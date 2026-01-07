Кадровые перестановки в Таджикистане 07.01.2026

Кадровые назначения

07.01.2026

город Душанбе



7 января Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон принял для беседы кадры, назначенные на должности председателей ряда городов и районов страны, а также на руководящие должности в других государственных структурах.



С подведением итогов деятельности национальной экономики страны в 2025 году заместители председателя Хатлонской области, председатели городов и районов Куляб, Джайхун, Мир Саид Али Хамадони, Ховалинг, Исфара, Истаравшан, Спитамен, Бободжон Гафуров и Рудаки, а также председатель и заместители председателя Комитета по местному развитию были освобождены от занимаемых должностей, на эти должности назначены другие молодые и опытные кадры.



Солехзода Ашурбой освобожден от должности первого заместителя Министра экономического развития и торговли, а Рахмонзода Абдулло - от должности помощника Президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и связей с общественностью и оба назначены заместителями председателя Хатлонской области по вопросам экономики и идеологии.



