|Киргизия. Шумкарбек Адилбек уулу назначен директором Национального института стратегических инициатив
10:38 04.01.2026
31.12.2025
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, назначить Адилбек уулу Шумкарбек назначен директором Национального института стратегических инициатив при Президенте Кыргызской Республики с 1 января 2026 года.