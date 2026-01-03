Генсек ООН: Похищение Президента Венесуэлы создает опасный прецедент

01:31 04.01.2026

Глава ООН обеспокоен военными действиями США в Венесуэле



3 января 2026



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен эскалацией ситуации в Венесуэле, кульминацией которой стали сегодняшние военные действия Соединенных Штатов в этой стране. С таким заявлением от лица Генсека выступил его пресс-секретарь.



По сообщениям СМИ, в субботу США нанесли удары по объектам в Венесуэле. В столице страны Каракасе прогремело несколько взрывов. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены американскими войсками. Они предстанут перед судом в Нью-Йорке по обвинениям, связанным с "наркотерроризмом".



"Независимо от ситуации в Венесуэле, эти события создают опасный прецедент. Генеральный секретарь продолжает подчеркивать важность полного соблюдения всеми сторонами международного права, включая Устав ООН. Он глубоко обеспокоен тем, что нормы международного права не были соблюдены", – заявил пресс-секретарь главы ООН.



