, - Дмитрий Шевченко
12:05  Президент Сердар Бердымухамедов утвердил девиз 2026 года – "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов"
07:02  Podrobno.uz: Как в Узбекистане создавали первый персональный компьютер Согдиана-1
06:43  Почему обостряется ситуация на границе Афганистана и Таджикистана, - Степан Никольский
05:32  "Ястребов" сокрушила мания величия: Россия адаптировалась, Европа - нет
00:17  Фонд Ибн Сины поддержал издание "Избранных трудов по этнографии туркмен" Г.И. Карпова
00:05  В Гуляйполе ВС РФ взяли батальонный КП ВСУ с документами и оборудованием, – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.12.2025
22:40  Латинская Америка в годы Второй мировой войны: о помощи малых стран Антигитлеровской коалиции
20:37  10 самых важных дат истории Уральска, - П.В.Густерин
19:02  Подтвержденные запасы золота Кыргызстана приближаются к 1 килотонне, - минприроды Медер Машиев
18:16  МОНЦАМЭ: Главные события 2025 года в Монголии
12:15  Саммиты в формате "С5+1" придали импульс консолидации стран Центральной Азии
06:43  Иран не откажется от права на мирный атом и намерен расширить сотрудничество с РФ
02:00  Трое иностранцев, прикуривших от узбекской купюры 2000 сумов, получили штраф по 24 тыс.юаней каждый
01:32  Станцию метро Калкаман в Алматы закончат строить к середине 2026 года
00:19  Русские волки порвали финских оленей: малые страны продают НАТО свою географию, - Александр Широкорад
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Синьхуа: Китай решительно осуждает применение силы США против Венесуэлы
20:23 03.01.2026

Синьхуа: Китай решительно осуждает применение силы США против Венесуэлы

Китай решительно осуждает применение силы США против Венесуэлы.

2026-01-03 23:04:00

ПЕКИН, 3 января (Синьхуа) - Китай глубоко потрясен и решительно осуждает вопиющее применение силы США против суверенного государства и действия против его президента, заявил в субботу представитель Министерства иностранных дел Китая.

Сообщается, что США нанесли военные удары по Венесуэле, а Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social сообщение о том, что США "успешно" осуществили крупномасштабный удар по Венесуэле, а ее лидер, президент Николас Мадуро, вместе со своей женой были задержаны и "вывезены из страны".

Подобные гегемонистские действия США серьезно нарушают международное право и суверенитет Венесуэлы, а также угрожают миру и безопасности в Латинской Америке и Карибском регионе, заявил представитель, добавив, что Китай решительно выступает против этого.

"Мы призываем США соблюдать международное право, цели и принципы Устава ООН и прекратить посягательства на суверенитет и безопасность других стран", - заявил пресс-секретарь.

***

Заголовки агентства Синьхуа: США нанесли удар по Венесуэле, что вызвало широкое осуждение.
2026-01-03 20:40:15

* Рано утром в субботу американские военные начали серию атак против Венесуэлы, по сообщениям, захватив президента Николаса Мадуро и вывезя его из страны.

Военные действия США против южноамериканской страны вызвали широкое международное осуждение, и многие страны призвали к скоординированному глобальному ответу.

КАРАКАС/ВАШИНГТОН, 3 января (Синьхуа) -- Рано утром в субботу американские военные начали серию атак против Венесуэлы, в результате которых, как сообщается, был захвачен президент Николас Мадуро и эвакуирован из страны.

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, выступая по государственному телеканалу, заявила, что местонахождение Мадуро и его жены неизвестно, и потребовала доказательств того, что они живы.

Военные действия США против южноамериканской страны вызвали широкое международное осуждение, и многие страны призвали к скоординированному глобальному ответу.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Корреспондент агентства Синьхуа, работающий в Каракасе, сообщил рано утром в субботу, что в столице Венесуэлы были замечены низколетящие самолеты и клубы дыма после громких взрывов.

В социальных сетях распространились фотографии и видео, на которых видно, как из нескольких мест в столице поднимается дым, а жители выбегают на улицы, спасаясь бегством.

По сообщениям, в некоторых районах, включая военную базу в Каракасе, произошли кратковременные отключения электроэнергии.

Согласно сообщениям СМИ, незадолго до сообщений о взрывах Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило коммерческие рейсы из воздушного пространства Венесуэлы из-за "продолжающейся военной активности".

Спустя несколько часов после инцидента корреспондент CBS в Белом доме Дженнифер Джейкобс заявила, ссылаясь на американских официальных лиц, что президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов. FOX News также сообщила, что американские официальные лица подтвердили факт военных действий.

После атак Венесуэла осудила инцидент как "военную агрессию" со стороны Соединенных Штатов. Правительство Венесуэлы заявило, что военный удар был нанесен по гражданским и военным объектам как минимум в четырех штатах страны, включая Каракас, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра, добавив, что действия США грубо нарушают Устав Организации Объединенных Наций.

Позже в тот же день Трамп в сообщении на Truth Social заявил, что Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из Венесуэлы.

"Соединенные Штаты Америки успешно осуществили крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны", - заявил Трамп в своем сообщении.

В течение нескольких месяцев Соединенные Штаты поддерживали значительное военное присутствие в Карибском бассейне, в основном у побережья Венесуэлы, якобы для борьбы с наркоторговлей - утверждение, которое Венесуэла осудила как попытку сменить режим в Каракасе.

ШИРОКОРАСПРОСТРАНЕННОЕ ОСУЖДЕНИЕ

В субботу президент Колумбии Густаво Петро призвал к срочному созыву заседания Организации американских государств и Организации Объединенных Наций в связи с нападением в Венесуэле. "В настоящее время Каракас подвергается бомбардировкам... Венесуэла подверглась нападению", - написал он в социальной сети X.

В тот же день президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил то, что он назвал "преступным нападением США" на Венесуэлу, и потребовал от международного сообщества срочного ответа.

В сообщении в социальных сетях президент заявил, что регион Латинской Америки подвергается жестоким нападениям, и что "это государственный терроризм против храброго венесуэльского народа и против нашей Америки".

Между тем, Министерство иностранных дел России заявило, что Соединенные Штаты совершили "акт вооруженной агрессии" против Венесуэлы, что вызывает глубокую озабоченность и осуждение.

Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации России, заявил, что военная операция США против Венесуэлы не имеет законных оснований, поскольку эта южноамериканская страна не представляет угрозы для Соединенных Штатов.

Косачев подчеркнул, что международный порядок должен основываться на международном праве, а не на так называемых правилах, навязываемых отдельными странами. Он заявил, что международное право явно нарушено, добавив, что "порядок, установленный таким образом, не должен преобладать".

Косачев также заявил, что, по его мнению, большинство стран решительно дистанцируются от нападения на Венесуэлу и осудят его.

Также в субботу Министерство иностранных дел Ирана решительно осудило военное нападение США на Венесуэлу как "вопиющее нарушение" национального суверенитета и территориальной целостности латиноамериканского государства.

В заявлении говорилось, что военное нападение США на Венесуэлу было "актом агрессии и явным нарушением" основополагающих принципов Устава ООН и международного права, запрещающего применение силы против суверенных государств.

В нем содержится призыв к Организации Объединенных Наций, а также ко всем правительствам, которым небезразличны верховенство права, международный мир и безопасность, немедленно и четко осудить нападение США.

В субботу Министерство иностранных дел Испании также заявило, что Испания призывает к деэскалации, а также к умеренности и уважению международного права в Венесуэле.

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767460980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с юными параспортсменами-боччистами
- Развитие экономики и социальной сферы: одобрен План законопроектных работ Правительства на 2026 год
- Глава государства всегда подчеркивает приоритетность массового и профессионального спорта: в Правительстве рассмотрели ход подготовки к 25-м Зимним Олимпийским играм 2026 года
- Рабочая группа обсудила законодательные функции будущего однопалатного Парламента
- Вопросы продовольственной и энергетической безопасности рассмотрены на заседании МВК по экономической безопасности
- Кадровые перестановки
- АО "ForteBank" объявляет о завершении сделки по приобретению 100 % акций АО "Home Credit Bank" (ДБ АО "Forte Bank")
- Рабочий график главы государства
- Мажилис ратифицировал соглашения с Кыргызстаном по курортным объектам вблизи Иссык-Куля
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  