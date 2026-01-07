|Кадровые перестановки в Таджикистане 07.01.2026
16:19 07.01.2026
Кадровые назначения
07.01.2026
город Душанбе
7 января Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон принял для беседы кадры, назначенные на должности председателей ряда городов и районов страны, а также на руководящие должности в других государственных структурах.
С подведением итогов деятельности национальной экономики страны в 2025 году заместители председателя Хатлонской области, председатели городов и районов Куляб, Джайхун, Мир Саид Али Хамадони, Ховалинг, Исфара, Истаравшан, Спитамен, Бободжон Гафуров и Рудаки, а также председатель и заместители председателя Комитета по местному развитию были освобождены от занимаемых должностей, на эти должности назначены другие молодые и опытные кадры.
Солехзода Ашурбой освобожден от должности первого заместителя Министра экономического развития и торговли, а Рахмонзода Абдулло - от должности помощника Президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и связей с общественностью и оба назначены заместителями председателя Хатлонской области по вопросам экономики и идеологии.
Также на должность директора Государственного учреждения "Национальный театр" назначен Шарифзода Манучехр, который до этого занимал должность заместителя Министра культуры Республики Таджикистан.
В ходе беседы Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон дал новоназначенным кадрам наставления и поручения по добросовестной и преданной службе во благо государства и народа Таджикистана, соблюдению законности и правопорядка, особенно в вопросах распределения земельных участков под строительство жилых домов, подготовке к весенним полевым работам, подбору и воспитанию молодых перспективных кадров, а также надлежащему отношению к населению.
Было подчеркнуто, что необходимо активизировать процессы созидания и благоустройства, в том числе с привлечением инициативных предпринимателей и щедрых граждан, особенно в целях достойной встречи Международного Навруза и 35-летия Государственной независимости Таджикистана.
***
УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
7 января 2026 года
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю :
№1107 - Освободить Рахмонзода Абдулло Курбонали от должности Помощника Президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и связям с общественностью в связи с переходом на другую работу.
№1108 - Освободить Назарзода Бахтиера Худоера от должности председателя города Куляб Хатлонской области.
№1109 - Освободить Мирзозода Нурулло Абдулхая от должности председателя района Мир Сайид Алии Хамадони Хатлонской области в связи с переходом на другую работу.
№1110 - Освободить Одиназода Абдулхафиза Абдусаттора от должности председателя района Джайхун Хатлонской области в связи с переходом на другую работу.
№1111 - Освободить Набизода Фаррухиддина Амурдина от должности председателя Ховалингского района Хатлонской области в связи с переходом на другую работу.
№1112 - Освободить Маъмурзода Адхама Маъмура от должности председателя города Истаравшан Согдийской области в связи с переходом на другую работу.
№1113 - Освободить Баходурзода Баховаддина Баходура от должности председателя города Исфара Согдийской области в связи с переходом на другую работу.
№1114 - Освободить Нумонзода Темурджона от должности председателя района Спитамен Согдийской области в связи с переходом на другую работу.
№1115 - Освободить Салимзода Нусратулло Файзулло от должности председателя Бободжон Гафуровского района Согдийской области в связи с переходом на другую работу.
№1116 - Освободить Хикматуллозода Абдугаффора от должности председателя района Рудаки в связи с переходом на другую работу.
№1117 - Назначить Пирзода Диловара исполняющим обязанности председателя города Куляб Хатлонской области.
№1118 - Назначить Набизода Фаррухиддина Амурдина исполняющим обязанности председателя района Мир Сайид Алии Хамадони Хатлонской области.
№1119 - Назначить Рауфзода Саймумина Тоджиддина председателем Ховалингского района Хатлонской области.
№1120 - Назначить Ализод Азизулло Мухибулло исполняющим обязанности председателя района Джайхун Хатлонской области.
№1121 - Назначить Джумазода Шарифджона исполняющим обязанности председателя города Исфара Согдийской области.
№1122 - Назначить Кодири Абдусаттора Гаффорзоду председателем города Истаравшан Согдийской области.
№1123 - Назначить Нумонзода Темурджона исполняющим обязанности председателя Бободжон Гафуровского района Согдийской области.
№1124 - Назначить Джуразода Джамшеда Хабибулло исполняющим обязанности председателя района Спитамен Согдийской области.
№1125 - Назначить Салимзода Нусратулло Файзулло исполняющим обязанности председателя района Рудаки.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
7 января 2026 года
***
РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
7 января 2026 года
№РП-953 - Освободить Джумазода Шарифджона от должности председателя Комитета местного развития при Президенте Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
№РП-954 - Освободить Муминзод Камоллидина Рамазона от должности первого заместителя председателя Комитета местного развития при Президенте Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
№РП-955 - Назначить Муминзод Камолиддина Рамазона председателем Комитета по местному развитию при Президенте Республики Таджикистан.
№РП-956 - Назначить Давлатзода Зарину Дилмурод заместителем председателя Комитета местного развития при Президенте Республики Таджикистан.
№РП-957 - Назначить Маъмурзода Адхама Маъмура старшим советником аппарата Помощника Президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и связи с общественностью.
№РП-958 - Назначить Шарифзода Манучехра Муртазо директором Государственного учреждения "Национальный театр" Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
7 января 2026 года
***
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
от 7 января 2026 года
Правительство Республики Таджикистан постановляет:
№2 - Освободить Солехзода Ашурбоя Абдувохида от должности первого заместителя министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
№3 - Освободить Шарифзода Манучехра Муртазо от должности заместителя министра культуры Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
№4 - Освободить Пирзода Диловара Атахона от должности первого заместителя председателя Государственного комитета по земельному управлению и геодезии Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
Председатель
Правительства Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон
г. Душанбе
7 января 2026 года