Caravan.kz: Будут ли в Казахстане устанавливать вышки 5G в 2026 году?

Будут ли устанавливать в Казахстане вышки 5G в 2026 году?

Влияют или нет радиоволны на организм человека? И при чем тут сети 4G и 5G? Попросту говоря - вышки, которые обеспечивают качество интернета.



31 Декабря 2025



В Астане, под занавес уходящего года, решили обсудить проблему, которая давно вызывает у казахстанцев неоднозначные мнения, сообщает Caravan.kz.



Для этого за круглым столом ученые и чиновники, операторы связи и даже представители международных структур ломали копья по поводу – надо ли опасаться так называемого электромагнитного излучения, которое якобы распространяется от вышек, что "понатыкали везде" сотовые операторы связи. Любопытно, что некоторые эксперты предлагали для сравнения электромагнитное и радиоизлучение, причем в некоторых презентациях проскальзывало и сравнение, имеющее место быть при распаде атомных частиц.



По мнению некоторых ученых, отрицательное воздействие постоянно находящегося рядом сотового телефона намного сильнее, нежели воздействие электромагнитных волн, которые используются в мобильной и спутниковой радиосвязи, телевещании, Wi-Fi, работе радаров, GPS и т.п. В частности, на подобные исследования (https://www.itu.int/ru/Pages/default.aspx#/ru) ссылается координатор программ международного союза электросвязи Фарид Нахли.



Вот и получается, что на сегодняшний день точного ответа, который бы подтверждался неопровержимыми научными данными, доводами, доказательствами, пока что нет.



И не случайно больше всего вопросов по-прежнему вызывает тема радиофобии. При этом эксперты подчеркивают, что, несмотря на многолетнюю эксплуатацию базовых станций стандарта GSM вблизи жилых зон и отсутствие, как было сказано выше, подтвержденных массовых негативных последствий для здоровья, в отдельных регионах до сих пор фиксируются случаи демонтажа базовых станций. Что, по мнению специалистов, "напрямую сказывается на качестве связи".



Тем более, что ни для кого не секрет: сегодня связь и цифровые технологии, как никогда, являются неотъемлемой частью повседневной жизни. Оно и понятно – развитие мобильной связи, интернета, сетей 4G и 5G открывает возможности как для промышленности, образования, дистанционной медицины и реализации проектов "умный город", так и для улучшения пользовательских запросов.



Однако, когда в 2023 году в республике начала активно строиться мобильная сеть пятого поколения, предоставляющая новые сверхскоростные возможности для промышленности, образования, удаленной телемедицины, "смарт-городов" и других сфер, в обществе усилилась обеспокоенность возможным воздействием новых технологий на здоровье человека.



- Радиофобия давно была препятствием для развития мобильной связи во всем мире, а разворачивание нового стандарта связи 5G резко увеличило число противников соседства базовых станций сотовых операторов с жилыми комплексами. В Казахстане уровень радиофобии достаточно высок до сих пор, несмотря на то, что базовые станции стандарта GSM соседствуют с жилыми массивами много лет, но никаких вспышек заболеваний у населения не вызвали. Тем не менее процент демонтажа станций из-за радиофобии населения достаточно высок и близится к 20 процентам, - посетовал председатель комитета телекоммуникаций Дамир Сейсембеков.



При этом представители комитета телекоммуникаций министерства цифрового развития попытались пояснить, что цифровая трансформация и рост удаленных сервисов для граждан и бизнеса приводят к увеличению нагрузки на телекоммуникационную инфраструктуру, а это "потребует новых взвешенных и научно обоснованных решений".



- Расстояние между базовой станцией и абонентским устройством напрямую влияет на уровень излучения. Чем дальше смартфон находится от базовой станции, тем большую мощность он использует. Более плотное размещение базовых станций, напротив, позволяет снижать уровень излучения абонентских устройств, - отметил Дамир Сейсембеков.



По словам которого, "сами же радиофобы не прекращают пользоваться сотовыми аппаратами, считая, что основной вред их здоровью в силу своих габаритов наносят именно ретранслирующие сигнал устройства. И возмущаются тем, что после демонтажа станций по их требованию качество сигнала ухудшается, хотя это становится неизбежным последствием увеличения физического расстояния между передающими устройствами".



Его высказывание поддержали и представители органов санитарно-эпидемиологического контроля, которые напомнили, что "в Казахстане действуют одни из наиболее строгих санитарных норм в сфере электромагнитного излучения, когда предельно допустимый уровень радиосигнала установлен на уровне 10 мкВт/см²". Международный опыт регулирования воздействия электромагнитных полей представили также и эксперты международного союза электросвязи, которые отметили "соответствие применяемых в Казахстане норм международным стандартам".



- Однако для государства приоритетом остается сохранение здоровья населения, и, прежде чем рассматривать вопрос увеличения предельно допустимых уровней мощности, министерство здравоохранения совместно с нашим министерством утвердили дорожную карту, предусматривающую проведение комплексного метаанализа научных и медицинских исследований, - заключил председатель комитета телекоммуникаций.



А это значит, что вопрос остается открытым.



Автор: Ольга Шишанова