|В Узбекистане опубликовали актуальную схему Ташкентского метро
03:00 07.01.2026
Уважаемые пассажиры!
Мы обновили и актуализировали графическую схему линий Ташкентского метрополитена.
Список изменений:
- Актуализировано среднее время в пути от первой до последней станции на Юнусабадской и Кольцевой надземной линиях;
- Обновлено среднее время движения поездов по каждому перегону между станциями (в минутах и секундах) на Юнусабадской и Кольцевой надземной линиях;
- Добавлены дополнительные автостанции пригородного направления у станций метро;
- Добавлены дополнительные точки притяжения (парки, рынки, спортивные объекты), доступные от ближайших станций метро.
Схема в большом формате - для детального изучения
https://tashtrans.uz/gallery/shema/metro_n.png