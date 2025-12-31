|Совместные учения ВМС стран БРИКС в ЮАР пройдут в январе 2026 года
21:49 05.01.2026
31.12.2025
Совместные учения военно-морских сил стран БРИКС+ в ЮАР пройдут с 9 по 16 января 2026 года. Маневры получили название "Воля к миру", сообщило министерство обороны страны.
Руководить проведением учений, по данным ведомства, будет Китай.
"Совместные межведомственные междисциплинарные многонациональные учения под руководством КНР пройдут в водах ЮАР с 9 по 16 января 2026 года. Учения "Воля к миру" объединят военно-морские силы стран БРИКС+ для интенсивной программы совместных операций по обеспечению безопасности на море, отработки оперативной совместимости и серийных мероприятий по защите морской среды", - говорится в сообщении.
Учения будут посвящены совместным действиям по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности, а также углублению сотрудничества БРИКС+ в этой сфере.
В ведомстве не сообщили район проведения учений и полный список стран-участниц. По данным местного телеканала Channel Africa, маневры состоятся в береговых водах вблизи города Кейптаун, а участие в них, помимо Китая и ЮАР, примут Россия, Бразилия, Индия, Египет, Эфиопия и другие члены БРИКС+.
Изначально учения ВМС стран БРИКС должны были пройти в ноябре 2025 года. Местом их проведения назывались воды Западно-Капской провинции. Тем не менее, в сентябре ЮАР перенесла маневры в связи с проведением в Йоханнесбурге саммита G20. В ноябре посол РФ в ЮАР сообщил, что учения состоятся в начале 2026 года.
Ранее учения проводились с участием стран-членов "первоначального БРИКС" (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР): первые маневры прошли в ноябре 2019 года, вторые - в феврале–марте 2023 года у побережья провинции Квазулу-Натал.
Ангелина Шемякина