|Turkmen Serdar: Выводы для Центральной Азии после похищения Мадуро
00:40 07.01.2026
БОЙТЕСЬ НОВОЙ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ ЗА ДОРОГИ И НЕДРА
Какие уроки должны вынести в Центральной Азии после ареста президента Венесуэлы?
После бомбежки Ирана и свежих событий в Венесуэле, где США захватили президента страны, государствам, владеющим месторождениями углеводородов и торгующим с Китаем следует серьезно напрячься.
США действуют, прикрываясь официальной версией борьбы с наркотиками и ядерной программой. На самом деле это другая война. И направлена она против Китая.
Пекин годами выстраивал систему снабжения: трубопроводы, танкеры, железные дороги, порты. Инициатива "Один пояс - один путь" - это не про дружбу народов. Это про то, чтобы китайские товары шли на запад, а нефть и газ - на восток. Без перебоев и без разрешения Вашингтона.
У Венесуэлы - крупнейшие в мире запасы нефти. Больше, чем у Саудовской Аравии. И 80% этой нефти шло в Китай. Пекин вложил в Венесуэлу больше 60 миллиардов долларов - не из симпатии, а в обмен на поставки.
Сегодня американские корабли перехватывают танкеры прямо в Карибском море. Трамп говорит, что венесуэльская нефть больше не дойдет до Китая.
С Ираном - та же логика. 87% иранской нефти тоже идет в Китай. Но Иран еще важнее: через него Пекин строил сухопутный коридор в обход морских путей, которые контролирует американский флот. Железная дорога из Китая через Казахстан и Туркменистан в Иран заработала в мае 2025 года. Через месяц прилетели бомбы.
Глобальная торговля раскалывается на две системы. Американскую и китайскую. И каждая сторона пытается перекрыть другой кислород.
США не остановятся на Венесуэле. Трамп угрожает Кубе, Панаме, Мексике. Китай в ответ строит обходные маршруты: новые железные дороги через Центральную Азию, порты в Пакистане, трубопроводы из России. Это дороже и дольше, но Пекин готов платить за независимость от американского контроля.
И в этой новой системе Туркменистан с его богатыми газом недрами попадает в зону риска. Практически единственным постоянным покупателем туркменского газа является как раз Китай. А это уже не нравится Трампу. Навязчивые попытки Вашингтона проникнуть в Туркменистан и закрепиться здесь проявляются все отчетливее. Пока американцы ограничиваются разговорами и намеками.
Но сегодня, когда попраны международные законы и действует правило правоты силы, никто не даст гарантии, что завтра на границе и вблизи несговорчивого центральноазиатского государства на начнут концентрировать силы для операции подобной венесуэльской. Причем, как и в случае с Ираном Вашингтон может действовать через, скажем Турцию, которая вновь возвращается в орбиту интересов НАТО и США. Упорные попытки Анкары втянуть Ашхабад в организацию тюркских государств не могут не настораживать.
Это не война в привычном смысле. Здесь нет линии фронта. Но танкеры уже захватывают, заводы бомбят, президентов арестовывают. Просто все это пока называют иначе: санкции, карантин, борьба с терроризмом.
Холодная война вернулась. Только теперь она - за газ, нефть и дороги.