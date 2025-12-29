МИД КНДР: насилие в отношении Венесуэлы подтверждает дурную и зверскую сущность США

17:45 04.01.2026

Представитель МИД КНДР осудил насилие США в отношении Венесуэлы как грубое нарушение суверенитета и международного права



Пхеньян, 4 января. /ЦТАК/-- В связи с тем, что США грубо нарушили и попирали суверенитет Венесуэлы, 4 января представитель МИД КНДР дал ответ на вопрос корреспондента ЦТАК, текст которого ниже следует.



Мы обращаем внимание на серьезность нынешней ситуации в Венесуэле, вызванной насилием США, связывая ее с ростом нестабильности уже ослабленной региональной ситуации.



Нынешнее событие является очередным примером, позволяющим еще раз ясно подтвердить дурную и зверскую сущность США, свидетелем чего до сих пор долгое время неоднократно становилось международное сообщество.



МИД КНДР расценивает гегемонистские акты США, совершенные в Венесуэле, самым серьезным нарушением суверенитета, грубым нарушением Устава ООН, основной целью которого являются уважение к суверенитету, невмешательство во внутренние дела и территориальная целостность, и международного права и решительно осуждает это.



Международное сообщество призвано осознать серьезность нынешнего события в Венесуэле, которое повлекло разрушительные последствия в обеспечении устойчивости структуры региона и международных отношений, и естественно усилить протест и осуждение против закоренелых акций нарушения суверенитета со стороны США.