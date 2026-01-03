|Генсек ООН: Похищение Президента Венесуэлы создает опасный прецедент
01:31 04.01.2026
Глава ООН обеспокоен военными действиями США в Венесуэле
3 января 2026
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен эскалацией ситуации в Венесуэле, кульминацией которой стали сегодняшние военные действия Соединенных Штатов в этой стране. С таким заявлением от лица Генсека выступил его пресс-секретарь.
По сообщениям СМИ, в субботу США нанесли удары по объектам в Венесуэле. В столице страны Каракасе прогремело несколько взрывов. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены американскими войсками. Они предстанут перед судом в Нью-Йорке по обвинениям, связанным с "наркотерроризмом".
"Независимо от ситуации в Венесуэле, эти события создают опасный прецедент. Генеральный секретарь продолжает подчеркивать важность полного соблюдения всеми сторонами международного права, включая Устав ООН. Он глубоко обеспокоен тем, что нормы международного права не были соблюдены", – заявил пресс-секретарь главы ООН.
"Генеральный секретарь призывает все стороны в Венесуэле к участию во всеобъемлющем диалоге при полном соблюдении прав человека и верховенства права", – добавил он.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, в свою очередь, напомнил о необходимости защитить население Венесуэлы.
"Защита населения Венесуэлы имеет первостепенное значение и должна определять любые дальнейшие действия", – подчеркнул он.