 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 05.01.2026
02:23  Caravan.kz: Будут ли в Казахстане устанавливать вышки 5G в 2026 году?
01:44  В вузах Таджикистана изучаются 16 иностранных языков
01:15  Экономист Сорокина: замороженные резервы России не дают покоя не только ЕС
00:10  Атака США на Венесуэлу: карибский фактор нефтяной интервенции, - Дмитрий Нефедов
Воскресенье, 04.01.2026
19:03  Мир стоит на пороге большой войны, - Александр Дугин
17:45  МИД КНДР: насилие в отношении Венесуэлы подтверждает дурную и зверскую сущность США
16:16  В Узбекистане учредят нагрудный знак "За вклад в борьбу с коррупцией" для защиты информаторов от преследований
15:13  Мировые запасы нефти по странам: инфографика
01:31  Генсек ООН: Похищение Президента Венесуэлы создает опасный прецедент
00:40  В Киргизии Майлуу-Сууйский ламповый завод прекращает производство ламп накаливания
00:30  Как внедряется программа ОДКБ по таджикско-афганской границе
00:20  Новый год под стук колес: история дежурной ташкентского метро
00:10  Бюджет Казахстана на 2026 год: как его будут тратить
Суббота, 03.01.2026
21:46  Военный Осведомитель: Детали военной операции США в Венесуэле
20:23  Синьхуа: Китай решительно осуждает применение силы США против Венесуэлы
16:33  Венесуэла как актив - зачем Трамп пошел на силовое решение
13:25  Полвека назад Венесуэла национализировала нефтедобычу. "Миротворец" Трамп хочет все вернуть, - Валентин Катасонов
13:12  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы
12:56  Доктрина Монро в действии: Трамп заявил о захвате Мадуро и его семьи
01:20  Монголия рассматривает предложение России о малой АЭС
Пятница, 02.01.2026
15:24  "Я умею выбирать людей". Саида Мирзиеева впервые дала большое интервью
14:53  Известия: каких успехов добилась российская армия в 2025 году
13:59  Венесуэла собирает нефтяную армаду: смогут ли США остановить?
12:48  Как Китай справляется с экономическими вызовами. Разбор
12:42  Взгляд: Почему враги не задушили Иран
01:05  Россия передала США данные БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина
00:44  СП: Киргизско-китайский конфликт состоялся на русском языке - а иначе никак
Четверг, 01.01.2026
20:24  Как Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выступил с Новогодним обращением
14:04  НГ: Золото Памира под прицелом афганских диверсантов
13:54  Baijiahao: Запад боится Россию из-за ее мощного культурного ядра
01:00  Туркменские ученые предложили способ погасить горящий газовый кратер в Дарвазе
00:30  Новогоднее обращение Председателя КНР Си Цзиньпина в канун 2026 года
00:10  Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Среда, 31.12.2025
22:21  Шавкат Мирзиеев поздравил узбекистанцев с Новым 2026 годом
22:08  Поздравление Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
21:08  Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Новым годом
20:42  Поздравительное послание Эмомали Рахмона по случаю наступления Нового 2026 года
17:23  RS: Десять "украинских" моментов 2025 года, которые мы еще долго будем помнить
13:30  Таджикистан построил на границе c Афганистаном танкодром
13:00  Минобороны РФ показало схему украинской атаки на резиденцию Путина
11:25  Президент Киргизии подписал указ по дебюрократизации системы госуправления
01:25  Юань станет первой в мире цифровой валютой центрального банка, приносящей проценты
00:45  Podrobno.uz: Итоги 2025. Как уходящий год испытал Узбекистан на прочность
00:05  ВС РФ порвали оборону ВСУ севернее Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 30 декабря
Вторник, 30.12.2025
16:05  Сбросить бремя иллюзий! Подводя итоги 2025 года, - Сергей Кожемякин
10:33  Российскому природному газу в Центральной Азии альтернативы нет и не предвидится, - Дмитрий Нефедов
10:15  Минобороны РФ: Ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии (видео)
10:00  Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград Кыргызстана
09:37  О прогрессе в строительстве Рогунской ГЭС, - Камолидин Сирожидинов
02:16  Цифровой юань – как альтернатива системе СВИФТ, - Валентин Катасонов
01:50  Путин утвердил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа
01:26  СП: Афганистанские моджахеды от голода бегут на север, Душанбе отстреливается, 201-я дивизия передергивает затвор
00:46  Военкор Коц: Россия может ответить Киеву оружием, какого мир еще не видел
00:05  ВС РФ начали операцию против Ореховского укрепрайона ВСУ. Трамп был шокирован попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина
Понедельник, 29.12.2025
20:21  Военные учения НОАК под названием "Совместные операции по пресечению попыток "независимости" Тайваня"
18:14  Набор умений для эры ИИ-ассистентов. Почему критического мышления больше недостаточно
17:05  ProFinance: Добыча нефти в Казахстане упала после атаки украинского беспилотника на крупный терминал
16:08  Центральная Азия - понятие достаточно веселое, - Данияр Ашимбаев
15:05  Результат встречи Трампа с Зеленским: договорились договариваться, - Дмитрий Шевченко
12:05  Президент Сердар Бердымухамедов утвердил девиз 2026 года – "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов"
07:02  Podrobno.uz: Как в Узбекистане создавали первый персональный компьютер Согдиана-1
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Caravan.kz: Будут ли в Казахстане устанавливать вышки 5G в 2026 году?
02:23 05.01.2026

Будут ли устанавливать в Казахстане вышки 5G в 2026 году?
Влияют или нет радиоволны на организм человека? И при чем тут сети 4G и 5G? Попросту говоря - вышки, которые обеспечивают качество интернета.

31 Декабря 2025

В Астане, под занавес уходящего года, решили обсудить проблему, которая давно вызывает у казахстанцев неоднозначные мнения, сообщает Caravan.kz.

Для этого за круглым столом ученые и чиновники, операторы связи и даже представители международных структур ломали копья по поводу – надо ли опасаться так называемого электромагнитного излучения, которое якобы распространяется от вышек, что "понатыкали везде" сотовые операторы связи. Любопытно, что некоторые эксперты предлагали для сравнения электромагнитное и радиоизлучение, причем в некоторых презентациях проскальзывало и сравнение, имеющее место быть при распаде атомных частиц.

По мнению некоторых ученых, отрицательное воздействие постоянно находящегося рядом сотового телефона намного сильнее, нежели воздействие электромагнитных волн, которые используются в мобильной и спутниковой радиосвязи, телевещании, Wi-Fi, работе радаров, GPS и т.п. В частности, на подобные исследования (https://www.itu.int/ru/Pages/default.aspx#/ru) ссылается координатор программ международного союза электросвязи Фарид Нахли.

Вот и получается, что на сегодняшний день точного ответа, который бы подтверждался неопровержимыми научными данными, доводами, доказательствами, пока что нет.

И не случайно больше всего вопросов по-прежнему вызывает тема радиофобии. При этом эксперты подчеркивают, что, несмотря на многолетнюю эксплуатацию базовых станций стандарта GSM вблизи жилых зон и отсутствие, как было сказано выше, подтвержденных массовых негативных последствий для здоровья, в отдельных регионах до сих пор фиксируются случаи демонтажа базовых станций. Что, по мнению специалистов, "напрямую сказывается на качестве связи".

Тем более, что ни для кого не секрет: сегодня связь и цифровые технологии, как никогда, являются неотъемлемой частью повседневной жизни. Оно и понятно – развитие мобильной связи, интернета, сетей 4G и 5G открывает возможности как для промышленности, образования, дистанционной медицины и реализации проектов "умный город", так и для улучшения пользовательских запросов.

Однако, когда в 2023 году в республике начала активно строиться мобильная сеть пятого поколения, предоставляющая новые сверхскоростные возможности для промышленности, образования, удаленной телемедицины, "смарт-городов" и других сфер, в обществе усилилась обеспокоенность возможным воздействием новых технологий на здоровье человека.

- Радиофобия давно была препятствием для развития мобильной связи во всем мире, а разворачивание нового стандарта связи 5G резко увеличило число противников соседства базовых станций сотовых операторов с жилыми комплексами. В Казахстане уровень радиофобии достаточно высок до сих пор, несмотря на то, что базовые станции стандарта GSM соседствуют с жилыми массивами много лет, но никаких вспышек заболеваний у населения не вызвали. Тем не менее процент демонтажа станций из-за радиофобии населения достаточно высок и близится к 20 процентам, - посетовал председатель комитета телекоммуникаций Дамир Сейсембеков.

При этом представители комитета телекоммуникаций министерства цифрового развития попытались пояснить, что цифровая трансформация и рост удаленных сервисов для граждан и бизнеса приводят к увеличению нагрузки на телекоммуникационную инфраструктуру, а это "потребует новых взвешенных и научно обоснованных решений".

- Расстояние между базовой станцией и абонентским устройством напрямую влияет на уровень излучения. Чем дальше смартфон находится от базовой станции, тем большую мощность он использует. Более плотное размещение базовых станций, напротив, позволяет снижать уровень излучения абонентских устройств, - отметил Дамир Сейсембеков.

По словам которого, "сами же радиофобы не прекращают пользоваться сотовыми аппаратами, считая, что основной вред их здоровью в силу своих габаритов наносят именно ретранслирующие сигнал устройства. И возмущаются тем, что после демонтажа станций по их требованию качество сигнала ухудшается, хотя это становится неизбежным последствием увеличения физического расстояния между передающими устройствами".

Его высказывание поддержали и представители органов санитарно-эпидемиологического контроля, которые напомнили, что "в Казахстане действуют одни из наиболее строгих санитарных норм в сфере электромагнитного излучения, когда предельно допустимый уровень радиосигнала установлен на уровне 10 мкВт/см²". Международный опыт регулирования воздействия электромагнитных полей представили также и эксперты международного союза электросвязи, которые отметили "соответствие применяемых в Казахстане норм международным стандартам".

- Однако для государства приоритетом остается сохранение здоровья населения, и, прежде чем рассматривать вопрос увеличения предельно допустимых уровней мощности, министерство здравоохранения совместно с нашим министерством утвердили дорожную карту, предусматривающую проведение комплексного метаанализа научных и медицинских исследований, - заключил председатель комитета телекоммуникаций.

А это значит, что вопрос остается открытым.

Автор: Ольга Шишанова

Источник - Caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767568980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с юными параспортсменами-боччистами
- Развитие экономики и социальной сферы: одобрен План законопроектных работ Правительства на 2026 год
- Глава государства всегда подчеркивает приоритетность массового и профессионального спорта: в Правительстве рассмотрели ход подготовки к 25-м Зимним Олимпийским играм 2026 года
- Рабочая группа обсудила законодательные функции будущего однопалатного Парламента
- Вопросы продовольственной и энергетической безопасности рассмотрены на заседании МВК по экономической безопасности
- Кадровые перестановки
- АО "ForteBank" объявляет о завершении сделки по приобретению 100 % акций АО "Home Credit Bank" (ДБ АО "Forte Bank")
- Рабочий график главы государства
- Мажилис ратифицировал соглашения с Кыргызстаном по курортным объектам вблизи Иссык-Куля
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  