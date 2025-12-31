 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
МК: Насколько реальна перспектива "нового Нюрнберга" над украинской верхушкой?
11:50 08.01.2026

Международный суд принял решение о суде над киевским режимом, обвиняемом в геноциде населения Донбасса
Родион Мирошник рассказал о возмездии киевскому режиму за геноцид на Донбассе

5 декабря Международный Суд ООН в Гааге принял к рассмотрению иск России к Украине с обвинением в нарушении Конвенции 1948 года о предупреждении геноцида. Ранее Киев выдвинул против Москвы аналогичные обвинения, однако 1 февраля 2024 года Суд их отверг. На фоне этих решений Генпрокуратура РФ направила в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 41 представителя политического и военного руководства Украины. Все они заочно обвиняются по ст. 357 УК РФ (геноцид).

Среди обвиняемых – лица, ранее внесенные в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга: два экс-президента (Александр Турчинов* и Петр Порошенко*), экс-министр МВД Арсен Аваков*, глава СБУ Василий Малюк*. А также главнокомандующие ВСУ Валерий Залужный и Александр Сырский, глава Минобороны Рустем Умеров, экс-премьеры Владимир Гройсман и Арсений Яценюк* и другие.

Интересно, что среди обвиняемых есть и те, кто уже покинул этот мир: это экс-спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий*, бывший глава МВД Денис Монастырский и бывший председатель Службы внешней разведки Виктор Гвоздь*. Причем в отношении Парубия приговор уже приведен в исполнение, а смерти двух последних также не были вызваны естественными причинами. Тем не менее их будут судить посмертно.

В Генпрокуратуре РФ полагают, что все фигуранты с апреля 2014 года отдавали преступные приказы на применение оружия против мирных жителей. В результате чего погибли почти 5 тысяч мирных жителей, пострадали более 18,5 тысячи человек, получили ранения свыше 13,5 тысячи человек, из которых 1275 - несовершеннолетние. Более 2,3 млн мирных жителей вынужденно покинули места постоянного проживания.

В результате обстрелов были разрушены десятки тысяч домов и квартир, медицинские, образовательные учреждения, объекты жизнеобеспечения, коммунального хозяйства и критической инфраструктуры, промышленные и торговые предприятия. Особо отмечается "водная блокада", которую киевский режим осуществлял в отношении населения ДНР и ЛНР с 14 апреля 2014 года, перекрыв каналы водоснабжения на контролируемой Украиной территориях.

Как полагает обвинение, все это киевский режим осуществлял с целью частичного уничтожения населения Донецкой и Луганской областей путем убийства, причинения тяжкого вреда их здоровью и создания невыносимых жизненных условий. Такие умышленные и целенаправленные действия в соответствии с решениями, принятыми на государственном уровне, разумеется, полностью подпадают под классическое определение геноцида.

Напомним, что термин "геноцид" был введен в обиход в 1944 году польским юристом еврейского происхождения Рафаэлем Лемкиным. Согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, геноцидом считаются действия, совершенные с намерением полностью или частично уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу.

При этом преступлением считается не только непосредственное участие в геноциде, но и "прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида". Сюда относится в том числе и умышленное "расчеловечивание" представителей нежелательной группы. Известно, что геноцид в Руанде, жертвами которого стали от 800 тысяч до миллиона представителей народа тутси, в значительной степени был спровоцирован местным "Радио тысячи холмов", в эфире которого тутси называли "тараканами" и прямо призывали к их истреблению.

Поразительно, но функционеры киевского режима, пришедшего к власти в результате госпереворота в феврале 2014 года, перенесли эти руандийские "методики" на украинскую почву. Русскоязычное население Донбасса, Крыма, Одессы, Николаева начали называть "колорадами" (т.е. колорадскими жуками, насекомыми) из-за якобы сходства расцветки этого жука с цветами георгиевской ленточки, которую многие из этих людей носили как символ Победы над нацистской Германией. Вскоре в украинских социальных сетях уже шутили над "шашлыками из колорадов" в Одесском Доме профсоюзов, а на украинском ТВ репортаж об "АТО" против жителей Донбасса сопровождался титрами "Дихлофос для колорадов".

Насколько реальна перспектива "нового Нюрнберга" над украинской верхушкой? Об этом "МК" побеседовал с послом по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родионом Мирошником.

- Дела по обвинению в геноциде в отношении киевского режима одновременно рассматриваются в Гааге и Донецке. Они как-то дополняют друг друга?

- Процессы в Международном Суде ООН и Верховном суде ДНР связаны между собой только косвенно. Могу сказать, что Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и передала его в суд ДНР, по месту совершения этих преступлений. Была проделана серьезная работа, собран большой объем материала. И с политической, и с правовой точки зрения крайне важно дать оценку действиям Украины в отношении населения ЛНР и ДНР.

Этот набор действий можно квалифицировать как геноцид по политическим, языковым, религиозным мотивам. Шло истребление людей, на них оказывалось давление с целью вынудить покинуть данную территорию. Люди, которые пришли к власти в результате госпереворота, использовали все доступные им механизмы для того, чтобы оказывать давление на население Донбасса, уничтожать и притеснять людей. И это происходило на протяжении вот уже почти двенадцати лет.

- Насколько мне известно, обвинение затрагивает период с 2014 по 2022 год.

- В 2022 году ситуация не завершилась, начались ответные действия со стороны РФ. Но геноцид и издевательства над населением не прекратились. Донбасс еще полностью не освобожден. Люди, которые живут на освобожденных территориях, подвергаются таким же обстрелам. Агрессия со стороны Украины вызвана именно неприязнью к этому населению по определенным признакам.

Киевский режим считает неприемлемым существование этих людей по политическим мотивам, по религиозным, что выражается в давлении на православие на этой территории, а также по языковому принципу: эти люди считают своим родным русский язык и не хотят становиться "украиноязычными".

То есть все признаки геноцида здесь присутствуют. И самое важное, что под это уже была подведена правовая основа, для которой был собран обширный материал, который будет рассматриваться в суде. Правовая оценка суда здесь крайне важна. Когда и как она будет дана – это уже вопрос юридических процедур.

- Какое значение будет иметь правовая оценка российского суда для ООН?

- Хотя это два разных процесса, они косвенно могут быть между собой связаны. Международное сообщество и международная правовая система опираются на решения национальных судов, которые выносят правовые определения по тем или иным действиям. Когда Верховный суд ДНР вынесет решение, мы сможем использовать его на международной арене.

- Для того, чтобы действия были квалифицированы как геноцид, должна быть доказана умышленность и целенаправленность со стороны государственных органов. Удастся ли доказать это в случае функционеров киевского режима?

- Решение о начале "антитеррористической операции", нарушающее конституцию Украины, было принято той властью, которая пришла в результате госпереворота. Оно означало использование вооруженных сил и других силовых структур против политических оппонентов, которые выражали свое несогласие с антиконституционным переворотом в Киеве и действовали при этом демократическим путем.

Это были вполне умышленные действия. Под решением о начале "АТО" стоит подпись исполняющего обязанности президента Украины Турчинова, который в нарушение конституции отправил войска разбираться с людьми, которые исповедовали другие политические взгляды и не согласились с госпереворотом. Я думаю, здесь явно имел место умысел.

- Были ли эти действия направлены против этнической группы – русских или, шире, русскоязычных?

- Это должен установить суд. Были ли эти действия направлены на истребление этнической группы, религиозной группы или группы, сформированной на основе использования русского языка.

- Чем, на ваш взгляд, может закончиться разбирательство в Международном суде ООН?

- Это другой процесс. В 2022 году Украина подала иск против РФ, пытаясь доказать, что СВО была начата безо всяких на то оснований. Киев потребовал в отношении РФ осуществить целый ряд действий. Около года назад Международный суд снял с РФ все эти украинские обвинения.

Российской стороне была предоставлена возможность собрать фактологическую базу для доказательства осуществления Киевом геноцида на территории Донбасса. Этот материал был собран и передан. 5 декабря Международный суд принял его к рассмотрению. Теперь Украине дается год на подготовку контраргументов. Киев должен представить ответ на российские требования к 7 декабря 2026 года. Украинская сторона теперь имеет возможность ознакомиться с российскими материалами, собрать все свои контрдоводы и представить их на площадке Международного суда ООН.

Однако суд уже не принял те обвинения, которые были сформулированы Украиной в отношении РФ. Он уже их отмел. Сейчас рассматривается только вопрос о том, совершала ли геноцид сама Украина. Если Киев не сможет убедительно опровергнуть доказательства, собранные российской стороной, будет вынесено определение, что украинская сторона совершала геноцид и ответные действия РФ были абсолютно правомерны.

* - внесены в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Марина Перевозкина

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767862200


