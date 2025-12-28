 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Воскресенье, 04.01.2026
Бюджет Казахстана на 2026 год: как его будут тратить
00:10 04.01.2026

АСТАНА, 3 янв - Sputnik. 8 декабря 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил республиканский бюджет на 2026–2028 годы.

Текст утвержденного бюджета гласит, что доходы Казахстана на 2026 год составят 22,8 триллионов тенге (45,2 миллиарда долларов), а расходы - 26,2 триллиона тенге (51,9 миллиардов долларов).

Дефицит бюджета ожидается в размере 4,5 триллионов тенге (8,9 миллиардов долларов) или 2,5% от ВВП.

Как формируется бюджет

Основу доходной части бюджета в 2026 году размером 18,8 триллионов тенге (37,3 миллиарда долларов) или 82% должны принести налоговые поступления, из которых 10 триллионов тенге (19,8 миллиардов долларов) - налог на НДС.

Трансферт из Национального фонда в бюджет составит 2,7 триллионов тенге (5,4 миллиарда долларов).

1 триллион тенге (2 миллиарда долларов) должны принести налоги на пользование природными ресурсами, а 2,3 триллиона тенге (4,6 миллиардов долларов) - таможенные платежи.

Области и города республиканского значения должны принести в казну 880 миллиардов тенге (1,7 миллиарда долларов):

Атырауская область - 262 миллиарда тенге (0,5 миллиардов долларов);

Алматы - 491 миллиард тенге (1 миллиард долларов);

Астана - 125 миллиардов тенге (0,25 миллиардов долларов).

Также бюджет установил:
- минимальный размер заработной платы - 85 000 тенге (168 долларов);
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 35 596 тенге (71 доллар);
- минимальный размер пенсии - 69 049 тенге (137 долларов);
- месячный расчетный показатель - 4 325 тенге (8,6 долларов);
- размер прожиточного минимума - 50 851 тенге (101 доллар).

Как будут тратить бюджет

Согласно статье расходов республиканского бюджета, общий объем государственных расходов в 2026 году запланирован на уровне 26,2 триллионов тенге (51,9 миллиардов долларов). Основная часть средств выделена для социальных обязательств государства, обслуживание долга и межбюджетные трансферты.

Социальные расходы

Крупнейшей статьей бюджета остается социальная помощь и социальное обеспечение - 6,83 триллионов тенге (13,5 миллиардов долларов), что составляет 26% от всех расходов.

На здравоохранение предусмотрено 2,73 триллионов тенге (5,4 миллиарда долларов) или 10,4 % бюджета, а на образование - 812 миллиардов тенге (1,6 миллиардов долларов) - 3,1 %.

В совокупности социальный блок формирует почти 40 % всех расходов бюджета, что подчеркивает сохранение социальной направленности бюджетной политики.

Сравнение "социалки" в 2024 году с расходами в 2025-м

В 2024 году в расходной части бюджета на социальное обеспечение был заложен 6,1 триллион тенге (12,1 миллиард долларов). Расходы на образование и здравоохранение составляли 2,6 триллионов тенге (5,2 миллиарда долларов).

В 2025-м расходы на образование снизились, они составили 1,4 триллиона тенге (2,8 миллиардов долларов).

Безопасность и оборона

На оборону в 2026 году выделяется 1,43 триллиона тенге (2,8 миллиардов долларов) или 5,4 % от бюджета, непосредственно для Минобороны Казахстана - 1,1 триллион тенге (2,2 миллиарда долларов).

Еще 1,50 триллионов тенге (3 миллиарда долларов) или 5,7 % предусмотрено на общественный порядок, безопасность, правовую и судебную систему.

Долговая нагрузка и трансферты

Значительную долю расходов занимает обслуживание государственного долга - 3,47 триллионов тенге (6,9 миллиардов долларов) или 13,2 % от бюджета. На межбюджетные трансферты предусмотрено 5,17 триллионов тенге (10,3 миллиарда долларов), что эквивалентно 19,7 % всех расходов.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767474600


