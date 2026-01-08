 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 08.01.2026
17:06  Нацбанк Таджикистана опровергает информацию о кредитах под 1 процент
16:53  МИД КР объяснил, почему США ввели визовый залог для граждан Кыргызстана
15:21  МИД России напоминает: военные объекты коалиции желающих на Украине - законные боевые цели
13:39  Известия: что сделали тарифы США с мировой экономикой
11:50  МК: Насколько реальна перспектива "нового Нюрнберга" над украинской верхушкой?
06:00  Узбекистан начал готовиться к войне с замены иностранных терминов на национальные эквиваленты
Среда, 07.01.2026
20:10  Medya Gunlugu: в каких странах США свергали неугодных им лидеров (список обновляется)
16:19  Кадровые перестановки в Таджикистане 07.01.2026
14:02  Китай запретил экспорт в Японию всех товаров двойного назначения
03:00  В Узбекистане опубликовали актуальную схему Ташкентского метро
02:00  Специально для RT: Спор Вашингтона с Копенгагеном о Гренландии. Какие вообще отношения у острова с Данией?
01:00  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть I, - Валентин Катасонов
00:40  Turkmen Serdar: Выводы для Центральной Азии после похищения Мадуро
Вторник, 06.01.2026
21:45  Брюссельский надзор: ЕС назначил себя главным аудитором по сексу в Казахстане
16:49  МИД Китая о так называемом "судебном процессе" США в отношении похищенного Президента Мадуро
15:15  Казахстанский экспорт нефти и урана: о выборе правильного направления, - Николай Кузьмин
04:31  Венесуэла одержала победу на заседании Совета Безопасности ООН
00:15  США презентовали в ООН "Доктрину Донро". Теперь у Трампа есть собственная нефтяная империя?
Понедельник, 05.01.2026
21:49  Совместные учения ВМС стран БРИКС в ЮАР пройдут в январе 2026 года
20:16  Венесуэла - что это было? Сильный перестал делать вид, что связан правилами, - Ермек Ниязов
19:51  Выступление представителя России на заседании СБ ООН по ситуации в Венесуэле
17:12  Казахстан вступил в новый этап модернизации. Новогоднее интервью Касым-Жомарта Токаева
15:53  Япония готовится к статусу ядерной державы? - Анатолий Кошкин
14:05  Bloomberg: Трамп создал собственный "мировой порядок"
04:28  Мировая реакция на агрессию США против Венесуэлы
02:23  Caravan.kz: Будут ли в Казахстане устанавливать вышки 5G в 2026 году?
01:44  В вузах Таджикистана изучаются 16 иностранных языков
01:15  Экономист Сорокина: замороженные резервы России не дают покоя не только ЕС
00:10  Атака США на Венесуэлу: карибский фактор нефтяной интервенции, - Дмитрий Нефедов
Воскресенье, 04.01.2026
19:03  Мир стоит на пороге большой войны, - Александр Дугин
17:45  МИД КНДР: насилие в отношении Венесуэлы подтверждает дурную и зверскую сущность США
16:16  В Узбекистане учредят нагрудный знак "За вклад в борьбу с коррупцией" для защиты информаторов от преследований
15:13  Мировые запасы нефти по странам: инфографика
10:38  Киргизия. Шумкарбек Адилбек уулу назначен директором Национального института стратегических инициатив
01:31  Генсек ООН: Похищение Президента Венесуэлы создает опасный прецедент
00:40  В Киргизии Майлуу-Сууйский ламповый завод прекращает производство ламп накаливания
00:30  Как внедряется программа ОДКБ по таджикско-афганской границе
00:20  Новый год под стук колес: история дежурной ташкентского метро
00:10  Бюджет Казахстана на 2026 год: как его будут тратить
Суббота, 03.01.2026
21:46  Военный Осведомитель: Детали военной операции США в Венесуэле
20:23  Синьхуа: Китай решительно осуждает применение силы США против Венесуэлы
16:33  Венесуэла как актив - зачем Трамп пошел на силовое решение
13:25  Полвека назад Венесуэла национализировала нефтедобычу. "Миротворец" Трамп хочет все вернуть, - Валентин Катасонов
13:12  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы
12:56  Доктрина Монро в действии: Трамп заявил о захвате Мадуро и его семьи
01:20  Монголия рассматривает предложение России о малой АЭС
Пятница, 02.01.2026
15:24  "Я умею выбирать людей". Саида Мирзиеева впервые дала большое интервью
14:53  Известия: каких успехов добилась российская армия в 2025 году
13:59  Венесуэла собирает нефтяную армаду: смогут ли США остановить?
12:48  Как Китай справляется с экономическими вызовами. Разбор
12:42  Взгляд: Почему враги не задушили Иран
01:05  Россия передала США данные БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина
00:44  СП: Киргизско-китайский конфликт состоялся на русском языке - а иначе никак
Четверг, 01.01.2026
20:24  Как Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выступил с Новогодним обращением
14:04  НГ: Золото Памира под прицелом афганских диверсантов
13:54  Baijiahao: Запад боится Россию из-за ее мощного культурного ядра
01:00  Туркменские ученые предложили способ погасить горящий газовый кратер в Дарвазе
00:30  Новогоднее обращение Председателя КНР Си Цзиньпина в канун 2026 года
00:10  Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Среда, 31.12.2025
22:21  Шавкат Мирзиеев поздравил узбекистанцев с Новым 2026 годом
22:08  Поздравление Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
МИД КР объяснил, почему США ввели визовый залог для граждан Кыргызстана
16:53 08.01.2026

8 января 2026

Бишкек (АКИpress) – Включение отдельных иностранных государств в перечень стран, граждане которых должны платить залог для въезда в США, связано с многочисленными нарушениями визового режима, допускаемых гражданами этих государств. Об этом 8 января сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Кыргызстана.

Ранее сообщалось, что США с 21 января 2026 года вводит требование о внесении финансового залога в размере от 5 тыс. до 15 тыс. долларов для въезда граждан ряда иностранных государств, в том числе для граждан Кыргызстана. Размер залога определяется консульским офицером индивидуально в ходе собеседования.

Кроме того, заявитель обязан предоставить форму I-352 Министерства внутренней безопасности США исключительно после соответствующего указания консульского офицера и подтвердить согласие с условиями залога через онлайн-платформу платежей Министерства финансов США Pay.gov.

Министерство обращает внимание, что:
- внесение финансового залога не гарантирует выдачу визы;
- залог не подлежит возврату в случае изменения иммиграционного статуса либо превышения разрешенного срока пребывания в США;
- указанное правило применяется исключительно к новым заявлениям, поданным после вступления данных изменений в силу.

Граждане, получившие визу с внесением финансового залога, обязаны осуществлять въезд в США и выезд из них исключительно через следующие пункты пропуска:
- международный аэропорт Логан в городе Бостон (BOS);
- международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди в городе Нью-Йорк (JFK);
- международный аэропорт имени Даллеса в городе Вашингтон (IAD).

Несоблюдение указанных требований может повлечь отказ во въезде в США либо некорректное оформление выезда.

В этой связи МИД призывает граждан, планирующих посещение США, заблаговременно ознакомиться с обновленными визовыми требованиями, строго соблюдать условия получения виз и пребывания на территории США, а также не допускать нарушений визового и миграционного законодательства принимающей стороны.

Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767880380


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 6 января 2026 года №1151
- Олжас Бектенов: Президент ставит перед нами задачу нарастить динамику с акцентом на долгосрочный результат
- Год цифровизации и ИИ в Казахстане: Правительством обозначен приоритет работы – внедрение технологий во всех сферах экономики
- Олжас Бектенов поручил пересмотреть механизмы финансирования частных образовательных и медицинских учреждений
- Деятели культуры отмечены государственной стипендией
- Казахстанский экспорт нефти и урана: о выборе правильного направления
- Пресечена деятельность группы профессиональных отмывателей
- Врачи за вознаграждение оформляли ложные ВКК для вывода пенсионных средств
- Казахстан вступил в новый этап модернизации
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  