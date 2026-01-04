Атака США на Венесуэлу: карибский фактор нефтяной интервенции, - Дмитрий Нефедов

Тактический успех Белого дома с похищением Мадуро может обернуться стратегическим поражением



04.01.2026 | Дмитрий НЕФЕДОВ



План смещения президента Венесуэлы Николаса Мадуро обсуждался в Белом доме еще в первый срок Дональда Трампа, рассказал в интервью CNN находящийся ныне под следствием по делам об утечке конфиденциальных документов бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Схема отстранения Мадуро от власти прорабатывалась в 2018-2019 годах. "Я думаю, что на этот раз Трампа убедили настойчивость [госсекретаря Марко] Рубио и политические выгоды", – предположил Болтон, уточнив, что соответствующий план прорабатывался в Белом доме еще с 2018 года, когда Трамп занимал первый президентский срок. По словам известного своим полным презрением к международному праву бывшего советника, интерес Трампа к Венесуэле обусловлен в первую очередь ресурсами страны: хозяин Белого дома "был очень заинтересован в венесуэльской нефти", что позволило продвигать в Белом доме идею смены власти в Каракасе.



Откровения Болтона – далеко не единственное свидетельство давней проработки планов по смене власти в Венесуэле в соответствии с небезызвестной "доктриной Монро". Среди череды государственных переговоров и вооруженных интервенций можно вспомнить агрессию против Гватемалы в 1954 г. при поддержке со стороны тогдашних Никарагуа и Гондураса, на тот период – послушных марионеток Белого дома. Сегодня Трамп не только похищает Мадуро, но и делает недвусмысленные намеки в сторону президентов Колумбии Густаво Петро и Мексики Клаудии Шейнбаум.



Долгие годы Колумбия оставалась надежным союзником Вашингтона в его попытках дестабилизировать ситуацию в Венесуэле, однако с некоторых пор эта сомнительная роль перешла к небольшому островному государству Тринидад и Тобаго (ТТ). В ноябре его вооруженные силы провели совместно с 22-м экспедиционным отрядом морской пехоты США очередной раунд учений по так называемой борьбе с наркоторговлей и миграцией вооруженных опасных банд. Согласно заявлению министерства иностранных дел ТТ, в учениях были задействованы среди прочего вертолеты экспедиционного отряда корпуса морской пехоты США (MEU).



По ряду данных, они с экипажами оставались на юге острова Тринидад в преддверии агрессии против Венесуэлы и в Каракасе вполне обоснованно расценили морские маневры как свидетельство приближающейся агрессии, рассматривая их как "откровенно враждебную провокацию и серьезную угрозу миру в Карибском бассейне". О позиции ТТ, потворствующей действиям США, свидетельствует и заявление генерального прокурора островного государства Джона Джереми британской Financial Times о том, что "вооруженные силы США нарастят интенсивность учений в Тринидаде и Тобаго, расположенных вблизи побережья Венесуэлы. 22-й экспедиционный отряд морской пехоты США (MEU) нарастит интенсивность учений в ближайшие дни". Напомним, 270-километровая морская граница между ТТ и Венесуэлой проходит в основном вблизи венесуэльского побережья, включая его восточную нефтегазоносную зону, всего лишь в 11-13 км от Тринидада. Таким образом, значительная часть морской экономической зоны страны и ее побережья с тамошними ресурсами фактически были заблаговременно заблокированы.



В конце октября, в канун упомянутых учений, правительство Венесуэлы расторгло соглашение 2015 года с ТТ о совместной разработке крупного шельфового нефтегазового месторождения "Дракон" между северо-восточной Венесуэлой и островом Тринидад. В Порт-оф-Спейне мнение Каракаса проигнорировали, зато теперь на венесуэльскую часть этого месторождения претендуют, по имеющейся информации, 5 американских компаний, планирующих создать совместный консорциум для освоения этих запасов. С началом интервенции премьер-министр островного государства Камла Персад-Бисессар поспешила откреститься от происходящего: "Ранее сегодня утром, в субботу, 3 января 2026 года, Соединенные Штаты начали военные операции на территории Венесуэлы. Тринидад и Тобаго НЕ участвует ни в одной из этих продолжающихся военных операций. Тринидад и Тобаго продолжает поддерживать мирные отношения с народом Венесуэлы". С аналогичным заявлением выступило и внешнеполитическое ведомство, что едва ли вызывает доверие с учетом плотной вовлеченности островного государства в американские военно-политические упражнения в Карибском бассейне.







Основной нефтересурсный регион Венесуэлы



Весьма серьезным раздражителем для Белого дома стало подписание 28 сентября 2025 г. ОАО "НК "Роснефть" и дочерней структурой венесуэльской нефтегазовой госкомпании PDVSA – Corporation Venecolana del Petroleo (CVP) – договора о совместной разработке блока Карабобо-2 в нефтеносном бассейне реки Ориноко. Ресурсы этого блока составляют 6,5 млрд. тонн нефти. А днем ранее прошла церемония добычи первой нефти на соседнем ресурсоизбыточном блоке Хунин-6, совместно разрабатываемого венесуэльской PDVSA и ООО "Национальный Нефтяной Консорциум" (ННК) в составе "Роснефти", "Газпром нефти", ЛУКОЙЛа, ТНК-BP и "Сургутнефтегаза". Еще в марте 2010 г. ННК и PDVSA зарегистрировали совместное предприятие PetroMiranda для разработки блока Хунин-6 с долями венесуэльской и российской стороны в 60 % и 40% соответственно. Кроме того, 20-25% добываемой в этих блоках нефти направляется на НПЗ на соседних нидерландских островах Аруба (в Ораньестааде) и Кюрасао (в Виллемстаад), контролируемые той же PDVSA. Как мы писали ранее, США неоднократно требовали от Нидерландов под любыми предлогами прекратить давнее сотрудничество этих территорий Нидерландов с подконтрольной "режиму Мадуро" компанией и перенаправлять поступающую на вышеупомянутые объекты НПЗ венесуэльскую нефть в США.



Безусловно, вооруженная интервенция США на Венесуэлу стала серьезным вызовом прежде всего Пекину, активно инвестировавшему энергетический (и не только) сектор латиноамериканской страны. По горячим следам событий Пекин раскритиковал США за "гегемонистские действия" и "вопиющее применение силы" против Венесуэлы и ее президента, призвав Белый дом следовать Уставу Организации Объединенных Наций. По информации источников Al Jazeera, высокопоставленная китайская делегация встретилась с официальными лицами Венесуэлы всего за несколько часов до американской атаки и в Пекине не были удивлены действиями Вашингтона, учитывая масштабы стратегических и экономических интересов США в регионе.



Китай является крупнейшим покупателем венесуэльской нефти, хотя на долю этой страны приходится всего 4–5 % от общего объема импорта нефти в Поднебесную. Венесуэла погашает предоставляемые ей кредиты нефтью, перевозимой на трех супертанкерах, ранее находившихся в совместном владении Венесуэлы и Китая. Два из них направлялись в Венесуэлу в декабре, когда Трамп объявил о блокаде всех танкеров, входящих в страну и выходящих из нее. Согласно документам PDVSA и данным о перевозках, суда сейчас ожидают указаний, поскольку экспорт из Венесуэлы в основном приостановлен. Едва ли Пекин отправит морской спецназ на деблокаду побережья, в то время как дипломатические заявления не слишком-то впечатляют Дональда Трампа и Марко Рубио…



Нефтяная промышленность Венесуэлы и Нидерландских Карибов



Помимо энергетики, Пекин проявляет растущий интерес к торговле и инвестициям в Латинской Америке, что предполагает пристальное внимание к политическим изменениям в регионе, включая прежде всего неизбывную американскую экспансию во всех ее публичных и непубличных проявлениях. Как рассказал военный эксперт Ван Юньфэй, относительный успех операции мог быть частично обусловлен первоначальными авиаударами и возможными атаками с применением средств радиоэлектронной борьбы, выведшими из строя и заглушившими системы ПВО Венесуэлы, что позволило американским вертолетам с элитным подразделениями Delta провести воздушно-десантную операцию и проникнуть в резиденцию Мадуро. Еще один аналитик, Чжан Цзюньше, напомнил о богатом опыте использования спецслужб в ходе неоднократных военных операций США с целью свержения неугодных режимов по всему миру, имеющих "глубокие политические и стратегические последствия".



По данным прописанного в Лондоне Energy Institute, Венесуэла располагает примерно 17 % мировых запасов нефти, или 303 миллиардами баррелей, опережая таким образом лидера ОПЕК – Саудовскую Аравию. Добыча "тяжелой нефти" из бассейна реки Ориноко в центральной части страны обходится дорого, но технически относительно проста. Накануне в интервью Fox News Трамп поведал о намерениях своей страны активно участвовать в "восстановлении" нефтяной отрасли Венесуэлы. Как пишет Politico, в последние недели из Белого дома шли сигналы потерявшим ранее собственность в Венесуэле нефтяным компаниям о возможности предоставления компенсаций только на условиях готовности вернуться в Венесуэлу и вложить значительные средства в модернизацию нефтяной отрасли. "Мы собираемся привлечь наши крупнейшие нефтяные компании, самые большие в мире, которые потратят миллиарды долларов, чтобы исправить сильно пострадавшую инфраструктуру, нефтяную инфраструктуру, и начать приносить стране прибыль", – подтвердил эти намерения Дональд Трамп, празднуя поимку Мадуро (1). Однако как это будет происходить на практике, доподлинно неизвестно. Более того, в случае нарастающего хаоса и дальнейшего усугубления кризисных явлений и вовсе не исключено, что несомненная тактическая победа Белого дома в Венесуэле обернется стратегическим поражением.



(1) Как отмечает профессор Ваге Давтян, "вторжение в Венесуэлу приобретает еще и валютно-финансовое значение: оно связано с защитой долларовой гегемонии и американского долгового рынка. За последние 25 лет доля доллара в мировых валютных резервах упала с 61% до 41%, а индекс доллара в 2025 г. показал снижение на 9% - худший результат с 2017 г. Контроль над венесуэльской нефтью позволит США экспортировать ее и поддерживать глобальный спрос на доллар для расчетов".



***







В ходе операции спецназа США по захвату Николаса Мадуро 3 января 2026 года его охрана понесла тяжелые потери

Информация основана на официальных заявлениях венесуэльской стороны и сообщениях информационных агентств от 3–4 января 2026 года



Заявление министра обороны Венесуэлы: Владимир Падрино Лопес в телевизионном обращении 4 января 2026 года официально подтвердил, что "большая часть" личной охраны Мадуро была убита в ходе рейда спецназа США.



Сведения о потерях: Хотя точное число не было названо официально, газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что в ходе всей операции погибло от 40 до 80 венесуэльцев, большинство из которых были сотрудниками служб безопасности и военными.



Сопротивление в "крепости": Дональд Трамп охарактеризовал резиденцию как "крепость" со стальными дверями. Сообщалось, что спецподразделение Delta Force столкнулось с ожесточенным сопротивлением и применило подавляющую огневую мощь для нейтрализации защитников.



Упоминание кубинских сил: Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что охрана Мадуро была "наводнена кубинцами". Трамп подтвердил, что в ходе штурма погибли многие кубинские военнослужащие (предположительно из элитного подразделения "Черные осы" - Avispas Negras). Источник - Фонд стратегической культуры

