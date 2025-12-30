|Брюссельский надзор: ЕС назначил себя главным аудитором по сексу в Казахстане
21:45 06.01.2026
Токаев подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ и онлайн
Лидер Казахстана также подписал закон о запрете пропаганды педофилии
АСТАНА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий запрет пропаганды ЛГБТ (в России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено) и педофилии в СМИ, сетях телекоммуникаций и на онлайн-платформах. Соответствующая норма предусмотрена в законе о поправках в законодательство по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента.
"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента", - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.
18 декабря закон приняли депутаты Сената (верхней палаты) парламента. "В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, законом предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве, а также с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, информации, распространяющей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации", - говорится в заключении комитета по социально-культурному развитию и науке Сената.
Выступая 18 декабря в Сенате, вице-министр юстиции Казахстана Ботагоз Жакселекова заявила, что запрет пропаганды ЛГБТ и педофилии в СМИ, сетях телекоммуникаций и на онлайн-платформах не нарушает международное законодательство. По ее словам, запрет коснется только публичной пропаганды ЛГБТ.
Ранее вице-министр культуры и информации Казахстана Евгений Кочетов сообщил журналистам, что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений законом отнесена к распространению противоправного контента и наказание за нарушение будет аналогичным. Оно предусматривает штраф или административный арест.
***
Совместное заявление аккредитованных в Казахстане дипломатических представительств Австралии, Австрийской Республики, Королевства Бельгия, Чешской Республики, Королевства Дании, Эстонской Республики, Финляндской Республики, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Ирландии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Королевства Нидерландов, Королевства Норвегия, Португальской Республики, Королевства Испания, Королевства Швеция, Швейцарской Конфедерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Представительства Европейского Союза по поводу недавно принятых изменений в законодательстве "о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений".
Мы, нижеподписавшиеся дипломатические представительства, с глубоким беспокойством принимаем к сведению недавние изменения в законодательстве, направленные на "запрещение пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений".
На наш взгляд, эти изменения не соответствуют международным обязательствам Казахстана в области прав человека и создают возможность для произвольной трактовки, что может затронуть основные свободы, в частности, свободу от дискриминации.
Кроме того, мы категорически не согласны с аналогией, проведенной в этих изменениях между сексуальной ориентацией и педофилией, последнее из которых во всем мире рассматривается как серьезное уголовное преступление.
В связи с этим, эти изменения могут негативно повлиять на международную репутацию Казахстана.
Мы подтверждаем нашу готовность вступить в конструктивный диалог с властями Казахстана по этому вопросу.