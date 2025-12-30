|США презентовали в ООН "Доктрину Донро". Теперь у Трампа есть собственная нефтяная империя?
00:15 06.01.2026
"Доктрина Донро" (Donroe Doctrine) - это неологизм, возникший в 2026 году для описания внешней политики администрации Дональда Трампа в Латинской Америке.
Название представляет собой игру слов, объединяющую имя президента Трампа (Donald) и Доктрину Монро (Monroe Doctrine) - историческую концепцию 1823 года, согласно которой Западное полушарие является зоной исключительных интересов США.
***
Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц фактически подтвердил идеологическое содержание "бренда" Доктрина Донро:
"Наше полушарие": В ходе экстренного заседания СБ ООН 5 января 2026 года Уолтц неоднократно подчеркивал, что США не допустят присутствия "враждебных сил" (Китая, Ирана, России) в регионе.
Энергетический контроль: Его заявление о том, что крупнейшие нефтяные резервы мира (венесуэльские) не могут находиться под контролем противников США, стало практическим воплощением "Доктрины Донро" - сочетания жесткого контроля над ресурсами региона с силовым устранением неугодных режимов.
Обоснование действий: Уолтц аргументировал захват Николаса Мадуро тем, что в "нашем полушарии" (Западном) США оставляют за собой право проводить "правоохранительные операции" для обеспечения региональной стабильности и защиты американских интересов.
Таким образом, "Доктрина Донро" - это современная, более жесткая и ресурсно-ориентированная версия Доктрины Монро, реализуемая администрацией Трампа в 2026 году.
***
США объявили Западное полушарие своим и точка. Послание для России и Ирана от Госдепа США: "Не играйте в игры с президентом Трампом".
"Президент Трамп - человек дела. Не знали? - Теперь узнаете", - говорится в аккаунтах Госдепа США в Х.
"Мы не собираемся позволить Западному полушарию использоваться в качестве базы операций для противников, конкурентов и соперников США.
Вы не можете продолжать оставлять крупнейшие в мире энергетические резервы под контролем противников США", – говорит посланник США в ООН Майк Уолтц о "доктрине Монро" на заседании организации.
***
Теперь у Трампа есть собственная нефтяная империя.
Хавьер Блас - обозреватель Bloomberg
5 января 2026 г.
Давайте посчитаем. Начнем с добычи нефти в США и добавим Канаду. Затем включим Венесуэлу и остальную Латинскую Америку, от Мексики до Аргентины и все остальные страны между ними: Бразилию, Гайану, Колумбию. Нравится нам это или нет, но все они живут под "доктриной Донро" - все более агрессивной сферой влияния Вашингтона над Америкой. Вместе на них приходится почти 40% мировой добычи нефти.
Затем встает вопрос о том, какие слова использовать, чтобы описать, что администрация США будет делать со всеми этими баррелями нефти. Она может попытаться установить прямой контроль, как в Венесуэле, или же осуществлять надзор, влиять и просто пользоваться плодами добычи. Каким бы ни было слово, у президента Дональда Трампа теперь есть собственная нефтяная империя...