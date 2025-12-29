 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Экономист Сорокина: замороженные резервы России не дают покоя не только ЕС
01:15 05.01.2026

Жгут карман: Америка нашла способ потратить замороженные резервы России
Экономист Сорокина: замороженные резервы России могут потратить на инвестиции

Галина Сорокина
Директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор

МОСКВА, 3 янв – ПРАЙМ. Российские активы, замороженные в результате санкций, не дают покоя не только Еврокомиссии, но и правительству Дональда Трампа. Причем мотивы у каждой из сторон совершенно различные.

Растущая геополитическая мощь России вкупе с усилением государственного регулирования в интересах экономического развития страны оказали негативное влияние на возможность западных компаний бесконтрольно использовать богатые геологические ресурсы и емкий рынок России. А готовность отстаивать свои геополитические интересы и защищать русскоговорящее население даже за пределами страны сформировало у Запада желание ослабить соседа любой ценой.

Однако, увлекшись борьбой с нарастающим влиянием России, Еврокомиссия не обращает внимание на нарастающие внутренние проблемы и бенефициара этих проблем.

После финансового кризиса 2008-2009 годов у США четко определились два геополитических конкурента на мировом рынке – Китай и Объединенная Европа. Развивающаяся независимая политика России хоть и усложняла использование ее как сырьевого придатка, но вряд ли выводило нашу страну на уровень серьезного конкурента Америки. Однако создание демонического образа России и провокация локального конфликта, в рамках которого Европа теряла доступ к дешевому российскому сырью и емкому внутреннему рынку вполне отвечали экономическим и геополитическим интересам США.

Так, начиная с 2021 года ВВП Евросоюза вырос примерно на 8%, у США этот показатель больше 20% при примерно сопоставимом уровне инфляции. Причем ВВП России за это время вырос на 18%, что явно показывает цель нагнетаемой антироссийской истерии на Западе.

Если представить, что мое предположение верно, то использование российских денег на финансирование конфликта России и Украины вместо европейских не соответствует интересам США, направленным на ослабление Европы.

Вводимые санкции потребовали от России разворота на Восток, и сценарий борьбы со вторым экономическим конкурентом США изменился. Сегодня Китай - лидер по производству микроэлектроники. В немалой мере этот успех зависит от крупнейших залежей редкоземельных металлов в стране. Объем добываемых в США редкоземов в шесть раз меньше, чем в Китае, а с учетом того, что они используются не только в микроэлектронике, но и в создании мощных магнитов, оптике, энергетике и производстве вооружения, обладание ценными ресурсами становится значимым конкурентным преимуществом.

Россия находится на пятом месте по объему разведанных месторождений редкоземов, но в связи с нехваткой инвестиций уровень добычи этих ценных металлов покрывает лишь собственные нужды. Еще в начале 2025 года Россия предложила правительственным структурам США заняться совместным развитием этой отрасли в стране. Учитывая уверенное наступление России в ходе СВО, правительство Дональда Трампа понимает, что предметов торга становится все меньше. Замороженные активы пока остаются одним из инструментов, с помощью которых Россию можно "склонить к миру".

Судя из опубликованных утечек "плана Трампа" видно, что замороженные российские активы планируется использовать для инвестиций в экономику России и Украины, а США получат с этого дивиденды. Однако, скорее всего, основная задача США не столько получение дохода от инвестиций замороженных российских активов, сколько постепенное вовлечение России, в том числе как сырьевой базы, в экономическую войну США против Китая.

Поиск США новых источников редкоземов может объяснить и новую точку геополитической напряженности между США и Венесуэлой, так как помимо огромных залежей нефти в стране в месторождении Серро-Импакто обнаружены залежи редкоземов с высоким уровнем содержания металлов в руде.

Автор – директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина

Источник - ПРАЙМ
