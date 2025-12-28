|Военный Осведомитель: Детали военной операции США в Венесуэле
21:46 03.01.2026
30 минут на взятие Мадуро: детали военной операции США в Венесуэле
Telegram-канал "Военный Осведомитель" @milinfolive
У американской спецоперации по краже Мадуро все еще достаточно много белых пятен, но уже спустя несколько часов появилось достаточно информации, чтобы сделать основные выводы о ее военном аспекте.
В отличие от высказываемых ожиданий, операция носила крайне ограниченный по времени и уровню вмешательства характер. Многие месяцы мы неоднократно наблюдали регулярные показательные тренировочные вылеты ВВС США, включающие в себя демонстративные полеты вдоль границ Венесуэлы даже стратегических бомбардировщиков B-52 и B-1B, к которым затем присоединилась авиагруппа авианосца USS Gerald R. Ford. Кроме того, США сосредоточили десятки самолетов и вертолетов на авиабазе в Пуэрто-Рико, где развернули полноценный 22-й экспедиционный отряд морской пехоты.
Все это наталкивало на логичные мысли, что будущее вторжение США будет включать в себя интенсивную и длительную кампанию воздушных ударов на глубину в сотни километров, сопряженную с последующей высадкой морского и воздушного десанта на побережье сломленной страны.
Однако все эти мероприятия оказались если не целиком пылью в глаза, то как минимум перестраховкой в виде плана Б на случай, если план А пойдет не по плану. А этот самый основной план заключался в нахальном полете небольшой эскадрильи американских вертолетов со спецназом на борту прямо к одной из резиденций Николаса Мадуро, его последующем похищении и доставке в США.
Судя по имеющимся данным, авиагруппа состояла из двух ударных вертолетов AH-64 Apache для огневого прикрытия, а также из модифицированных для специальных задач двух военно-транспортных MH-47E Chinook и пяти многоцелевых MH-60L/M Black Hawk, используемых 160-м авиационным полком специальных операций. На их борту преимущественно находились спецназовцы 1-го оперативного отряда спецназа "Дельта" армии США. По заявлению агентства Associated Press, все нападение США на Венесуэлу заняло около 30 минут.
Авиационные удары по территории Венесуэлы также отвечали целям операции и были крайне ограничены по поражаемым объектам и применяемым средствам. Взрывы прогремели на основной базе ВМС Венесуэлы Пуэрто-Кабельо, основной базе ВВС Эль-Либертадор, а также были удары по некоторым ключевым зданиям в столице Каракасе. При этом говорить о каком-то существенном ущербе венесуэльской армии или ее военному командованию не приходится: на текущий момент мы имеем подтверждение лишь единичных потерь, включающих в себя один ЗРК "Бук-2МЭ" на той самой авиабазе, скорее всего мешавший пролету группы спецназа. Похоже, что другие авиаудары и вовсе имели отвлекающий характер и должны были ввести в заблуждение командование Венесуэлы относительно истинных целей операции.
Что касается американских потерь, то Трамп заявил, что был поврежден один из вертолетов и получили ранение несколько американских военнослужащих. Это похоже на правду, поскольку до сих пор нет вообще ни одного кадра работы ПВО Венесуэлы или сбитой американской авиации. Вероятно, заявленные американским президентом очень умеренные потери были понесены от стрелкового огня уже в процессе захвата Мадуро от его охраны.
При этом большим белым пятном остается судьба остальных комплексов ПВО и авиации Венесуэлы. Напомним, что страна обладала несколькими ЗРК С-300ВМ, "Бук-2МЭ", С-125 "Печора-2М", "Тор-М1" и прочими, а также истребителями F-16 и Су-30МК2. Самолеты были запечатлены местными жителями в небе лишь спустя несколько часов после вторжения США, а подтверждений масштабных ударов по системе ПВО пока нет.
Скорее всего, с одной стороны, США грамотно смогли подавить их системой РЭБ и лишить связи, а с другой - ПВО банально проспала столь внезапную и экстраординарную атаку, не успев своевременно на нее отреагировать.
Как итог следует отметить очень высокий уровень разведки США и координации между различными службами, что позволило им провести такую сложную операцию в сжатые сроки и при минимальных потерях.