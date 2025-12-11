 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Воскресенье, 04.01.2026
19:03  Мир стоит на пороге большой войны, - Александр Дугин
17:45  МИД КНДР: насилие в отношении Венесуэлы подтверждает дурную и зверскую сущность США
16:16  В Узбекистане учредят нагрудный знак "За вклад в борьбу с коррупцией" для защиты информаторов от преследований
15:13  Мировые запасы нефти по странам: инфографика
01:31  Генсек ООН: Похищение Президента Венесуэлы создает опасный прецедент
00:40  В Киргизии Майлуу-Сууйский ламповый завод прекращает производство ламп накаливания
00:30  Как внедряется программа ОДКБ по таджикско-афганской границе
00:20  Новый год под стук колес: история дежурной ташкентского метро
00:10  Бюджет Казахстана на 2026 год: как его будут тратить
Суббота, 03.01.2026
21:46  Военный Осведомитель: Детали военной операции США в Венесуэле
20:23  Синьхуа: Китай решительно осуждает применение силы США против Венесуэлы
16:33  Венесуэла как актив - зачем Трамп пошел на силовое решение
13:25  Полвека назад Венесуэла национализировала нефтедобычу. "Миротворец" Трамп хочет все вернуть, - Валентин Катасонов
13:12  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы
12:56  Доктрина Монро в действии: Трамп заявил о захвате Мадуро и его семьи
01:20  Монголия рассматривает предложение России о малой АЭС
Пятница, 02.01.2026
15:24  "Я умею выбирать людей". Саида Мирзиеева впервые дала большое интервью
14:53  Известия: каких успехов добилась российская армия в 2025 году
13:59  Венесуэла собирает нефтяную армаду: смогут ли США остановить?
12:48  Как Китай справляется с экономическими вызовами. Разбор
12:42  Взгляд: Почему враги не задушили Иран
01:05  Россия передала США данные БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина
00:44  СП: Киргизско-китайский конфликт состоялся на русском языке - а иначе никак
Четверг, 01.01.2026
20:24  Как Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выступил с Новогодним обращением
14:04  НГ: Золото Памира под прицелом афганских диверсантов
13:54  Baijiahao: Запад боится Россию из-за ее мощного культурного ядра
01:00  Туркменские ученые предложили способ погасить горящий газовый кратер в Дарвазе
00:30  Новогоднее обращение Председателя КНР Си Цзиньпина в канун 2026 года
00:10  Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Среда, 31.12.2025
22:21  Шавкат Мирзиеев поздравил узбекистанцев с Новым 2026 годом
22:08  Поздравление Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
21:08  Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Новым годом
20:42  Поздравительное послание Эмомали Рахмона по случаю наступления Нового 2026 года
17:23  RS: Десять "украинских" моментов 2025 года, которые мы еще долго будем помнить
13:30  Таджикистан построил на границе c Афганистаном танкодром
13:00  Минобороны РФ показало схему украинской атаки на резиденцию Путина
11:25  Президент Киргизии подписал указ по дебюрократизации системы госуправления
01:25  Юань станет первой в мире цифровой валютой центрального банка, приносящей проценты
00:45  Podrobno.uz: Итоги 2025. Как уходящий год испытал Узбекистан на прочность
00:05  ВС РФ порвали оборону ВСУ севернее Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 30 декабря
Вторник, 30.12.2025
16:05  Сбросить бремя иллюзий! Подводя итоги 2025 года, - Сергей Кожемякин
10:33  Российскому природному газу в Центральной Азии альтернативы нет и не предвидится, - Дмитрий Нефедов
10:15  Минобороны РФ: Ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии (видео)
10:00  Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград Кыргызстана
09:37  О прогрессе в строительстве Рогунской ГЭС, - Камолидин Сирожидинов
02:16  Цифровой юань – как альтернатива системе СВИФТ, - Валентин Катасонов
01:50  Путин утвердил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа
01:26  СП: Афганистанские моджахеды от голода бегут на север, Душанбе отстреливается, 201-я дивизия передергивает затвор
00:46  Военкор Коц: Россия может ответить Киеву оружием, какого мир еще не видел
00:05  ВС РФ начали операцию против Ореховского укрепрайона ВСУ. Трамп был шокирован попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина
Понедельник, 29.12.2025
20:21  Военные учения НОАК под названием "Совместные операции по пресечению попыток "независимости" Тайваня"
18:14  Набор умений для эры ИИ-ассистентов. Почему критического мышления больше недостаточно
17:05  ProFinance: Добыча нефти в Казахстане упала после атаки украинского беспилотника на крупный терминал
16:08  Центральная Азия - понятие достаточно веселое, - Данияр Ашимбаев
15:05  Результат встречи Трампа с Зеленским: договорились договариваться, - Дмитрий Шевченко
12:05  Президент Сердар Бердымухамедов утвердил девиз 2026 года – "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов"
07:02  Podrobno.uz: Как в Узбекистане создавали первый персональный компьютер Согдиана-1
06:43  Почему обостряется ситуация на границе Афганистана и Таджикистана, - Степан Никольский
05:32  "Ястребов" сокрушила мания величия: Россия адаптировалась, Европа - нет
00:17  Фонд Ибн Сины поддержал издание "Избранных трудов по этнографии туркмен" Г.И. Карпова
00:05  В Гуляйполе ВС РФ взяли батальонный КП ВСУ с документами и оборудованием, – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Архив
В Узбекистане учредят нагрудный знак "За вклад в борьбу с коррупцией" для защиты информаторов от преследований
16:16 04.01.2026

В Узбекистане вводят защиту для тех, кто сообщает о коррупции

4 января 2026

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Узбекистане вводится практика предоставления защитного ордера для лиц, сообщивших о коррупции. Соответствующие положения закреплены в президентском указе "О системе предотвращения коррупции и совершенствовании борьбы с ней в Республике Узбекистан".

Согласно документу, Агентство по борьбе с коррупцией будет выдавать защитные ордера гражданам, которые сообщили о коррупционных нарушениях, чтобы защитить их от преследований и давления в ходе трудовой деятельности.

Кроме того, в целях поощрения лиц, внесших вклад в борьбу с коррупцией, учреждается нагрудный знак "За вклад в борьбу с коррупцией".

До июня 2026 года агентство совместно с Министерством цифровых технологий, Генеральной прокуратурой, МВД, Государственным комитетом национальной безопасности и Министерством экономики и финансов разработает проект нормативно-правового акта, предусматривающий:

• цифровизацию системы поощрений через модернизацию платформы "E-Anticor.uz" на основе опыта южнокорейской платформы Clean Portal, включая поддержку лиц, сообщивших о нарушениях;
• закрепление за агентством статуса координирующего органа по вопросам поощрения;
• организацию системы поощрений через Фонд развития общественного контроля.

С 1 июля 2026 года планируется запуск в тестовом режиме информационно-программного комплекса "Цифровой комплаенс", который обеспечит:

• оперативный обмен информацией между участниками кластера по предотвращению коррупции;
• полную цифровизацию работы внутренних антикоррупционных подразделений через модуль "E-Komplayens".

Агентству будет предоставлено право направлять обязательные к рассмотрению рекомендации и предложения в органы государственной власти и организации по предотвращению нарушений и их устранению.

Напомним, что в Узбекистане утвержден порядок работы кластера по предупреждению коррупции. Соответствующий порядок установлен президентским указом и направлен на выстраивание системного взаимодействия между государственными органами, правоохранительными структурами, институтами гражданского общества и научными организациями в сфере противодействия коррупции.

В Узбекистане учредят нагрудный знак "За вклад в борьбу с коррупцией"
Презентацию мер в борьбе с коррупцией заслушал глава государства.

11.12.2025

10 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ознакомился с презентацией о проводимой работе и дальнейших задачах в сфере противодействия коррупции, совершенствования комплаенс-контроля и его цифровизации.

Отмечено, что коррупция остается одной из наиболее серьезных угроз социально-экономическому развитию. В Узбекистане в последние годы ведется системная работа по предупреждению правонарушений, повышению прозрачности и расширению общественного контроля. Особый акцент делается на превентивные меры. Презентация совпала с Международным днем борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечается 9 декабря по инициативе ООН.

Сообщено, что внутренние контрольные подразделения госорганов провели свыше 11 тыс. проверок, предотвратив нецелевое использование 793 млрд сумов и выявив нарушения почти на 2 трлн сумов. Взыскано 478 млрд сумов ущерба. В подразделениях по борьбе с коррупцией введены KPI, проведено более 700 проверок, выявлены нарушения на 354 млрд сумов и предотвращены необоснованные расходы на 550 млрд сумов. Установлено 1 397 случаев конфликта интересов. Возбуждено 26 уголовных дел в отношении должностных лиц, десятки привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

Особо подчеркнуто, что в сферах здравоохранения, образования, кадастра и строительства формируется нетерпимость к коррупции, повышается прозрачность кадровых процессов и внедряются антикоррупционные программы.

Для вывода этой деятельности на новый уровень предложено создать кластер по борьбе с коррупцией - платформу взаимодействия Антикоррупционного агентства, правоохранительных органов, Счетной палаты, Инспекции госфинконтроля, ведомственных комплаенс-подразделений, научных организаций и ННО. Кластер займется обменом данными, совместными проверками, мониторингом и оценкой эффективности мер.

Отдельно представлена информация о цифровизации: планируется создание Центра риск-анализа для автоматического выявления коррупционных угроз на основе интеграции баз данных госведомств. Комплаенс-контроль будет полностью переводиться в цифровой формат, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. Поручено усилить общественный контроль за публикацией документов в системе "E-qaror" и прозрачностью бюджетных расходов.

Предложено создать проектные офисы для устранения факторов, способствующих коррупции, прежде всего в сферах с высоким уровнем рисков и бюрократизации. Отмечена важность вовлечения населения - мониторинга инвестпроектов, контроля строительных работ на уровне махаллей. Рекомендовано внедрить механизм охранного ордера для информаторов и систему поощрений, а также учредить нагрудный знак "За вклад в борьбу с коррупцией".

Кроме того, Президенту представили меры по устранению нарушений в администрировании НДС и противодействию экономическим преступлениям. Даны поручения ускорить автоматизацию процессов, сократить влияние человеческого фактора и усилить профилактику, включая повышение финансовой и правовой грамотности населения.

Источник - Podrobno.uz
