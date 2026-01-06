Венесуэла одержала победу на заседании Совета Безопасности ООН

04:31 06.01.2026 Услышали звон. Совбез ООН осудил атаку США на Венесуэлу



Иван Карташов

06.01.2026



В Совете Безопасности ООН резко раскритиковали действия США в Венесуэле, в результате которых американский спецназ выкрал и вывез из страны ее президента Николаса Мадуро и его супругу. Участники Совбеза подчеркнули неприемлемость действий Вашингтона, которые попирают международное право и создают крайне опасный прецедент. В свою очередь, постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН напомнил о доктрине Монро.







"РГ" приводит основные моменты выступлений членов Совбеза и представителей приглашенных государств.



Россия



Постоянный представитель России при этой международной организации Василий Небензя назвал действия Вашингтона в отношении Венесуэлы разбоем. Атака США, по его словам, является проявлением того самого миропорядка, основанного на правилах, о котором так много говорят на Западе. Циничному преступлению США, подчеркнул дипломат, нет и не может быть никаких оправданий.



Небензя предупредил, что "колокол, во всю раздающийся сейчас в регионе, звонит по каждой стране Западного полушария. Он звонит и по всем государствам - членам ООН. И по будущему самой всемирной организации. Не услышать его сегодня - это значит проявить малодушие и беспринципность, по сути благословив дальнейшее попрание международного права".



Российский дипломат подчеркнул, что попытки уйти от принципиальных оценок действий США в Венесуэле тех, кто требовал от других выполнения устава ООН, выглядят особенно лицемерными и неуместными.



Китай



Заместитель постпреда Китая при ООН Сунь Лэй также решительно осудил операцию США в Венесуэле. Вашингтон, по его словам, поставил собственную мощь выше многополярности, а военные действия - выше дипломатических усилий. США нагло попрали суверенитет, безопасность и законные права и интересы Венесуэлы, а также серьезно нарушили принципы суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела, мирного урегулирования международных споров и запрета применения силы в международных отношениях.



Дипломат отметил, что такой подход создает серьезную угрозу миру и безопасности не только в Латинской Америке и Карибском бассейне, но и на международном уровне в целом.



"Китай глубоко потрясен и решительно осуждает односторонние, незаконные и агрессивные действия США, которые длятся уже некоторое время. Международное сообщество неоднократно выражало серьезную обеспокоенность по поводу санкционной блокады и угроз применения силы со стороны США в отношении Венесуэлы", - подчеркнул он.



Латинская Америка



Сегодня Латинская Америка представляет собой политически неоднородный регион. Однако, несмотря на имеющиеся идеологические разногласия, латиноамериканские страны были едины во мнении относительно недопустимости нарушения основополагающих принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН.



"Венесуэла заслуживает мира, демократии, процветания и достоинства. При этом правительство должно быть суверенным, а состав правительства не должен определять никто, кроме венесуэльского народа… Призываем задействовать механизмы для того, чтобы воспрепятствовать вопиющим нарушениям международного права", - сказал постпред Колумбии, подчеркнув, что Богота самым решительным образом осуждает события, произошедшие в стране утром 3 января. "Невозможно оправдать такого рода деяния".



Бразилия также решительным образом осудила агрессию США в отношении Венесуэлы, называя это явным нарушением международного права. "Бомбардировки страны и захват ее президента стали непозволительным нарушением всех красных линий", - подчеркнул представитель этой страны.



Постпред Кубы, в свою очередь, подчеркнул, что международное сообщество должно немедленно отреагировать на варварские и преступные действия США против Венесуэлы, представляющие угрозу международному миру и безопасности. Никарагуа потребовала немедленного освобождения из США и возвращения в Боливарианскую республику ее законного президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.



Постпред Мексики подчеркнул, что запрет на угрозу силой и ее применение против суверенитета, территориальной целостности и политической независимости государств является фундаментальным принципом международного права вне зависимости от конкретной страны или формы правления. Только сами народы вправе определять свое будущее, а попытки смены режимов извне и применение экстерриториальных мер не только противоречат международному праву, но и исторически приводили к углублению конфликтов и подрыву социальной и политической стабильности государств.



Любые попытки внешнего контроля над ресурсами Венесуэлы, по словам представителя Чили, угрожают стабильности региона и несовместимы с международным правом. "Чили выражает глубокую обеспокоенность и решительно осуждает односторонние военные действия США против Венесуэлы", - заявила чилийский дипломат.



Даже Панама, которая старается на протяжении последнего года не раздражать США и не питает симпатии к нынешним властям Венесуэлы, выразила приверженность суверенитету государств и необходимость придерживаться международного права, закрепленного в Уставе ООН. Это касается и запрета на применение силы против независимых государств.



Европа



Участвовавшие в экстренном заседании Совета Безопасности европейские страны также выразили обеспокоенность произошедшим в Венесуэле. Дания, Греция, Испания и даже Латвия говорили о том, что в любых обстоятельствах принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН, должны выполняться неукоснительно. Международные споры должны решаться мирными методами.



Только представители Великобритании и Франции в своей речи сконцентрировались на необходимости смены власти в Венесуэле. Но даже они не обошли вниманием необходимость соблюдения международного права.



Африка



Представители ЮАР, Либерии, выступавшие также от лица Демократической республики Конго и Сомали, отметили, что на африканском континенте с глубокой тревогой следят за ситуацией вокруг Венесуэлы. Происходящее там представляет серьезную угрозу не только для внутриполитической стабильности в стране, но и для всего мира. Как подчеркнул представитель ЮАР, неспособность отреагировать на такие нарушения международного права равноценны анархии и отступлению в мир, который существовал до учреждения ООН и который породил две мировые войны. "Мы не можем себе позволить такого развития событий", - подчеркнул он.



Венесуэла



Постоянный представитель Венесуэлы рассказал членам Совбеза, что власти страны обеспечивают конституционный порядок и осуществляют контроль над всей территорией государства.



"Мы защищаем свой суверенитет, не отказываясь от наших ценностей, мы выступаем за диалог, не поддаваясь давлению, мы верим в будущее сосуществования, развития и взаимного уважения между народами", - заявил он.



В свою очередь, министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в своем Telegram-канале написал, что Каракас одержал победу на заседании Совбеза ООН.







"В очередной раз правда восторжествовала в Совете Безопасности. Венесуэла одержала явную и законную победу: международное сообщество признало, что нападение, совершенное 3 января, было актом, противоречащим международному праву, нарушающим Устав ООН, гуманитарное право и права человека, а также прямой агрессией против неприкосновенности действующего главы государства. Не было места для манипуляций или двойных стандартов. Право было на стороне Венесуэлы", - написал он.



США



А вот представитель Соединенных Штатов при ООН Майкл Уолтц, словно оправдываясь, говорил о том, что против Венесуэлы или ее народа не ведется война, США не оккупирует страну. Тем не менее он подчеркнул, что Вашингтон не допустит усиления в Западном полушарии противников Америки.



"Как заявил только вчера (4 декабря - прим. "РГ") госсекретарь Рубио, речь идет о Западном полушарии. Мы здесь живем. И мы не позволим, чтобы Западное полушарие использовалось как база для проведения операций противниками, конкурентами и соперниками нашей страны - Соединенных Штатов", - сказал дипломат.



***



На 1 января 2026 год в состав Совета Безопасности ООН входят 15 государств. Он разделен на две категории: постоянные члены (с правом вето) и непостоянные члены (избираемые на двухлетний срок).

Постоянные члены: Китай, Россия, США, Великобритания, Франция.

Непостоянные члены: Дания, Греция, Пакистан, Панама, Сомали, а также: Бахрейн, Колумбия, Демократическая Республика Конго, Латвия, Либерия.



На экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле, состоявшееся 5 января 2026 года, помимо 15 основных членов Совбеза, были приглашены и выступили представители еще ряда государств, чьи интересы затронул кризис.



Ключевые страны, принявшие участие в обсуждении:

Венесуэла - была приглашена как непосредственно затронутая сторона; министр иностранных дел Иван Хиль выступил с осуждением действий США.



Страны Латинской Америки:

Бразилия, Мексика и Чили - выразили глубокую озабоченность нарушением суверенитета и региональной стабильности.

Куба и Никарагуа - традиционные союзники Каракаса, резко осудившие военную операцию США.

Колумбия - хотя она уже входит в состав Совбеза с 1 января 2026 года, ее выступление было одним из самых заметных из-за угроз со стороны Вашингтона в адрес Боготы.



Другие приглашенные государства:

Иран - запросил участие и выступил против "одностороннего применения силы".

ЮАР и Пакистан - поддержали критику в адрес США, указав на угрозу системе коллективной безопасности.

Уганда - также выступила в ходе дискуссии.



Европейские страны:

Дания (член СБ) была вынуждена реагировать на упоминание Гренландии в контексте интересов США.

Италия - ее представитель выступил с редкой для европейских стран поддержкой действий Вашингтона.



Приглашение такого широкого круга стран (почти дюжина сверх состава СБ) подчеркнуло масштаб международного резонанса после захвата Николаса Мадуро. Источник - РГ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767663060





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Скромные планы-2026

- "Ақ жол" - 2025: что сделали, что в работе

- Кадровые перестановки

- Скончался глава "Астык Транс" Санжар Елюбаев

- Рабочий график главы государства

- Маулен Ашимбаев встретился с юными параспортсменами-боччистами

- Развитие экономики и социальной сферы: одобрен План законопроектных работ Правительства на 2026 год

- Глава государства всегда подчеркивает приоритетность массового и профессионального спорта: в Правительстве рассмотрели ход подготовки к 25-м Зимним Олимпийским играм 2026 года

- Рабочая группа обсудила законодательные функции будущего однопалатного Парламента

