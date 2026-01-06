Medya Gunlugu: в каких странах США свергали неугодных им лидеров (список обновляется)

20:10 07.01.2026

Medya Gunlugu Турция

06 января 2026



Лидеры, свергнутые Соединенными Штатами

Medya Günlüğü: за прошедшее столетие США свергли лидеров многих государств



У президента Мадуро множество "предшественников", пишет Medya Günlüğü. За последнюю сотню лет Штаты под благовидными предлогами свергли множество чем-либо помешавших им иностранных лидеров. Их не смущало, что государства, лишившиеся законной власти, погружались в пучину хаоса, гражданских войн и террора.



Президент Венесуэлы Николас Мадуро - не первый свергнутый Соединенными Штатами лидер. Начиная с середины XX века, США, один из самых влиятельных игроков мировой политики, свергали лидеров других государств: иногда в результате прямых военных интервенций, а иногда - путем государственных переворотов, эмбарго, тайных операций и политической инженерии. Вашингтон часто пытался оправдать свои интервенции риторикой о "демократии", "борьбе с коммунизмом", "войне с терроризмом" или "стабильности".



Иран: Мохаммед Моссадык (1953)

Демократически избранный премьер-министр Ирана Моссадык после решения о национализации нефтяных месторождений стал мишенью Соединенных Штатов и Великобритании. В результате операции "Аякс", проведенной ЦРУ совместно с британской разведкой, лидер был свергнут, а авторитарная власть шаха Мохаммеда Резы Пехлеви укрепилась. Интервенция стала одним из решающих поворотных моментов в процессе, приведшем к Исламской революции 1979 года.



Гватемала: Хакобо Арбенс (1954)

Хакобо Арбенс, чьи земельные реформы нанесли ущерб интересам американской гигантской компании United Fruit Company, был свергнут в результате переворота, поддержанного ЦРУ. Это положило начало гражданской войне, которая продолжалась десятилетиями и привела к гибели десятков тысяч мирных жителей.



Конго: Патрис Лумумба (1961)

Патрис Лумумба, один из первых лидеров движения за независимость в Африке, рассматривался Соединенными Штатами в качестве угрозы из-за его связей с Советским Союзом. В процессе событий с участием ЦРУ Лумумба был свергнут, арестован и убит. Пришедший на его место Мобуту Сесе Секо основал длительную диктатуру, поддерживаемую Западом.



Южный Вьетнам: Нго Динь Зьем (1963)

Нго Динь Зьем, которого США изначально поддерживали, во время войны во Вьетнаме был признан "некомпетентным" и "нестабильным". В результате военного переворота, санкционированного Вашингтоном, Зьем был убит. Это событие стало одним из ярких примеров готовности США при необходимости пожертвовать даже своими союзниками.



Доминиканская Республика: Хуан Бош (1965)

Правление Хуана Боша, обещавшего социальные реформы, оказалось недолгим. США, опасаясь "второй Кубы", направили в страну войска и фактически поддержали свержение Боша.



Чили: Сальвадор Альенде (1973)

Марксистский лидер Сальвадор Альенде возглавил страну в результате демократических выборов. США подрывали его власть с помощью экономического давления, забастовок, тайных операций. 11 сентября 1973 года Альенде погиб в ходе государственного переворота, проведенного во главе с генералом Аугусто Пиночетом. И в Чили на 17 лет воцарилась военная диктатура.



Гренада: Морис Бишоп (1983)

Правление социалиста Бишопа воспринималось Соединенными Штатами в качестве угрозы. США вторглись в Гренаду под предлогом "безопасности американских студентов". Бишоп был свергнут и убит.



Панама: Мануэль Норьега (1989)

Мануэль Норьега, одно время сотрудничавший с ЦРУ, в дальнейшем стал мишенью для Соединенных Штатов. США вторглись в Панаму под предлогом "наркоторговли". Норьега был схвачен, доставлен в США и заключен в тюрьму.



Ирак: Саддам Хусейн (2003)

Вторжение в Ирак во главе с США началось под предлогом разработки "оружия массового поражения", которое так и не нашли. Саддам Хусейн был свергнут, захвачен и казнен. Ирак погрузился в пучину хаоса, гражданской войны и террора на многие годы.



Ливия: Муаммар Каддафи (2011)

Во время арабской весны режим Муаммара Каддафи пал после интервенции НАТО. США и их союзники оправдывали операцию "защитой гражданского населения". Ливийского лидера линчевали и убили. А Ливия по-прежнему нестабильна.



Афганистан: режим талибов (2001)

После терактов 11 сентября США вторглись в Афганистан и свергли правительство "Талибана". Однако 20 лет спустя США вывели войска, и талибы вернулись к власти. Эта ситуация вызвала серьезные вопросы об итогах американских интервенций.



Влияние США не всегда ограничивалось госпереворотами. Множество таких событий, как десятки неудачных покушений на Фиделя Кастро на Кубе, попытки путча и давления в отношении Уго Чавеса и Николаса Мадуро в Венесуэле, а также поддержка движения "Контрас" против сандинистов в Никарагуа, рассматриваются в качестве примеров косвенного вмешательства.