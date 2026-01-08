МИД России напоминает: военные объекты коалиции желающих на Украине - законные боевые цели

15:21 08.01.2026

Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с планами ряда стран Запада по дальнейшей милитаризации Украины

08.01.2026



6 января в Париже участники возглавляемой Британией и Францией т.н. коалиции желающих подписали с киевским режимом декларацию "Надежные гарантии безопасности для прочного и долгосрочного мира".



Документ получился крайне далеким от мирного урегулирования. Он нацелен не на достижение прочного мира и безопасности, а на продолжение милитаризации, эскалацию и разрастание конфликта. Его стержневой элемент – размещение на украинской территории неких "многонациональных сил", которые участники "коалиции" должны будут сформировать для содействия "восстановлению" ВСУ и обеспечения "сдерживания" России после прекращения боевых действий.



