Суббота, 03.01.2026
21:46  Военный Осведомитель: Детали военной операции США в Венесуэле
20:23  Синьхуа: Китай решительно осуждает применение силы США против Венесуэлы
16:33  Венесуэла как актив - зачем Трамп пошел на силовое решение
13:25  Полвека назад Венесуэла национализировала нефтедобычу. "Миротворец" Трамп хочет все вернуть, - Валентин Катасонов
13:12  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы
12:56  Доктрина Монро в действии: Трамп заявил о захвате Мадуро и его семьи
01:20  Монголия рассматривает предложение России о малой АЭС
Пятница, 02.01.2026
15:24  "Я умею выбирать людей". Саида Мирзиеева впервые дала большое интервью
14:53  Известия: каких успехов добилась российская армия в 2025 году
13:59  Венесуэла собирает нефтяную армаду: смогут ли США остановить?
12:48  Как Китай справляется с экономическими вызовами. Разбор
12:42  Взгляд: Почему враги не задушили Иран
01:05  Россия передала США данные БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина
00:44  СП: Киргизско-китайский конфликт состоялся на русском языке - а иначе никак
Четверг, 01.01.2026
20:24  Как Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выступил с Новогодним обращением
14:04  НГ: Золото Памира под прицелом афганских диверсантов
13:54  Baijiahao: Запад боится Россию из-за ее мощного культурного ядра
01:00  Туркменские ученые предложили способ погасить горящий газовый кратер в Дарвазе
00:30  Новогоднее обращение Председателя КНР Си Цзиньпина в канун 2026 года
00:10  Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Среда, 31.12.2025
22:21  Шавкат Мирзиеев поздравил узбекистанцев с Новым 2026 годом
22:08  Поздравление Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
21:08  Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Новым годом
20:42  Поздравительное послание Эмомали Рахмона по случаю наступления Нового 2026 года
17:23  RS: Десять "украинских" моментов 2025 года, которые мы еще долго будем помнить
13:30  Таджикистан построил на границе c Афганистаном танкодром
13:00  Минобороны РФ показало схему украинской атаки на резиденцию Путина
11:25  Президент Киргизии подписал указ по дебюрократизации системы госуправления
01:25  Юань станет первой в мире цифровой валютой центрального банка, приносящей проценты
00:45  Podrobno.uz: Итоги 2025. Как уходящий год испытал Узбекистан на прочность
00:05  ВС РФ порвали оборону ВСУ севернее Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 30 декабря
Вторник, 30.12.2025
16:05  Сбросить бремя иллюзий! Подводя итоги 2025 года, - Сергей Кожемякин
10:33  Российскому природному газу в Центральной Азии альтернативы нет и не предвидится, - Дмитрий Нефедов
10:15  Минобороны РФ: Ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии (видео)
10:00  Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград Кыргызстана
09:37  О прогрессе в строительстве Рогунской ГЭС, - Камолидин Сирожидинов
02:16  Цифровой юань – как альтернатива системе СВИФТ, - Валентин Катасонов
01:50  Путин утвердил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа
01:26  СП: Афганистанские моджахеды от голода бегут на север, Душанбе отстреливается, 201-я дивизия передергивает затвор
00:46  Военкор Коц: Россия может ответить Киеву оружием, какого мир еще не видел
00:05  ВС РФ начали операцию против Ореховского укрепрайона ВСУ. Трамп был шокирован попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина
Понедельник, 29.12.2025
20:21  Военные учения НОАК под названием "Совместные операции по пресечению попыток "независимости" Тайваня"
18:14  Набор умений для эры ИИ-ассистентов. Почему критического мышления больше недостаточно
17:05  ProFinance: Добыча нефти в Казахстане упала после атаки украинского беспилотника на крупный терминал
16:08  Центральная Азия - понятие достаточно веселое, - Данияр Ашимбаев
15:05  Результат встречи Трампа с Зеленским: договорились договариваться, - Дмитрий Шевченко
12:05  Президент Сердар Бердымухамедов утвердил девиз 2026 года – "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов"
07:02  Podrobno.uz: Как в Узбекистане создавали первый персональный компьютер Согдиана-1
06:43  Почему обостряется ситуация на границе Афганистана и Таджикистана, - Степан Никольский
05:32  "Ястребов" сокрушила мания величия: Россия адаптировалась, Европа - нет
00:17  Фонд Ибн Сины поддержал издание "Избранных трудов по этнографии туркмен" Г.И. Карпова
00:05  В Гуляйполе ВС РФ взяли батальонный КП ВСУ с документами и оборудованием, – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.12.2025
22:40  Латинская Америка в годы Второй мировой войны: о помощи малых стран Антигитлеровской коалиции
20:37  10 самых важных дат истории Уральска, - П.В.Густерин
19:02  Подтвержденные запасы золота Кыргызстана приближаются к 1 килотонне, - минприроды Медер Машиев
18:16  МОНЦАМЭ: Главные события 2025 года в Монголии
12:15  Саммиты в формате "С5+1" придали импульс консолидации стран Центральной Азии
06:43  Иран не откажется от права на мирный атом и намерен расширить сотрудничество с РФ
02:00  Трое иностранцев, прикуривших от узбекской купюры 2000 сумов, получили штраф по 24 тыс.юаней каждый
01:32  Станцию метро Калкаман в Алматы закончат строить к середине 2026 года
00:19  Русские волки порвали финских оленей: малые страны продают НАТО свою географию, - Александр Широкорад
Архив
Военный Осведомитель: Детали военной операции США в Венесуэле
21:46 03.01.2026

30 минут на взятие Мадуро: детали военной операции США в Венесуэле

Telegram-канал "Военный Осведомитель" @milinfolive

У американской спецоперации по краже Мадуро все еще достаточно много белых пятен, но уже спустя несколько часов появилось достаточно информации, чтобы сделать основные выводы о ее военном аспекте.



В отличие от высказываемых ожиданий, операция носила крайне ограниченный по времени и уровню вмешательства характер. Многие месяцы мы неоднократно наблюдали регулярные показательные тренировочные вылеты ВВС США, включающие в себя демонстративные полеты вдоль границ Венесуэлы даже стратегических бомбардировщиков B-52 и B-1B, к которым затем присоединилась авиагруппа авианосца USS Gerald R. Ford. Кроме того, США сосредоточили десятки самолетов и вертолетов на авиабазе в Пуэрто-Рико, где развернули полноценный 22-й экспедиционный отряд морской пехоты.

Все это наталкивало на логичные мысли, что будущее вторжение США будет включать в себя интенсивную и длительную кампанию воздушных ударов на глубину в сотни километров, сопряженную с последующей высадкой морского и воздушного десанта на побережье сломленной страны.

Однако все эти мероприятия оказались если не целиком пылью в глаза, то как минимум перестраховкой в виде плана Б на случай, если план А пойдет не по плану. А этот самый основной план заключался в нахальном полете небольшой эскадрильи американских вертолетов со спецназом на борту прямо к одной из резиденций Николаса Мадуро, его последующем похищении и доставке в США.

Судя по имеющимся данным, авиагруппа состояла из двух ударных вертолетов AH-64 Apache для огневого прикрытия, а также из модифицированных для специальных задач двух военно-транспортных MH-47E Chinook и пяти многоцелевых MH-60L/M Black Hawk, используемых 160-м авиационным полком специальных операций. На их борту преимущественно находились спецназовцы 1-го оперативного отряда спецназа "Дельта" армии США. По заявлению агентства Associated Press, все нападение США на Венесуэлу заняло около 30 минут.

Авиационные удары по территории Венесуэлы также отвечали целям операции и были крайне ограничены по поражаемым объектам и применяемым средствам. Взрывы прогремели на основной базе ВМС Венесуэлы Пуэрто-Кабельо, основной базе ВВС Эль-Либертадор, а также были удары по некоторым ключевым зданиям в столице Каракасе. При этом говорить о каком-то существенном ущербе венесуэльской армии или ее военному командованию не приходится: на текущий момент мы имеем подтверждение лишь единичных потерь, включающих в себя один ЗРК "Бук-2МЭ" на той самой авиабазе, скорее всего мешавший пролету группы спецназа. Похоже, что другие авиаудары и вовсе имели отвлекающий характер и должны были ввести в заблуждение командование Венесуэлы относительно истинных целей операции.

Что касается американских потерь, то Трамп заявил, что был поврежден один из вертолетов и получили ранение несколько американских военнослужащих. Это похоже на правду, поскольку до сих пор нет вообще ни одного кадра работы ПВО Венесуэлы или сбитой американской авиации. Вероятно, заявленные американским президентом очень умеренные потери были понесены от стрелкового огня уже в процессе захвата Мадуро от его охраны.



При этом большим белым пятном остается судьба остальных комплексов ПВО и авиации Венесуэлы. Напомним, что страна обладала несколькими ЗРК С-300ВМ, "Бук-2МЭ", С-125 "Печора-2М", "Тор-М1" и прочими, а также истребителями F-16 и Су-30МК2. Самолеты были запечатлены местными жителями в небе лишь спустя несколько часов после вторжения США, а подтверждений масштабных ударов по системе ПВО пока нет.

Скорее всего, с одной стороны, США грамотно смогли подавить их системой РЭБ и лишить связи, а с другой - ПВО банально проспала столь внезапную и экстраординарную атаку, не успев своевременно на нее отреагировать.

Как итог следует отметить очень высокий уровень разведки США и координации между различными службами, что позволило им провести такую сложную операцию в сжатые сроки и при минимальных потерях.

Источник - Специально для RT
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767465960


