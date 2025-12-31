Совместные учения ВМС стран БРИКС в ЮАР пройдут в январе 2026 года

21:49 05.01.2026

31.12.2025



Совместные учения военно-морских сил стран БРИКС+ в ЮАР пройдут с 9 по 16 января 2026 года. Маневры получили название "Воля к миру", сообщило министерство обороны страны.



Руководить проведением учений, по данным ведомства, будет Китай.



