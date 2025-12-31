 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Специально для RT: Спор Вашингтона с Копенгагеном о Гренландии. Какие вообще отношения у острова с Данией?
02:00 07.01.2026

НУУК РАЗДОРА: СПОР ВАШИНГТОНА С КОПЕНГАГЕНОМ О ГРЕНЛАНДИИ

Автор Telegram-канала ИА "Стекломой" @ia_steklomoy

Нуук - столица и крупнейший город Гренландии, автономной территории в составе Королевства Дания

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила о "конце НАТО" в случае захвата Гренландии американцами: "Если США решат атаковать другую страну НАТО, тогда все кончится. В том числе НАТО и безопасность, которая была обеспечена после Второй мировой войны".

Копенгаген уже не первый раз вынужден реагировать на высказывания Трампа и его окружения о присоединении Гренландии к США. На какое-то время интерес Белого дома к теме поутих, но на фоне похищения Николаса Мадуро вспыхнул с новой силой.

Ярче всех отожгла Кэти Миллер, жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера, которая запостила карту Гренландии в цветах флага США с подписью "СКОРО". Супруг не остался в стороне и в интервью CNN прямо поставил под сомнение права Дании на Гренландию: "Главный вопрос: по какому праву Дания осуществляет контроль над Гренландией? На чем основываются их территориальные притязания? На чем основывается их владение Гренландией как датской колонией?"

Можно сколько угодно возмущаться ковбойской наглостью Белого дома, но… а ведь правда: какие вообще отношения у Гренландии с Данией?

Упоминание датским премьером Второй мировой войны неслучайно - именно тогда Гренландия впервые с XVI века освободилась от прямого управления метрополии. Правда, не по своей воле: 5 апреля 1940 года Дания капитулировала перед Третьим рейхом менее чем через два часа "боев" (датчане потеряли 16 солдат, немцы - двоих). Захватить Гренландию гитлеровцы не могли из-за мощного противодействия британского флота. Британцы же планировали разместить на острове свои войска, но их опередили американцы: весной 1941 года датский посол в США Генрик Кауфман, отказавшийся присягнуть нацистам, подписал соглашение с Госдепом о признании Гренландии самоуправляющейся территорией и размещении там американских войск. Собственно, так Гренландия и стала протекторатом США. После войны датская юрисдикция над островом была восстановлена, однако Вашингтон сразу заключил с Копенгагеном новый договор, закрепивший автономию Гренландии и расширивший военное присутствие американцев.

Было бы наивно полагать, что аппетиты США в Гренландии ограничатся военным присутствием: первые (тогда еще секретные) предложения о покупке острова Вашингтон сделал Копенгагену уже в 1946 году. С тех пор эти предложения становились все настойчивее, пока не достигли открытых угроз при Трампе.

В настоящий момент, по данным The Economist, Белый дом готовит условия для заключения с Гренландией так называемого Договора о свободной ассоциации, который действует у США с микрогосударствами Океании - Маршалловыми Островами, Федеративными Штатами Микронезии, Палау и Северными Марианскими Островами. По сути, речь идет о возвращении Гренландии под протекторат США: все вопросы обороны (и внешней политики, хотя прямо об этом не говорится) переходят в ведомство Вашингтона, в обмен подопечные территории сохраняют некоторую свободу самоуправления и получают финансирование из американского бюджета. Это первый вдумчивый подход Трампа к решению вопроса Гренландии, выходящий за рамки привычного бахвальства и пустословия.

Тем не менее вопросов здесь пока больше, чем ответов. Что будет, если Дания и весь Евросоюз откажутся признавать договор США с Гренландией? А если договор признает, например, Россия, а страны НАТО - нет? И как к этому отнесутся сами гренландцы (хотя для них Вашингтон заготовил "морковку" в виде провозглашения "первого в мире эскимосского государства")? Понятно, что никакого военного противостояния в любом случае не будет, но как далеко готов зайти Трамп ради обеспечения стратегических интересов США? История с Мадуро оставляет эти вопросы открытыми.

Источник - Специально для RT
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767740400


