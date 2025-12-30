США презентовали в ООН "Доктрину Донро". Теперь у Трампа есть собственная нефтяная империя?

00:15 06.01.2026

"Доктрина Донро" (Donroe Doctrine) - это неологизм, возникший в 2026 году для описания внешней политики администрации Дональда Трампа в Латинской Америке.



Название представляет собой игру слов, объединяющую имя президента Трампа (Donald) и Доктрину Монро (Monroe Doctrine) - историческую концепцию 1823 года, согласно которой Западное полушарие является зоной исключительных интересов США.



***



Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц фактически подтвердил идеологическое содержание "бренда" Доктрина Донро:



"Наше полушарие": В ходе экстренного заседания СБ ООН 5 января 2026 года Уолтц неоднократно подчеркивал, что США не допустят присутствия "враждебных сил" (Китая, Ирана, России) в регионе.



Энергетический контроль: Его заявление о том, что крупнейшие нефтяные резервы мира (венесуэльские) не могут находиться под контролем противников США, стало практическим воплощением "Доктрины Донро" - сочетания жесткого контроля над ресурсами региона с силовым устранением неугодных режимов.



Обоснование действий: Уолтц аргументировал захват Николаса Мадуро тем, что в "нашем полушарии" (Западном) США оставляют за собой право проводить "правоохранительные операции" для обеспечения региональной стабильности и защиты американских интересов.



Таким образом, "Доктрина Донро" - это современная, более жесткая и ресурсно-ориентированная версия Доктрины Монро, реализуемая администрацией Трампа в 2026 году.



***



