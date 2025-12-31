Turkmen Serdar: Выводы для Центральной Азии после похищения Мадуро

00:40 07.01.2026

БОЙТЕСЬ НОВОЙ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ ЗА ДОРОГИ И НЕДРА



Какие уроки должны вынести в Центральной Азии после ареста президента Венесуэлы?



После бомбежки Ирана и свежих событий в Венесуэле, где США захватили президента страны, государствам, владеющим месторождениями углеводородов и торгующим с Китаем следует серьезно напрячься.



США действуют, прикрываясь официальной версией борьбы с наркотиками и ядерной программой. На самом деле это другая война. И направлена она против Китая.



Пекин годами выстраивал систему снабжения: трубопроводы, танкеры, железные дороги, порты. Инициатива "Один пояс - один путь" - это не про дружбу народов. Это про то, чтобы китайские товары шли на запад, а нефть и газ - на восток. Без перебоев и без разрешения Вашингтона.



У Венесуэлы - крупнейшие в мире запасы нефти. Больше, чем у Саудовской Аравии. И 80% этой нефти шло в Китай. Пекин вложил в Венесуэлу больше 60 миллиардов долларов - не из симпатии, а в обмен на поставки.



Сегодня американские корабли перехватывают танкеры прямо в Карибском море. Трамп говорит, что венесуэльская нефть больше не дойдет до Китая.



С Ираном - та же логика. 87% иранской нефти тоже идет в Китай. Но Иран еще важнее: через него Пекин строил сухопутный коридор в обход морских путей, которые контролирует американский флот. Железная дорога из Китая через Казахстан и Туркменистан в Иран заработала в мае 2025 года. Через месяц прилетели бомбы.



Глобальная торговля раскалывается на две системы. Американскую и китайскую. И каждая сторона пытается перекрыть другой кислород.



