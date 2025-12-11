В Узбекистане учредят нагрудный знак "За вклад в борьбу с коррупцией" для защиты информаторов от преследований

16:16 04.01.2026

В Узбекистане вводят защиту для тех, кто сообщает о коррупции



4 января 2026



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Узбекистане вводится практика предоставления защитного ордера для лиц, сообщивших о коррупции. Соответствующие положения закреплены в президентском указе "О системе предотвращения коррупции и совершенствовании борьбы с ней в Республике Узбекистан".



Согласно документу, Агентство по борьбе с коррупцией будет выдавать защитные ордера гражданам, которые сообщили о коррупционных нарушениях, чтобы защитить их от преследований и давления в ходе трудовой деятельности.



Кроме того, в целях поощрения лиц, внесших вклад в борьбу с коррупцией, учреждается нагрудный знак "За вклад в борьбу с коррупцией".



До июня 2026 года агентство совместно с Министерством цифровых технологий, Генеральной прокуратурой, МВД, Государственным комитетом национальной безопасности и Министерством экономики и финансов разработает проект нормативно-правового акта, предусматривающий:



• цифровизацию системы поощрений через модернизацию платформы "E-Anticor.uz" на основе опыта южнокорейской платформы Clean Portal, включая поддержку лиц, сообщивших о нарушениях;

• закрепление за агентством статуса координирующего органа по вопросам поощрения;

• организацию системы поощрений через Фонд развития общественного контроля.



С 1 июля 2026 года планируется запуск в тестовом режиме информационно-программного комплекса "Цифровой комплаенс", который обеспечит:



• оперативный обмен информацией между участниками кластера по предотвращению коррупции;

• полную цифровизацию работы внутренних антикоррупционных подразделений через модуль "E-Komplayens".



Агентству будет предоставлено право направлять обязательные к рассмотрению рекомендации и предложения в органы государственной власти и организации по предотвращению нарушений и их устранению.



Напомним, что в Узбекистане утвержден порядок работы кластера по предупреждению коррупции. Соответствующий порядок установлен президентским указом и направлен на выстраивание системного взаимодействия между государственными органами, правоохранительными структурами, институтами гражданского общества и научными организациями в сфере противодействия коррупции.



***



В Узбекистане учредят нагрудный знак "За вклад в борьбу с коррупцией"

Презентацию мер в борьбе с коррупцией заслушал глава государства.



https://darakchi.uz/

11.12.2025



10 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ознакомился с презентацией о проводимой работе и дальнейших задачах в сфере противодействия коррупции, совершенствования комплаенс-контроля и его цифровизации.



Отмечено, что коррупция остается одной из наиболее серьезных угроз социально-экономическому развитию. В Узбекистане в последние годы ведется системная работа по предупреждению правонарушений, повышению прозрачности и расширению общественного контроля. Особый акцент делается на превентивные меры. Презентация совпала с Международным днем борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечается 9 декабря по инициативе ООН.



Сообщено, что внутренние контрольные подразделения госорганов провели свыше 11 тыс. проверок, предотвратив нецелевое использование 793 млрд сумов и выявив нарушения почти на 2 трлн сумов. Взыскано 478 млрд сумов ущерба. В подразделениях по борьбе с коррупцией введены KPI, проведено более 700 проверок, выявлены нарушения на 354 млрд сумов и предотвращены необоснованные расходы на 550 млрд сумов. Установлено 1 397 случаев конфликта интересов. Возбуждено 26 уголовных дел в отношении должностных лиц, десятки привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.



Особо подчеркнуто, что в сферах здравоохранения, образования, кадастра и строительства формируется нетерпимость к коррупции, повышается прозрачность кадровых процессов и внедряются антикоррупционные программы.



Для вывода этой деятельности на новый уровень предложено создать кластер по борьбе с коррупцией - платформу взаимодействия Антикоррупционного агентства, правоохранительных органов, Счетной палаты, Инспекции госфинконтроля, ведомственных комплаенс-подразделений, научных организаций и ННО. Кластер займется обменом данными, совместными проверками, мониторингом и оценкой эффективности мер.



Отдельно представлена информация о цифровизации: планируется создание Центра риск-анализа для автоматического выявления коррупционных угроз на основе интеграции баз данных госведомств. Комплаенс-контроль будет полностью переводиться в цифровой формат, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. Поручено усилить общественный контроль за публикацией документов в системе "E-qaror" и прозрачностью бюджетных расходов.



Предложено создать проектные офисы для устранения факторов, способствующих коррупции, прежде всего в сферах с высоким уровнем рисков и бюрократизации. Отмечена важность вовлечения населения - мониторинга инвестпроектов, контроля строительных работ на уровне махаллей. Рекомендовано внедрить механизм охранного ордера для информаторов и систему поощрений, а также учредить нагрудный знак "За вклад в борьбу с коррупцией".



Кроме того, Президенту представили меры по устранению нарушений в администрировании НДС и противодействию экономическим преступлениям. Даны поручения ускорить автоматизацию процессов, сократить влияние человеческого фактора и усилить профилактику, включая повышение финансовой и правовой грамотности населения.