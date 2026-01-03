Синьхуа: Китай решительно осуждает применение силы США против Венесуэлы

20:23 03.01.2026

2026-01-03 23:04:00



ПЕКИН, 3 января (Синьхуа) - Китай глубоко потрясен и решительно осуждает вопиющее применение силы США против суверенного государства и действия против его президента, заявил в субботу представитель Министерства иностранных дел Китая.



Сообщается, что США нанесли военные удары по Венесуэле, а Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social сообщение о том, что США "успешно" осуществили крупномасштабный удар по Венесуэле, а ее лидер, президент Николас Мадуро, вместе со своей женой были задержаны и "вывезены из страны".



Подобные гегемонистские действия США серьезно нарушают международное право и суверенитет Венесуэлы, а также угрожают миру и безопасности в Латинской Америке и Карибском регионе, заявил представитель, добавив, что Китай решительно выступает против этого.



"Мы призываем США соблюдать международное право, цели и принципы Устава ООН и прекратить посягательства на суверенитет и безопасность других стран", - заявил пресс-секретарь.



2026-01-03 20:40:15



* Рано утром в субботу американские военные начали серию атак против Венесуэлы, по сообщениям, захватив президента Николаса Мадуро и вывезя его из страны.



Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, выступая по государственному телеканалу, заявила, что местонахождение Мадуро и его жены неизвестно, и потребовала доказательств того, что они живы.



ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?



Корреспондент агентства Синьхуа, работающий в Каракасе, сообщил рано утром в субботу, что в столице Венесуэлы были замечены низколетящие самолеты и клубы дыма после громких взрывов.



В социальных сетях распространились фотографии и видео, на которых видно, как из нескольких мест в столице поднимается дым, а жители выбегают на улицы, спасаясь бегством.



По сообщениям, в некоторых районах, включая военную базу в Каракасе, произошли кратковременные отключения электроэнергии.



Согласно сообщениям СМИ, незадолго до сообщений о взрывах Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило коммерческие рейсы из воздушного пространства Венесуэлы из-за "продолжающейся военной активности".



Спустя несколько часов после инцидента корреспондент CBS в Белом доме Дженнифер Джейкобс заявила, ссылаясь на американских официальных лиц, что президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов. FOX News также сообщила, что американские официальные лица подтвердили факт военных действий.



После атак Венесуэла осудила инцидент как "военную агрессию" со стороны Соединенных Штатов. Правительство Венесуэлы заявило, что военный удар был нанесен по гражданским и военным объектам как минимум в четырех штатах страны, включая Каракас, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра, добавив, что действия США грубо нарушают Устав Организации Объединенных Наций.



Позже в тот же день Трамп в сообщении на Truth Social заявил, что Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из Венесуэлы.



"Соединенные Штаты Америки успешно осуществили крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны", - заявил Трамп в своем сообщении.



В течение нескольких месяцев Соединенные Штаты поддерживали значительное военное присутствие в Карибском бассейне, в основном у побережья Венесуэлы, якобы для борьбы с наркоторговлей - утверждение, которое Венесуэла осудила как попытку сменить режим в Каракасе.



ШИРОКОРАСПРОСТРАНЕННОЕ ОСУЖДЕНИЕ



В субботу президент Колумбии Густаво Петро призвал к срочному созыву заседания Организации американских государств и Организации Объединенных Наций в связи с нападением в Венесуэле. "В настоящее время Каракас подвергается бомбардировкам... Венесуэла подверглась нападению", - написал он в социальной сети X.



В тот же день президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил то, что он назвал "преступным нападением США" на Венесуэлу, и потребовал от международного сообщества срочного ответа.



В сообщении в социальных сетях президент заявил, что регион Латинской Америки подвергается жестоким нападениям, и что "это государственный терроризм против храброго венесуэльского народа и против нашей Америки".



Между тем, Министерство иностранных дел России заявило, что Соединенные Штаты совершили "акт вооруженной агрессии" против Венесуэлы, что вызывает глубокую озабоченность и осуждение.



Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации России, заявил, что военная операция США против Венесуэлы не имеет законных оснований, поскольку эта южноамериканская страна не представляет угрозы для Соединенных Штатов.



Косачев подчеркнул, что международный порядок должен основываться на международном праве, а не на так называемых правилах, навязываемых отдельными странами. Он заявил, что международное право явно нарушено, добавив, что "порядок, установленный таким образом, не должен преобладать".



Косачев также заявил, что, по его мнению, большинство стран решительно дистанцируются от нападения на Венесуэлу и осудят его.



Также в субботу Министерство иностранных дел Ирана решительно осудило военное нападение США на Венесуэлу как "вопиющее нарушение" национального суверенитета и территориальной целостности латиноамериканского государства.



В заявлении говорилось, что военное нападение США на Венесуэлу было "актом агрессии и явным нарушением" основополагающих принципов Устава ООН и международного права, запрещающего применение силы против суверенных государств.



В нем содержится призыв к Организации Объединенных Наций, а также ко всем правительствам, которым небезразличны верховенство права, международный мир и безопасность, немедленно и четко осудить нападение США.



В субботу Министерство иностранных дел Испании также заявило, что Испания призывает к деэскалации, а также к умеренности и уважению международного права в Венесуэле.