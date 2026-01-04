|Мировые запасы нефти по странам: инфографика
15:13 04.01.2026
04.01.2026
Основные мировые запасы нефти сильно сконцентрированы и распределены между несколькими странами (см. графическое и табличное отображение этих данных).
Основные запасы нефти по странам мира в млрд баррелей. Источник: VisualCapitalist
Rank / Country - 2024 (Billion Barrels)
1 Venezuela - 303,221
2 Saudi Arabia - 267,200
3 Iran - 208,600
4 Canada - 163,000
5 Iraq - 145,019
6 United Arab Emirates - 113,000
7 Kuwait - 101,500
8 Russia - 80,000
9 Libya - 48,363
10 United States - 45,014
11 Nigeria - 37,280
12 Kazakhstan - 30,000
13 China - 28,182
14 Qatar - 25,244
Основные мировые запасы нефти сильно сконцентрированы и распределены между несколькими странами. Нефть остается самым важным сырьевым ресурсом в мировой экономике. Она является базой мировой транспортной системы и промышленности, продолжая играть важную роль в геополитике и мировой торговле. Возобновляемая энергетика постоянно развивается, однако она все еще не может соперничать с нефтью в плане удовлетворения глобальных энергетических потребностей.