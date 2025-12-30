 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Выступление представителя России на заседании СБ ООН по ситуации в Венесуэле
19:51 05.01.2026

Выступление Постоянного представителя В.А.Небензи на заседании СБ ООН по ситуации в Венесуэле

Г-н Председатель,

Во-первых, хотели бы поздравить Вас с вступлением в обязанности Председателя Совета, а во-вторых, поприветствовать вновь избранных членов Совета.



Начало нового года повергло в шок всех тех в мире, кто возлагал надежды на то, что уважение международного права и невмешательство во внутренние дела других государств, а также опора на дипломатию и поиск компромиссов станут ключевыми принципами работы новой американской администрации. Разбой в отношении лидера Венесуэлы, сопровождавшийся гибелью нескольких десятков венесуэльских и кубинских граждан, стал в глазах многих предвестником возвращения в эпоху бесправия и силового американского доминирования, хаоса и беззакония, от которых продолжают страдать десятки государств в различных регионах мира.

Для преступления, цинично совершенного США в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий.

Решительно осуждаем акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы в нарушение всех международно-правовых норм. В связи с подтвержденными сведениями о нахождении похищенного Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в США (а с сегодняшнего дня, как мы знаем, в Нью-Йорке) призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента независимого государства и его супругу.

Любые имеющиеся между США и Венесуэлой проблемы и противоречия должны решаться путем диалога. Именно это предписывает нам Устав ООН, цели и принципы которого ряд государств в последние годы стал применять выборочно, в зависимости от политической конъюнктуры. Сегодня мы пожинаем плоды их безответственности и избирательности в вопросах соблюдения норм международного права, которые отождествляли с т.н. "миропорядком, основанным на правилах". Вот он ваш миропорядок, во всей его красе, которая ужасает даже убежденных атлантистов.

Г-н Председатель,

Выражаем твердую солидарность с народом Венесуэлы перед лицом внешней агрессии. Полностью поддерживаем курс Боливарианского Правительства, направленный на защиту национальных интересов и суверенитета страны.

Агрессивные действия Вашингтона уже осудили многие государства и многосторонние объединения, включая Движение неприсоединения, Африканский союз и Группу друзей в защиту Устава ООН. Надеемся, что этот международный разбой безотлагательно получит объективную всестороннюю оценку в международно-правовом плане с использованием универсальных механизмов ООН и других многосторонних форматов. На этот процесс не должно влиять признание или непризнание тем или иным государством или объединением легитимности Николаса Мадуро. Поэтому невнятное бормотание и попытки уйти от принципиальных оценок со стороны тех, кто в иных ситуациях с пеной у рта требовал от других соблюдения Устава ООН, сегодня выглядят особенно лицемерными и неуместными. Надеюсь, вы это осознаете и откажетесь от двойных стандартов и не будете пытаться оправдывать столь вопиющий акт агрессии из боязни разозлить пытающегося возродиться американского "мирового жандарма".

Особенно поражает невиданная циничность, с которой Вашингтон даже не старался закамуфлировать истинные цели своей преступной операции: установление неограниченного контроля над природными богатствами Венесуэлы и утверждение своих гегемонистских амбиций в Латинской Америке. Таким образом, Вашингтон придает новый импульс неоколониализму и империализму, неоднократно решительно отвергнутым народами этого региона, да и Глобального Юга в целом.

Уважаемые коллеги,

В сложившейся ситуации крайне важно единство всего международного сообщества в решительном неприятии продемонстрированных в случае с Венесуэлой методов и инструментов американской военной внешней политики. Только так можно заставить Вашингтон пересмотреть, да и отказаться от своих опасных заблуждений.

Как мы говорили на предыдущем заседании по Венесуэле, колокол, вовсю раздающийся сейчас в регионе, звонит по каждой стране Западного полушария. Он звонит и по всем государствам-членам ООН, и по будущему самой Всемирной организации. Не услышать его сегодня – это значит проявить малодушие и беспринципность, по сути, благословив дальнейшее попрание международного права, да и просто цивилизованного межгосударственного поведения. Нельзя позволить США самоутвердиться в роли некоего высшего судьи, у которого одного есть право вторгаться в любые страны, определять виновных, назначать им наказания и приводить их в исполнение, невзирая на понятия международной юрисдикции, суверенитета и невмешательства. Разве к такому миру мы стремились, отмечая 80-летие принятия Устава ООН, когда мы все подписались под соответствующим заявлением председателя СБ ООН? Разве на это направлена реформа ООН, за которую все мы выступаем, или же ООН и ее Совета Безопасности сегодня не существует и всем необходимо брать в Вашингтоне "ярлык на княжение" и волеизъявления каждого народа и его право самостоятельно определять свою судьбу? Разве это ничего не стоит?

Вот на какие вопросы нам всем важно ответить сегодня. И если ответ этот будет честным и принципиальным, то тогда, может быть, и американское руководство, открыто заявляющее о намерении управлять другой страной в интересах США, заглянет в собственную конституцию, начинающуюся словами: "Мы, народ Соединенных Штатов…" и начнет на деле признавать суверенитет других государств, а не заниматься сменой неугодных режимов.

Благодарю за внимание.

Источник - Постпредство России при ООН
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767631860


