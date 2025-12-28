Как внедряется программа ОДКБ по таджикско-афганской границе

00:30 04.01.2026

Эксперт рассказал, как внедряется программа ОДКБ по таджикско-афганской границе



В 2025 году ОДКБ запустил целевую межгосударственную программу по укреплению границы между Таджикистаном и Афганистаном



ДУШАНБЕ, 3 янв - Sputnik. Несмотря на угрозы в отношении Таджикистана и в целом Центральной Азии со стороны Афганистана, благодаря присутствию Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ситуация на таджикско-афганской границе относительно стабильна.



Об этом заявил в интервью Sputnik Таджикистан заведующий Сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Станислав Притчин.



Он напомнил, что в 2025 году была запущена целевая межгосударственная программа ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы.



"Совместными усилиями 201-й российской военной базы и ГКНБ Таджикистана и раньше удавалось решать вопросы обеспечения безопасности. Принятие программы - это дополнительный этап совместной работы, которая и так уже ведется. Наркотрафик, проникновение террористических группировок - работа предстоит большая, потому что в целом проблема довольно острая", - считает эксперт.



В рамках программы будет комплексное решение подходов, использование всех технических средств разведки для того, чтобы не допускать прорывов и каких-то инцидентов.



"Идет серьезная программа перевооружения армии Таджикистана и 201-й РВБ, которая размещена под Душанбе, для того, чтобы техническое их оснащение позволяло действовать согласно новым реалиям" , - пояснил Притчин.



Кроме того, применение всех возможных методик подготовки, как таджикских вооруженных сил, пограничных войск, так и взаимодействия в рамках обеспечения региональной безопасности всех участников - Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, с подключением Узбекистана, для отладки взаимодействия на уровне вооруженных сил и сил быстрого реагирования, пояснил он.



Таджикско-афганская граница



Таджикистан и Афганистан имеют протяженную общую границу - она составляет более 1,3 тыс. километров. Из них по воде линия соприкосновения достигает свыше 1,1 тыс. километров, а сухопутная - почти 190.



Республика непосредственно граничит с четырьмя северо-восточными афганскими провинциями. Линия границы в основном проходит вдоль реки Пяндж, левого притока реки Амударья. Начиная от Шурабадского района и далее на восток, граница проходит по горной местности, поэтому движение транспорта затруднено или почти невозможно.



В 2024 году была утверждена целевая межгосударственная программа Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по укреплению таджикско-афганской границы.



Программа рассчитана на 5 лет и включает комплекс мер, направленных на усиление пограничного контроля, модернизацию инфраструктуры и оснащение таджикских погранвойск современными средствами безопасности.



Первый этап начали реализовывать в 2025 году - была проделана большая работа по вопросу поставок вооружения и военной техники. В конце 2025-го ОДКБ подтвердили объемы военной техники для Таджикистана - - потенциальные поставки из России, Беларуси и Казахстана уже согласованы.