|МИД России напоминает: военные объекты коалиции желающих на Украине - законные боевые цели
15:21 08.01.2026
Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с планами ряда стран Запада по дальнейшей милитаризации Украины
08.01.2026
6 января в Париже участники возглавляемой Британией и Францией т.н. коалиции желающих подписали с киевским режимом декларацию "Надежные гарантии безопасности для прочного и долгосрочного мира".
Документ получился крайне далеким от мирного урегулирования. Он нацелен не на достижение прочного мира и безопасности, а на продолжение милитаризации, эскалацию и разрастание конфликта. Его стержневой элемент – размещение на украинской территории неких "многонациональных сил", которые участники "коалиции" должны будут сформировать для содействия "восстановлению" ВСУ и обеспечения "сдерживания" России после прекращения боевых действий.
Говорится в документе и о продолжении сращивания военно-промышленных комплексов Украины и стран НАТО.
Согласно уточнениям британского премьер-министра К.Стармера и президента Франции Э.Макрона, подписавших с Зеленским соответствующее трехстороннее заявление, после прекращения огня Лондон и Париж планируют создать на Украине свои собственные военные базы и построить там объекты для хранения вооружений и военной техники.
В этой связи МИД России предупреждает, что размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы. Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей Вооруженных сил Российской Федерации. Данные предупреждения не раз озвучивались на самом высоком уровне и сохраняют актуальность.
Подтверждаем также, что мирное решение конфликта возможно исключительно на основе устранения его первопричин, возвращения Украины к нейтральному внеблоковому статусу, ее демилитаризации и денацификации, соблюдения Киевом языковых, культурных, религиозных прав и свобод человека, этнических русских, русскоязычных граждан, представителей национальных меньшинств, а также признания современных территориальных реалий, сложившихся в результате воплощения права народов на самоопределение. Все эти цели, безусловно, будут достигнуты либо политико-дипломатическим путем, либо в рамках специальной военной операции, в ходе которой инициатива на поле боя полностью удерживается Вооруженными силами Российской Федерации.
Новые милитаристские декларации т.н. коалиции желающих и киевского режима формируют в их лице настоящую "ось войны". Планы ее участников становятся все более опасными и разрушительными для будущего европейского континента и его жителей, которых западные политики к тому же заставляют оплачивать такие устремления из собственных средств.