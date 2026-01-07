 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Узбекистан начал готовиться к войне с замены иностранных терминов на национальные эквивалентыУзбекистан начал готовиться к войне с замены иностранных терминов на национальные эквиваленты
06:00 08.01.2026

Узбекская армия избавится от русских "дубинок" и "шевронов"

7 января 2026

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Узбекистане обсуждают процесс замены русскоязычных терминов в сфере обороны на национальные эквиваленты.

Предложения, разработанные рабочими группами профильных ведомств, представили на рабочем совете Комиссии по терминологии.

В список вошел 41 термин.

Как сообщили в комиссии, в обсуждении участвовали ученые из Института языка, литературы и фольклора Академии наук.

Рассмотрен перечень предлагаемых национальных аналогов.



Среди них:

Аксельбант - Зарҳал боғ(ич) (Zarhal bogʻ(ich))
Амбразура - Шинак (Shinak)
Атака - Ҳамла (Hamla)
Барабан - Ноғора (Nogʻora)
Барабанчи - Ноғорачи (Nogʻorachi)
Блиндаж - Панажой (Panajoy)
Блокада - Қамал (Qamal)
Блокпост - Тўсиқпост (Toʻsiqpost)
Бронежилет - Зирҳнимча (Zirhnimcha)
Вещмешок - Юкхалта (Yukxalta)
Гауптвахта - Тутуқхона (Tutuqxona)
Горн - Бурғу (Burgʻu)
Горнчи - Бурғучи (Burgʻuchi)
Диверсант - Қўпорувчи (Qoʻporuvchi)
Диверсия - Қўпорувчилик (Qoʻporuvchilik)
Дозор - Эровул (Erovul)
ДОТ (Долговременная огневая точка) - УММОН (узоқ муддатга мўлжалланган отиш нуқтаси) (UMMON)
Дубинка - Таеқ (Tayoq)
Запал - Чақнаткич (Chaqnatkich)
Каска - Дубулға (Dubulgʻa)
Кокарда - Жиға (Jigʻa)
Котелок - Қозонча (Qozoncha)
Курсант - Курсант, тингловчи (Kursant, tinglovchi)
Лагерь - Жамлоқ (Jamloq)
Марш - Юриш (Yurish)
Мишень - Нишон (Nishon)
Окоп - Хандақ (Xandaq)
Паек - Паек (слово "паек" образовано путем добавления русского уменьшительного суффикса -к к тюркскому слову "пай") (Payok)
Планшет (военная сумка) - Енчиқ (Yonchiq)
Полигон - Дала ўқув майдони (Dala oʻquv maydoni)
Противогаз - Газниқоб (Gazniqob)
Режим - Тартибот (Tartibot)
Ствол - Ўққувур (Oʻqquvur)
Траншея - Хандақ йўлаги (Xandaq yoʻlagi)
Тревога - Бонг (Bong)
Тренчик - Занжирбоғ (Zanjirbogʻ)
Трибунал - Ҳарбий маҳкама (Harbiy mahkama)
Фортификация - Истеҳком (Istehkom)
Фуражка - Бўрк (Boʻrk)
Шеврон - Уқа (Uqa)
Эмблема - Тануқ (Tanuq)

Рабочий орган комиссии продолжит принимать дополнительные замечания и предложения по вариантам новых терминов, приглашая граждан высказывать свои мнения.

***

Справка:
Минобороны России. Справочник по терминологии в оборонной сфере
https://dictionary.mil.ru/dictionary/

Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767841200


