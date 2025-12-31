Киргизия. Шумкарбек Адилбек уулу назначен директором Национального института стратегических инициатив

10:38 04.01.2026

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, назначить Адилбек уулу Шумкарбек назначен директором Национального института стратегических инициатив при Президенте Кыргызской Республики с 1 января 2026 года.