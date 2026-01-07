Узбекистан начал готовиться к войне с замены иностранных терминов на национальные эквиваленты

06:00 08.01.2026

Узбекская армия избавится от русских "дубинок" и "шевронов"



7 января 2026



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Узбекистане обсуждают процесс замены русскоязычных терминов в сфере обороны на национальные эквиваленты.



Предложения, разработанные рабочими группами профильных ведомств, представили на рабочем совете Комиссии по терминологии.



В список вошел 41 термин.



Как сообщили в комиссии, в обсуждении участвовали ученые из Института языка, литературы и фольклора Академии наук.



Рассмотрен перечень предлагаемых национальных аналогов.



