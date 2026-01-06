 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 07.01.2026
Medya Gunlugu: в каких странах США свергали неугодных им лидеров (список обновляется)
14:02  Китай запретил экспорт в Японию всех товаров двойного назначения
03:00  В Узбекистане опубликовали актуальную схему Ташкентского метро
02:00  Специально для RT: Спор Вашингтона с Копенгагеном о Гренландии. Какие вообще отношения у острова с Данией?
01:00  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть I, - Валентин Катасонов
00:40  Turkmen Serdar: Выводы для Центральной Азии после похищения Мадуро
Вторник, 06.01.2026
21:45  Брюссельский надзор: ЕС назначил себя главным аудитором по сексу в Казахстане
16:49  МИД Китая о так называемом "судебном процессе" США в отношении похищенного Президента Мадуро
15:15  Казахстанский экспорт нефти и урана: о выборе правильного направления, - Николай Кузьмин
04:31  Венесуэла одержала победу на заседании Совета Безопасности ООН
00:15  США презентовали в ООН "Доктрину Донро". Теперь у Трампа есть собственная нефтяная империя?
Понедельник, 05.01.2026
21:49  Совместные учения ВМС стран БРИКС в ЮАР пройдут в январе 2026 года
20:16  Венесуэла - что это было? Сильный перестал делать вид, что связан правилами, - Ермек Ниязов
19:51  Выступление представителя России на заседании СБ ООН по ситуации в Венесуэле
17:12  Казахстан вступил в новый этап модернизации. Новогоднее интервью Касым-Жомарта Токаева
15:53  Япония готовится к статусу ядерной державы? - Анатолий Кошкин
14:05  Bloomberg: Трамп создал собственный "мировой порядок"
04:28  Мировая реакция на агрессию США против Венесуэлы
02:23  Caravan.kz: Будут ли в Казахстане устанавливать вышки 5G в 2026 году?
01:44  В вузах Таджикистана изучаются 16 иностранных языков
01:15  Экономист Сорокина: замороженные резервы России не дают покоя не только ЕС
00:10  Атака США на Венесуэлу: карибский фактор нефтяной интервенции, - Дмитрий Нефедов
Воскресенье, 04.01.2026
19:03  Мир стоит на пороге большой войны, - Александр Дугин
17:45  МИД КНДР: насилие в отношении Венесуэлы подтверждает дурную и зверскую сущность США
16:16  В Узбекистане учредят нагрудный знак "За вклад в борьбу с коррупцией" для защиты информаторов от преследований
15:13  Мировые запасы нефти по странам: инфографика
10:38  Киргизия. Шумкарбек Адилбек уулу назначен директором Национального института стратегических инициатив
01:31  Генсек ООН: Похищение Президента Венесуэлы создает опасный прецедент
00:40  В Киргизии Майлуу-Сууйский ламповый завод прекращает производство ламп накаливания
00:30  Как внедряется программа ОДКБ по таджикско-афганской границе
00:20  Новый год под стук колес: история дежурной ташкентского метро
00:10  Бюджет Казахстана на 2026 год: как его будут тратить
Суббота, 03.01.2026
21:46  Военный Осведомитель: Детали военной операции США в Венесуэле
20:23  Синьхуа: Китай решительно осуждает применение силы США против Венесуэлы
16:33  Венесуэла как актив - зачем Трамп пошел на силовое решение
13:25  Полвека назад Венесуэла национализировала нефтедобычу. "Миротворец" Трамп хочет все вернуть, - Валентин Катасонов
13:12  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы
12:56  Доктрина Монро в действии: Трамп заявил о захвате Мадуро и его семьи
01:20  Монголия рассматривает предложение России о малой АЭС
Пятница, 02.01.2026
15:24  "Я умею выбирать людей". Саида Мирзиеева впервые дала большое интервью
14:53  Известия: каких успехов добилась российская армия в 2025 году
13:59  Венесуэла собирает нефтяную армаду: смогут ли США остановить?
12:48  Как Китай справляется с экономическими вызовами. Разбор
12:42  Взгляд: Почему враги не задушили Иран
01:05  Россия передала США данные БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина
00:44  СП: Киргизско-китайский конфликт состоялся на русском языке - а иначе никак
Четверг, 01.01.2026
20:24  Как Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выступил с Новогодним обращением
14:04  НГ: Золото Памира под прицелом афганских диверсантов
13:54  Baijiahao: Запад боится Россию из-за ее мощного культурного ядра
01:00  Туркменские ученые предложили способ погасить горящий газовый кратер в Дарвазе
00:30  Новогоднее обращение Председателя КНР Си Цзиньпина в канун 2026 года
00:10  Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Среда, 31.12.2025
22:21  Шавкат Мирзиеев поздравил узбекистанцев с Новым 2026 годом
22:08  Поздравление Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
21:08  Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Новым годом
20:42  Поздравительное послание Эмомали Рахмона по случаю наступления Нового 2026 года
17:23  RS: Десять "украинских" моментов 2025 года, которые мы еще долго будем помнить
13:30  Таджикистан построил на границе c Афганистаном танкодром
13:00  Минобороны РФ показало схему украинской атаки на резиденцию Путина
11:25  Президент Киргизии подписал указ по дебюрократизации системы госуправления
01:25  Юань станет первой в мире цифровой валютой центрального банка, приносящей проценты
Medya Gunlugu: в каких странах США свергали неугодных им лидеров (список обновляется)
20:10 07.01.2026

Medya Gunlugu Турция
06 января 2026

Лидеры, свергнутые Соединенными Штатами
Medya Günlüğü: за прошедшее столетие США свергли лидеров многих государств

У президента Мадуро множество "предшественников", пишет Medya Günlüğü. За последнюю сотню лет Штаты под благовидными предлогами свергли множество чем-либо помешавших им иностранных лидеров. Их не смущало, что государства, лишившиеся законной власти, погружались в пучину хаоса, гражданских войн и террора.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро - не первый свергнутый Соединенными Штатами лидер. Начиная с середины XX века, США, один из самых влиятельных игроков мировой политики, свергали лидеров других государств: иногда в результате прямых военных интервенций, а иногда - путем государственных переворотов, эмбарго, тайных операций и политической инженерии. Вашингтон часто пытался оправдать свои интервенции риторикой о "демократии", "борьбе с коммунизмом", "войне с терроризмом" или "стабильности".

Иран: Мохаммед Моссадык (1953)
Демократически избранный премьер-министр Ирана Моссадык после решения о национализации нефтяных месторождений стал мишенью Соединенных Штатов и Великобритании. В результате операции "Аякс", проведенной ЦРУ совместно с британской разведкой, лидер был свергнут, а авторитарная власть шаха Мохаммеда Резы Пехлеви укрепилась. Интервенция стала одним из решающих поворотных моментов в процессе, приведшем к Исламской революции 1979 года.

Гватемала: Хакобо Арбенс (1954)
Хакобо Арбенс, чьи земельные реформы нанесли ущерб интересам американской гигантской компании United Fruit Company, был свергнут в результате переворота, поддержанного ЦРУ. Это положило начало гражданской войне, которая продолжалась десятилетиями и привела к гибели десятков тысяч мирных жителей.

Конго: Патрис Лумумба (1961)
Патрис Лумумба, один из первых лидеров движения за независимость в Африке, рассматривался Соединенными Штатами в качестве угрозы из-за его связей с Советским Союзом. В процессе событий с участием ЦРУ Лумумба был свергнут, арестован и убит. Пришедший на его место Мобуту Сесе Секо основал длительную диктатуру, поддерживаемую Западом.

Южный Вьетнам: Нго Динь Зьем (1963)
Нго Динь Зьем, которого США изначально поддерживали, во время войны во Вьетнаме был признан "некомпетентным" и "нестабильным". В результате военного переворота, санкционированного Вашингтоном, Зьем был убит. Это событие стало одним из ярких примеров готовности США при необходимости пожертвовать даже своими союзниками.

Доминиканская Республика: Хуан Бош (1965)
Правление Хуана Боша, обещавшего социальные реформы, оказалось недолгим. США, опасаясь "второй Кубы", направили в страну войска и фактически поддержали свержение Боша.

Чили: Сальвадор Альенде (1973)
Марксистский лидер Сальвадор Альенде возглавил страну в результате демократических выборов. США подрывали его власть с помощью экономического давления, забастовок, тайных операций. 11 сентября 1973 года Альенде погиб в ходе государственного переворота, проведенного во главе с генералом Аугусто Пиночетом. И в Чили на 17 лет воцарилась военная диктатура.

Гренада: Морис Бишоп (1983)
Правление социалиста Бишопа воспринималось Соединенными Штатами в качестве угрозы. США вторглись в Гренаду под предлогом "безопасности американских студентов". Бишоп был свергнут и убит.

Панама: Мануэль Норьега (1989)
Мануэль Норьега, одно время сотрудничавший с ЦРУ, в дальнейшем стал мишенью для Соединенных Штатов. США вторглись в Панаму под предлогом "наркоторговли". Норьега был схвачен, доставлен в США и заключен в тюрьму.

Ирак: Саддам Хусейн (2003)
Вторжение в Ирак во главе с США началось под предлогом разработки "оружия массового поражения", которое так и не нашли. Саддам Хусейн был свергнут, захвачен и казнен. Ирак погрузился в пучину хаоса, гражданской войны и террора на многие годы.

Ливия: Муаммар Каддафи (2011)
Во время арабской весны режим Муаммара Каддафи пал после интервенции НАТО. США и их союзники оправдывали операцию "защитой гражданского населения". Ливийского лидера линчевали и убили. А Ливия по-прежнему нестабильна.

Афганистан: режим талибов (2001)
После терактов 11 сентября США вторглись в Афганистан и свергли правительство "Талибана". Однако 20 лет спустя США вывели войска, и талибы вернулись к власти. Эта ситуация вызвала серьезные вопросы об итогах американских интервенций.

Влияние США не всегда ограничивалось госпереворотами. Множество таких событий, как десятки неудачных покушений на Фиделя Кастро на Кубе, попытки путча и давления в отношении Уго Чавеса и Николаса Мадуро в Венесуэле, а также поддержка движения "Контрас" против сандинистов в Никарагуа, рассматриваются в качестве примеров косвенного вмешательства.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767805800


