В вузах Таджикистана изучаются 16 иностранных языков

01:44 05.01.2026

В высших учебных заведениях Республики Таджикистан преподаются 16 иностранных языков



ДУШАНБЕ, 04.01.2026 /НИАТ "Ховар"/. В учреждениях высшего образования Республики Таджикистан изучаются 16 иностранных языков. В настоящее время функционируют более 1500 учебных групп с русским языком обучения и свыше 200 групп с английским языком обучения. Об этом НИАТ "Ховар" сообщили в пресс-центре Министерства образования и науки Республики Таджикистан.



В частности, в учреждениях высшего профессионального образования страны специалисты обучаются русскому, английскому, немецкому, французскому, итальянскому, испанскому, узбекскому, персидскому[фарси], арабскому, китайскому, корейскому, японскому, хинди, урду, пушту и [турецкому] языкам.



Вопрос изучения иностранных языков рассматривается, как одно из приоритетных направлений деятельности учреждений высшего образования и был особо подчеркнут в Послании Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли.



Обучение русскому и английскому языкам в учреждениях высшего профессионального образования осуществляется в рамках "Государственной программы совершенствования преподавания и изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан на период до 2030 года".



В этой связи Министерством образования и науки руководству учреждений поручено принять дополнительные меры по дальнейшему увеличению числа учебных групп с русским и английским языками обучения, особенно по естественно-научным, точным и математическим дисциплинам.