От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть I, - Валентин Катасонов

06.01.2026 | Валентин КАТАСОНОВ



В январе нынешнего года исполняется ровно полвека с момента рождения так называемой Ямайской валютной системы. Которая формально продолжает существовать и по сей день. Это был революционный разворот, который без натяжки можно назвать переходом к новому мировому порядку. Новому порядку во всех сферах жизни: финансовой, торгово-экономической, политической, информационной, идеологической. Нынешняя мировая валютная система называется Ямайской по той причине, что она стала строиться на основе решений, принятых в Кингстоне, столице небольшого островного государства Ямайка (в Карибском море) 7-8 января 1976 года.



Во всех учебниках по экономике говорится, что Ямайская валютная система пришла на смену Бреттон-Вудской валютной системе. Чтобы понять причины и суть разворота мировой валютной системы, который был инициирован решениями в Кингстоне полвека назад, необходимо хотя бы кратко описать Бреттон-Вудскую систему. Последняя создавалась после окончания Второй мировой войны на основе решений, принятых на международной конференции в Бреттон-Вудсе (США) летом 1944 года. Делегации всех 44 стран (включая СССР) проголосовали за принятие той модели мировой валютно-финансовой системы, которая была предложена Соединенными Штатами. Главное в этой модели – золотодолларовый стандарт.



Во-первых, доллар США объявлялся мировой валютой, которой страны пользуются в качестве средства обмена, платежей и для накопления международных резервов.



Во-вторых, такой же мировой валютой является монетарное золото. Доллар США и золото имеют одинаковый статус и могут свободно взаимно конвертироваться. Устанавливалась фиксированная пропорция между этими двумя видами мировых денег: 35 долларов за тройскую унцию золота.



В-третьих, США берут на себя обязательство перед денежными властями других стран конвертировать доллары в золото из резервов американского казначейства (на момент проведения конференции эти резервы составляли около 20 тысяч тонн – примерно половина всех официальных золотых резервов в мире).



В-четвертых, страны обязуются поддерживать стабильные (фиксированные) курсы своих валют по отношению к доллару США и, следовательно, к валютам других стран.



В-пятых, для оказания странам помощи в деле поддержания стабильных валютных курсов создается Международный валютный фонд (МВФ). Последний при необходимости выдает кредиты странам, ставшим членами этой организации. Также следит за тем, чтобы страны-члены выполняли все основные правила (изложенные в уставе МВФ).



Бреттон-Вудская система родилась восемьдесят лет назад – 27 декабря 1945 года, когда документы конференции (прежде всего, Устав МВФ) были ратифицированы необходимым числом стран. Кстати, Советский Союз документы не ратифицировал и членом МВФ и Бреттон-Вудской системы не стал. Спустя примерно два десятилетия после вступления в силу решений Бреттон-Вудса в системе обозначились первые сбои. В частности, американское казначейство под разными предлогами стало отказывать денежным властям других стран в конвертации "зеленой бумаги" (долларов США) в "желтый металл" (монетарное золото). Последним, кто сумел провести такую конвертацию был президент Франции Де Голль (в 1965 году). Многим странам все труднее становилось поддерживать фиксированные курсы своих валют. Время от времени происходили девальвации, иногда ревальвации национальных денежных единиц. Очень резонансной была девальвация такой "солидной" валюты как британский фунт стерлингов. Это произошло 18 ноября 1967 года.



Датой начала фазы явного кризиса (и заката) Бреттон-Вудской системы считается 15 августа 1971 года. В этот день американский президент Ричард Никсон объявил о "временном" прекращении размена Казначейством США долларов на золото. Примечательно, что решение было принято Соединенными Штатами в одностороннем порядке, без консультаций в МВФ. Некоторые эксперты и наблюдатели охарактеризовали озвученное Никсоном решение "американским дефолтом".



Дважды пересматривалась цена золота. 18 декабря 1971 года в рамках МВФ была достигнута договоренность по повышению этой цены с 35 до 38 долларов за унцию. После второго пересмотра 13 февраля 1973 года она стала равной 42,22 долл. Под давлением США центральные банки большинства стран взяли обязательство воздерживаться от обмена своих долларовых резервов в золото в американском казначействе.



Фаза активного заката Бреттон-Вудской системы продолжалась почти четыре с половиной года и закончилась в январе 1976 года, когда были приняты решения о ее замене на систему, получившую название "Ямайской".



На протяжении указанного периода времени в МВФ и на разных площадках (часть из которых были очень закрытыми) обсуждались вопросы преодоления кризиса Бреттон-Вудской системы. Кто-то предлагал сохранить конструкцию системы путем ее "ремонта". А кто-то говорил, что ее надо заменять на принципиально новую конструкцию.



В эти годы я уже следил за дискуссиями, спровоцированными кризисом Бреттон-Вудской системы. И если судить по достаточно лаконичным сообщениям в советских СМИ, то вроде никто на Западе ломать систему не собирался. Говорили о ее "ремонте". Например, представители Франции в МВФ считали, что кризис возник из сильной недооценки золота и видели выход в резком повышение официальной цены на золото. Кто-то предлагал перейти от жестко фиксированных валютных курсов к определению "коридора", в рамках которого может "плавать" этот курс. И т. п.



Впрочем, были предложения и по радикальному реформированию мировой валютно-финансовой системы. Такие радикальные реформаторы напоминали, что еще в 1944 году в Бреттон-Вудсе глава английской делегации известный экономист Джон Мейнард Кейнс предлагал свой, альтернативный американскому вариант устройства мировой валютно-финансовой системы. Кейнс предлагал создать наднациональную валюту под названием "банкор". А ее эмиссией будет заниматься наднациональная организация, которую он назвал "международной клиринговой палатой". Кейнс справедливо отмечал, что использование национальной денежной единицы в качестве мировых денег имеет серьезные минусы. В первую очередь минусы для той страны, которая решится на то, чтобы сделать свои национальные деньги мировой валютой.



Кстати, в 1960 году американский экономист Роберт Триффин описал эти минусы, это описание получило название "парадокса Триффина". Чтобы национальная валюта стала использоваться за пределами своей страны, торговый и платежный баланс такой страны должен стать дефицитным. А хронически дефицитный баланс есть проявление слабеющей национальной экономики. Еще в начале 60-х годов Триффин призывал спасти экономику США, которая неизбежно будет слабеть. Каким образом спасти? Отказавшись от того, чтобы доллар США выполнял роль мировой валюты. А вместо этого начать создавать наднациональную валюту. Типа "банкора" Кейнса. На таких же позициях стояли также американец Уильям Мартин- младший, француз Франса Перру и ряд других экономистов.



Кажется, в МВФ вспомнили, наконец, Кейнса, потому что в 1969 году совет директоров Фонда принял решение об эмиссии новой валюты, получившей название "специальные права заимствования" (Special Drawing Rights – SDR). Сегодня в русскоязычных источниках обычно эту валюту называют СДР. Первая эмиссия СДР была проведена Фондом 1 января 1970 года. Изначально СДР определялись как эквивалент частичного объема золота, равного по цене одному доллару США. СДР имеет только безналичную форму в виде записей на банковских счетах, банкноты и монеты не выпускались. СДР могли обращаться в очень узком контуре – для кредитования одних стран-членов Фонда другими странами-членами. Кредиты в СДР предназначались для выравнивания платежных балансов и предотвращения резких девальваций отдельных валют. СДР для других целей (инвестиций, оплаты импорта товаров и услуг и проч.) использовать нельзя. Эмитированные Фондом СДР распределяются между странами-членами пропорционально их квотам и включаются в состав международных резервов стран-членов наряду с золотом и долларами США. В 1969 году в устав МВФ была внесена первая поправка, легализовавшая СДР. Первая эмиссия СДР была небольшой – всего 9,3 млрд СДР. Но тогда многие наблюдатели говорили, что это была пробная эмиссия. За ней должны последовать эмиссии на многие десятки и даже сотни миллиардов СДР.



Итак, на заключительной фазе существования Бреттон-Вудской валютно-финансовой системы, которая продолжалась с 15 августа 1971 года до начала 1976 года, все разговоры о будущем системы велись по двум основным направлениям: 1) "ремонт" этой системы; 2) ее замена на систему, базирующуюся на новой валюте под названием "СДР".



Но в январе 1976 года мировые СМИ сообщили о неожиданном для многих третьем варианте. И решение об этом варианте был принято на экзотическом острове Ямайка. Неожиданностью стала и сама встреча, ибо она не анонсировалась. А позднее, между прочим, во многих книгах и статьях эту встречу стали высокопарно величать "Ямайской международной конференцией по валютно-финансовым вопросам". Явный намек на то, что по своей значимости встреча на экзотическом острове Ямайка ничем не уступает международной конференции, которая проходила летом 1944 года в Бреттон-Вудсе в США. Если в 1944 году родилась Бреттон-Вудская валютно-финансовая система, то в январе 1976 года – Ямайская валютно-финансовая система.



Однако встречу на острове трудно назвать "конференцией". Она больше была похожа на тайную сходку, о который до сих пор нет подробной информации. Лишь в некоторых источниках бегло упоминается, что встреча проходила под председательством директора-распорядителя МВФ Х. Йоханнеса Виттевейна (представитель Голландии). А ее участниками были министры финансов и управляющие центральными банками стран с крупными экономиками, в том числе США, ключевых европейских государств (Германия, Франция, Великобритания), Японии и ряда других членов МВФ. Было всего двадцать человек. Сравните с конференцией в Бреттон-Вудсе, на которой было 44 делегации, а общее число делегатов равнялось 730.



На сайте МВФ в историческом разделе удалось найти официальное название встречи в Ямайке: заседание Временного комитета Совета управляющих Международного валютного фонда (the Interim Committee of the International Monetary Fund's Board of Governors). Подробностей об указанном Временном комитете Совета (ВКС) нет, ибо он не был предусмотрен ни уставом МВФ, ни какими-то другими документами Фонда. О нем в то время даже многие страны-члены Фонда имели очень смутное представление. Оказывается, Комитет был создан в 1974 году как "консультативный орган", и заседание в Кингстоне было не первым. Поэтому то, что происходило 7-8 января 1976 года, следует называть не Ямайской международной конференцией, а встречей "консультативного органа" МВФ.



Кто был в Кингстоне в январе 1976 года, кроме упомянутого директора-распорядителя Фонда? Вот наиболее важные персоны: Вилли де Клерк, министр финансов Бельгии, который на тот момент был председателем ВКС (до него этот пост занимал Джон Н. Тернер, министр финансов Канады); Анри Конан Бедье, председатель Объединенного комитета развития МВФ и Всемирного банка; М. Арсенис, представитель Генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД); Вильгельм Хаферкамп, вице-президент Европейской комиссии (ЕК); Мохаммад А. Хассанаин, директор экономического департамента секретариата ОПЕК; Рене Ларре, генеральный директор Банка международных расчетов (БМР); Эмиль ван Леннеп, генеральный секретарь ОЭСР; Фриц Леутвайлер, президент Швейцарского национального банка; Оливье Лонг, генеральный директор Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ); Роберт Макнамара, президент Всемирного банка.



Одобренные на встрече предложения по реформированию международной валютной-финансовой системы (о них я скажу ниже) нашли свое выражение в поправках к уставу МВФ. Они были озвучены на очередном заседании управляющих Фондом 30 апреля 1976 года и предложены к принятию. Для такого принятия необходима была их ратификация. США и их ближайшие союзники провели большую работу среди стран-членов Фонда. В результате к весне 1978 года было достигнуто необходимое число ратификаций. В апреле 1978 года Совет управляющих утвердил новую редакцию устава Фонда. С этого времени мир де-юре стал жить при так называемой Ямайской валютной системе. Источник - Фонд стратегической культуры

