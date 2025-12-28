|В Киргизии Майлуу-Сууйский ламповый завод прекращает производство ламп накаливания
00:40 04.01.2026
Лампы накаливания в Майлуу-Суу больше выпускать не будут - что с зарплатой работников
БИШКЕК, 2 янв - Sputnik. Задолженность по зарплате в ОАО "Майлуу-Сууйский ламповый завод" будет полностью погашена до конца января 2026 года, заявил зампред кабмина Бакыт Торобаев на выездном совещании в Джалал-Абадской области.
На заседании присутствовали представители профильных госорганов, руководство и сотрудники завода.
В ходе встречи стало известно, что кабинет министров подготовил проект распоряжения о выплате задолженности по заработной плате сотрудникам завода за последние три месяца.
"Для возобновления деятельности завода будет создана специальная рабочая группа, которая проведет анализ по диверсификации производства и открытию новых направлений", - сообщил Торобаев.
Зампред кабмина также отметил, что производство ламп накаливания, выпускаемых заводом, будет прекращено, подчеркнув, что такая продукция более не востребована в мире.
На Майлуу-Сууйском ламповом заводе производится также несколько видов стеклянной тары.
Кроме того, для улучшения системы управления предприятием Счетная палата проведет комплексную оценку финансовой и управленческой деятельности завода.
Майлуу-Сууйский ламповый завод начал работу в 1964 году. За время существования предприятия его организационно-правовая форма неоднократно менялась: государственное предприятие, акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью.
После банкротства в 2009-м завод пережил сложнейший период. В 2022 году заводу выделили бюджетный кредит на 1 миллиард сомов, однако в 2023-м его работа была признана убыточной из-за низкого спроса на продукцию.