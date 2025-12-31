 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Среда, 07.01.2026
03:00  В Узбекистане опубликовали актуальную схему Ташкентского метро
02:00  Специально для RT: Спор Вашингтона с Копенгагеном о Гренландии. Какие вообще отношения у острова с Данией?
01:00  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть I, - Валентин Катасонов
00:40  Turkmen Serdar: Выводы для Центральной Азии после похищения Мадуро
Вторник, 06.01.2026
21:45  Брюссельский надзор: ЕС назначил себя главным аудитором по сексу в Казахстане
16:49  МИД Китая о так называемом "судебном процессе" США в отношении похищенного Президента Мадуро
15:15  Казахстанский экспорт нефти и урана: о выборе правильного направления, - Николай Кузьмин
04:31  Венесуэла одержала победу на заседании Совета Безопасности ООН
00:15  США презентовали в ООН "Доктрину Донро". Теперь у Трампа есть собственная нефтяная империя?
Понедельник, 05.01.2026
21:49  Совместные учения ВМС стран БРИКС в ЮАР пройдут в январе 2026 года
20:16  Венесуэла - что это было? Сильный перестал делать вид, что связан правилами, - Ермек Ниязов
19:51  Выступление представителя России на заседании СБ ООН по ситуации в Венесуэле
17:12  Казахстан вступил в новый этап модернизации. Новогоднее интервью Касым-Жомарта Токаева
15:53  Япония готовится к статусу ядерной державы? - Анатолий Кошкин
14:05  Bloomberg: Трамп создал собственный "мировой порядок"
04:28  Мировая реакция на агрессию США против Венесуэлы
02:23  Caravan.kz: Будут ли в Казахстане устанавливать вышки 5G в 2026 году?
01:44  В вузах Таджикистана изучаются 16 иностранных языков
01:15  Экономист Сорокина: замороженные резервы России не дают покоя не только ЕС
00:10  Атака США на Венесуэлу: карибский фактор нефтяной интервенции, - Дмитрий Нефедов
Воскресенье, 04.01.2026
19:03  Мир стоит на пороге большой войны, - Александр Дугин
17:45  МИД КНДР: насилие в отношении Венесуэлы подтверждает дурную и зверскую сущность США
16:16  В Узбекистане учредят нагрудный знак "За вклад в борьбу с коррупцией" для защиты информаторов от преследований
15:13  Мировые запасы нефти по странам: инфографика
10:38  Киргизия. Шумкарбек Адилбек уулу назначен директором Национального института стратегических инициатив
01:31  Генсек ООН: Похищение Президента Венесуэлы создает опасный прецедент
00:40  В Киргизии Майлуу-Сууйский ламповый завод прекращает производство ламп накаливания
00:30  Как внедряется программа ОДКБ по таджикско-афганской границе
00:20  Новый год под стук колес: история дежурной ташкентского метро
00:10  Бюджет Казахстана на 2026 год: как его будут тратить
Суббота, 03.01.2026
21:46  Военный Осведомитель: Детали военной операции США в Венесуэле
20:23  Синьхуа: Китай решительно осуждает применение силы США против Венесуэлы
16:33  Венесуэла как актив - зачем Трамп пошел на силовое решение
13:25  Полвека назад Венесуэла национализировала нефтедобычу. "Миротворец" Трамп хочет все вернуть, - Валентин Катасонов
13:12  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы
12:56  Доктрина Монро в действии: Трамп заявил о захвате Мадуро и его семьи
01:20  Монголия рассматривает предложение России о малой АЭС
Пятница, 02.01.2026
15:24  "Я умею выбирать людей". Саида Мирзиеева впервые дала большое интервью
14:53  Известия: каких успехов добилась российская армия в 2025 году
13:59  Венесуэла собирает нефтяную армаду: смогут ли США остановить?
12:48  Как Китай справляется с экономическими вызовами. Разбор
12:42  Взгляд: Почему враги не задушили Иран
01:05  Россия передала США данные БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина
00:44  СП: Киргизско-китайский конфликт состоялся на русском языке - а иначе никак
Четверг, 01.01.2026
20:24  Как Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выступил с Новогодним обращением
14:04  НГ: Золото Памира под прицелом афганских диверсантов
13:54  Baijiahao: Запад боится Россию из-за ее мощного культурного ядра
01:00  Туркменские ученые предложили способ погасить горящий газовый кратер в Дарвазе
00:30  Новогоднее обращение Председателя КНР Си Цзиньпина в канун 2026 года
00:10  Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Среда, 31.12.2025
22:21  Шавкат Мирзиеев поздравил узбекистанцев с Новым 2026 годом
22:08  Поздравление Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
21:08  Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Новым годом
20:42  Поздравительное послание Эмомали Рахмона по случаю наступления Нового 2026 года
17:23  RS: Десять "украинских" моментов 2025 года, которые мы еще долго будем помнить
13:30  Таджикистан построил на границе c Афганистаном танкодром
13:00  Минобороны РФ показало схему украинской атаки на резиденцию Путина
11:25  Президент Киргизии подписал указ по дебюрократизации системы госуправления
01:25  Юань станет первой в мире цифровой валютой центрального банка, приносящей проценты
00:45  Podrobno.uz: Итоги 2025. Как уходящий год испытал Узбекистан на прочность
00:05  ВС РФ порвали оборону ВСУ севернее Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 30 декабря
Архив
    Узбекистан   | 
В Узбекистане опубликовали актуальную схему Ташкентского метро
03:00 07.01.2026

Уважаемые пассажиры!

Мы обновили и актуализировали графическую схему линий Ташкентского метрополитена.



Список изменений:

- Актуализировано среднее время в пути от первой до последней станции на Юнусабадской и Кольцевой надземной линиях;

- Обновлено среднее время движения поездов по каждому перегону между станциями (в минутах и секундах) на Юнусабадской и Кольцевой надземной линиях;

- Добавлены дополнительные автостанции пригородного направления у станций метро;

- Добавлены дополнительные точки притяжения (парки, рынки, спортивные объекты), доступные от ближайших станций метро.

Схема в большом формате - для детального изучения
https://tashtrans.uz/gallery/shema/metro_n.png

Источник - Tashtrans.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767744000


