Новый год под стук колес: история дежурной ташкентского метро

00:20 04.01.2026

02.01.2026



Работа по особому графику, флешмоб Дедов Морозов в метро и другие тонкости особенного праздника - в материале Sputnik.



Для большинства людей новогодняя ночь - это бой курантов и семейное застолье с оливье, шампанским и мандаринами. Но есть и те, кто в будни и в праздники ответственно выполняет рабочие обязанности. В их числе дежурная по посту централизации станции "Кипчак" Ташкентского метрополитена Нозира Юсупалиева.



За годы работы ей трижды выпадало дежурить в новогоднюю ночь.







"В этом есть и хорошие, и плохие стороны. Плохо - потому что ты не рядом с детьми, вдали от семьи. Хорошо - потому что мы работаем в отличном настроении, вместе с коллегами и любимыми пассажирами встречаем Новый год", - делится она.



В праздничные дни метро работает по особому графику, увеличивается количество поездов, сокращаются интервалы движения, а пассажиропоток заметно возрастает. В эти дни метро в основном пользуется молодежь и семьи с детьми. Одни спешат поздравить родных, другие - показать деткам красавицу-елку и подарить близким позитив и отличное настроение.



Сотрудники метрополитена в праздничные дни стараются украсить станции мишурой, гирляндами и шарами, где это возможно.



Когда часы бьют 12, все работники метро остаются на рабочих местах - служба продолжается без перерывов. Пассажиры, в свою очередь, поздравляют дежурных, благодарят за работу и желают счастливого Нового года.



В праздничные дни бывают добрые и необычные моменты. К примеру, это флешмоб Дедов Морозов, который проходил в преддверии праздника в один из прошлых лет.



Такие моменты, по мнению Нозиры Юсупалиевой, особенно ценны. Они дарят особые эмоции людям.



Нозира работает в метрополитене уже 8 лет. Начинала работу она в должности уборщицы. Но хотела расти, поэтому прошла обучение в техшколе, окончила ее на отлично и стала дежурной по станции.



За это время она поработала на многих станциях столичного метро: "Пахтакор", "Буюк ипак йули", "Чорсу", "Алишер Навои", "Халклар дустлиги", "Рохат", "Кипчак".



"В обязанности дежурных по станции входит обеспечение безопасности пассажиров и движения поездов, поддержание порядка и чистоты на станции, а также внимательное и вежливое отношение к каждому человеку. И даже в праздники эти правила остаются неизменными", - говорит она.



По мнению Юсупалиевой, одна из важных составляющих ее работы - это общение с людьми.



Особенно тепло она вспоминает работу на станции "Чорсу". Близость рынка делала дежурства по-настоящему душевными: пассажиры часто угощали сотрудников фруктами и делали небольшие подарки - в знак благодарности и человеческого участия.



Вне службы Нозира - мама двоих сыновей. Старшему - 17 лет, младшему - 12. Они очень гордятся мамой и во всем ее поддерживают.



У Нозиры Юсупалиевой есть профессиональная мечта, над исполнением которой она будет работать в 2026 году, - дорасти до должности диспетчера поездов. Для этого, говорит она, нужно еще больше учиться и совершенствоваться.