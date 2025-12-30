МИД Китая о так называемом "судебном процессе" США в отношении похищенного Президента Мадуро

16:49 06.01.2026

Так называемый "судебный процесс" США в отношении Н. Мадуро нарушил национальный суверенитет Венесуэлы - МИД КНР



Пекин, 6 января /Синьхуа/ - США, пренебрегая статусом президента Венесуэлы Николаса Мадуро как главы государства, открыто осуществили судебное преследование и организовали так называемый "судебный процесс" в своем суде, что серьезно нарушило национальный суверенитет Венесуэлы и подорвало стабильность международных отношений, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.



На очередной ведомственной пресс-конференции Мао Нин отметила, что ни одна страна не может ставить свои собственные правила выше международного права, заявив, что Китай призывает Соединенные Штаты немедленно освободить президента Н. Мадуро и его супругу и обеспечить их личную безопасность.