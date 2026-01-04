Мировые запасы нефти по странам: инфографика

15:13 04.01.2026

04.01.2026



Основные мировые запасы нефти сильно сконцентрированы и распределены между несколькими странами (см. графическое и табличное отображение этих данных).



Основные запасы нефти по странам мира в млрд баррелей. Источник: VisualCapitalist



Rank / Country - 2024 (Billion Barrels)

1 Venezuela - 303,221

2 Saudi Arabia - 267,200

3 Iran - 208,600

4 Canada - 163,000

5 Iraq - 145,019

6 United Arab Emirates - 113,000

7 Kuwait - 101,500

8 Russia - 80,000

9 Libya - 48,363

10 United States - 45,014

11 Nigeria - 37,280

12 Kazakhstan - 30,000

13 China - 28,182

14 Qatar - 25,244



Основные мировые запасы нефти сильно сконцентрированы и распределены между несколькими странами. Нефть остается самым важным сырьевым ресурсом в мировой экономике. Она является базой мировой транспортной системы и промышленности, продолжая играть важную роль в геополитике и мировой торговле. Возобновляемая энергетика постоянно развивается, однако она все еще не может соперничать с нефтью в плане удовлетворения глобальных энергетических потребностей.