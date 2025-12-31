Китай запретил экспорт в Японию всех товаров двойного назначения

14:02 07.01.2026

Китай усиливает контроль за экспортом товаров двойного назначения в Японию



Пекин, 6 января /Синьхуа/ - Китай решил усилить контроль за экспортом товаров двойного назначения в Японию, начиная со вторника, сообщили в Министерстве коммерции КНР.



В Китае запрещается экспорт всех товаров двойного назначения японским военным пользователям, для военных целей и для любых других целей конечного пользователя, способствующих укреплению военной мощи Японии, заявили в ведомстве.



Как подчеркнули в Минкоммерции, организации и индивидуальные лица любых стран и регионов будут привлечены к юридической ответственности за нарушение запрета с целью передачи или поставки организациям и индивидуальным лицам Японии соответствующих произведенных в КНР товаров двойного назначения.



Это решение было принято в соответствии с соответствующими законами и нормативными актами Китая для защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение.



Официальный представитель Минкоммерции Китая отметил, что японская премьер-министр недавно допустила ошибочные высказывания относительно Тайваня, намекнув на возможность силового вмешательства в районе Тайваньского пролива.



Представитель ведомства назвал подобные заявления вмешательством во внутренние дела страны, серьезным нарушением принципа одного Китая, а также подчеркнул их чрезвычайно вопиющую природу и последствия.



Под продукцией двойного назначения понимаются товары, технологии и услуги, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях или способствовать наращиванию военного потенциала, особенно для проектирования, разработки, производства или применения оружия массового уничтожения и средств его доставки.