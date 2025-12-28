 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 04.01.2026
00:40  В Киргизии Майлуу-Сууйский ламповый завод прекращает производство ламп накаливания
00:30  Как внедряется программа ОДКБ по таджикско-афганской границе
00:20  Новый год под стук колес: история дежурной ташкентского метро
00:10  Бюджет Казахстана на 2026 год: как его будут тратить
Суббота, 03.01.2026
21:46  Военный Осведомитель: Детали военной операции США в Венесуэле
20:23  Синьхуа: Китай решительно осуждает применение силы США против Венесуэлы
16:33  Венесуэла как актив - зачем Трамп пошел на силовое решение
13:25  Полвека назад Венесуэла национализировала нефтедобычу. "Миротворец" Трамп хочет все вернуть, - Валентин Катасонов
13:12  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы
12:56  Доктрина Монро в действии: Трамп заявил о захвате Мадуро и его семьи
01:20  Монголия рассматривает предложение России о малой АЭС
Пятница, 02.01.2026
15:24  "Я умею выбирать людей". Саида Мирзиеева впервые дала большое интервью
14:53  Известия: каких успехов добилась российская армия в 2025 году
13:59  Венесуэла собирает нефтяную армаду: смогут ли США остановить?
12:48  Как Китай справляется с экономическими вызовами. Разбор
12:42  Взгляд: Почему враги не задушили Иран
01:05  Россия передала США данные БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина
00:44  СП: Киргизско-китайский конфликт состоялся на русском языке - а иначе никак
Четверг, 01.01.2026
20:24  Как Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выступил с Новогодним обращением
14:04  НГ: Золото Памира под прицелом афганских диверсантов
13:54  Baijiahao: Запад боится Россию из-за ее мощного культурного ядра
01:00  Туркменские ученые предложили способ погасить горящий газовый кратер в Дарвазе
00:30  Новогоднее обращение Председателя КНР Си Цзиньпина в канун 2026 года
00:10  Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Среда, 31.12.2025
22:21  Шавкат Мирзиеев поздравил узбекистанцев с Новым 2026 годом
22:08  Поздравление Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
21:08  Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Новым годом
20:42  Поздравительное послание Эмомали Рахмона по случаю наступления Нового 2026 года
17:23  RS: Десять "украинских" моментов 2025 года, которые мы еще долго будем помнить
13:30  Таджикистан построил на границе c Афганистаном танкодром
13:00  Минобороны РФ показало схему украинской атаки на резиденцию Путина
11:25  Президент Киргизии подписал указ по дебюрократизации системы госуправления
01:25  Юань станет первой в мире цифровой валютой центрального банка, приносящей проценты
00:45  Podrobno.uz: Итоги 2025. Как уходящий год испытал Узбекистан на прочность
00:05  ВС РФ порвали оборону ВСУ севернее Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 30 декабря
Вторник, 30.12.2025
16:05  Сбросить бремя иллюзий! Подводя итоги 2025 года, - Сергей Кожемякин
10:33  Российскому природному газу в Центральной Азии альтернативы нет и не предвидится, - Дмитрий Нефедов
10:15  Минобороны РФ: Ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии (видео)
10:00  Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград Кыргызстана
09:37  О прогрессе в строительстве Рогунской ГЭС, - Камолидин Сирожидинов
02:16  Цифровой юань – как альтернатива системе СВИФТ, - Валентин Катасонов
01:50  Путин утвердил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа
01:26  СП: Афганистанские моджахеды от голода бегут на север, Душанбе отстреливается, 201-я дивизия передергивает затвор
00:46  Военкор Коц: Россия может ответить Киеву оружием, какого мир еще не видел
00:05  ВС РФ начали операцию против Ореховского укрепрайона ВСУ. Трамп был шокирован попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина
Понедельник, 29.12.2025
20:21  Военные учения НОАК под названием "Совместные операции по пресечению попыток "независимости" Тайваня"
18:14  Набор умений для эры ИИ-ассистентов. Почему критического мышления больше недостаточно
17:05  ProFinance: Добыча нефти в Казахстане упала после атаки украинского беспилотника на крупный терминал
16:08  Центральная Азия - понятие достаточно веселое, - Данияр Ашимбаев
15:05  Результат встречи Трампа с Зеленским: договорились договариваться, - Дмитрий Шевченко
12:05  Президент Сердар Бердымухамедов утвердил девиз 2026 года – "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов"
07:02  Podrobno.uz: Как в Узбекистане создавали первый персональный компьютер Согдиана-1
06:43  Почему обостряется ситуация на границе Афганистана и Таджикистана, - Степан Никольский
05:32  "Ястребов" сокрушила мания величия: Россия адаптировалась, Европа - нет
00:17  Фонд Ибн Сины поддержал издание "Избранных трудов по этнографии туркмен" Г.И. Карпова
00:05  В Гуляйполе ВС РФ взяли батальонный КП ВСУ с документами и оборудованием, – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 28.12.2025
22:40  Латинская Америка в годы Второй мировой войны: о помощи малых стран Антигитлеровской коалиции
20:37  10 самых важных дат истории Уральска, - П.В.Густерин
19:02  Подтвержденные запасы золота Кыргызстана приближаются к 1 килотонне, - минприроды Медер Машиев
18:16  МОНЦАМЭ: Главные события 2025 года в Монголии
12:15  Саммиты в формате "С5+1" придали импульс консолидации стран Центральной Азии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   |   Таджикистан   | 
Как внедряется программа ОДКБ по таджикско-афганской границе
00:30 04.01.2026

Эксперт рассказал, как внедряется программа ОДКБ по таджикско-афганской границе

В 2025 году ОДКБ запустил целевую межгосударственную программу по укреплению границы между Таджикистаном и Афганистаном

ДУШАНБЕ, 3 янв - Sputnik. Несмотря на угрозы в отношении Таджикистана и в целом Центральной Азии со стороны Афганистана, благодаря присутствию Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ситуация на таджикско-афганской границе относительно стабильна.

Об этом заявил в интервью Sputnik Таджикистан заведующий Сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Станислав Притчин.

Он напомнил, что в 2025 году была запущена целевая межгосударственная программа ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы.

"Совместными усилиями 201-й российской военной базы и ГКНБ Таджикистана и раньше удавалось решать вопросы обеспечения безопасности. Принятие программы - это дополнительный этап совместной работы, которая и так уже ведется. Наркотрафик, проникновение террористических группировок - работа предстоит большая, потому что в целом проблема довольно острая", - считает эксперт.

В рамках программы будет комплексное решение подходов, использование всех технических средств разведки для того, чтобы не допускать прорывов и каких-то инцидентов.

"Идет серьезная программа перевооружения армии Таджикистана и 201-й РВБ, которая размещена под Душанбе, для того, чтобы техническое их оснащение позволяло действовать согласно новым реалиям" , - пояснил Притчин.

В ОДКБ подтвердили объемы военной техники для Таджикистана

Кроме того, применение всех возможных методик подготовки, как таджикских вооруженных сил, пограничных войск, так и взаимодействия в рамках обеспечения региональной безопасности всех участников - Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, с подключением Узбекистана, для отладки взаимодействия на уровне вооруженных сил и сил быстрого реагирования, пояснил он.

Таджикско-афганская граница

Таджикистан и Афганистан имеют протяженную общую границу - она составляет более 1,3 тыс. километров. Из них по воде линия соприкосновения достигает свыше 1,1 тыс. километров, а сухопутная - почти 190.

Республика непосредственно граничит с четырьмя северо-восточными афганскими провинциями. Линия границы в основном проходит вдоль реки Пяндж, левого притока реки Амударья. Начиная от Шурабадского района и далее на восток, граница проходит по горной местности, поэтому движение транспорта затруднено или почти невозможно.

В 2024 году была утверждена целевая межгосударственная программа Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по укреплению таджикско-афганской границы.

Программа рассчитана на 5 лет и включает комплекс мер, направленных на усиление пограничного контроля, модернизацию инфраструктуры и оснащение таджикских погранвойск современными средствами безопасности.

Первый этап начали реализовывать в 2025 году - была проделана большая работа по вопросу поставок вооружения и военной техники. В конце 2025-го ОДКБ подтвердили объемы военной техники для Таджикистана - - потенциальные поставки из России, Беларуси и Казахстана уже согласованы.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767475800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с юными параспортсменами-боччистами
- Развитие экономики и социальной сферы: одобрен План законопроектных работ Правительства на 2026 год
- Глава государства всегда подчеркивает приоритетность массового и профессионального спорта: в Правительстве рассмотрели ход подготовки к 25-м Зимним Олимпийским играм 2026 года
- Рабочая группа обсудила законодательные функции будущего однопалатного Парламента
- Вопросы продовольственной и энергетической безопасности рассмотрены на заседании МВК по экономической безопасности
- Кадровые перестановки
- АО "ForteBank" объявляет о завершении сделки по приобретению 100 % акций АО "Home Credit Bank" (ДБ АО "Forte Bank")
- Рабочий график главы государства
- Мажилис ратифицировал соглашения с Кыргызстаном по курортным объектам вблизи Иссык-Куля
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  