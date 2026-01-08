МИД КР объяснил, почему США ввели визовый залог для граждан Кыргызстана

16:53 08.01.2026

8 января 2026



Бишкек (АКИpress) – Включение отдельных иностранных государств в перечень стран, граждане которых должны платить залог для въезда в США, связано с многочисленными нарушениями визового режима, допускаемых гражданами этих государств. Об этом 8 января сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Кыргызстана.



Ранее сообщалось, что США с 21 января 2026 года вводит требование о внесении финансового залога в размере от 5 тыс. до 15 тыс. долларов для въезда граждан ряда иностранных государств, в том числе для граждан Кыргызстана. Размер залога определяется консульским офицером индивидуально в ходе собеседования.



Кроме того, заявитель обязан предоставить форму I-352 Министерства внутренней безопасности США исключительно после соответствующего указания консульского офицера и подтвердить согласие с условиями залога через онлайн-платформу платежей Министерства финансов США Pay.gov.



Министерство обращает внимание, что:

- внесение финансового залога не гарантирует выдачу визы;

- залог не подлежит возврату в случае изменения иммиграционного статуса либо превышения разрешенного срока пребывания в США;

- указанное правило применяется исключительно к новым заявлениям, поданным после вступления данных изменений в силу.



Граждане, получившие визу с внесением финансового залога, обязаны осуществлять въезд в США и выезд из них исключительно через следующие пункты пропуска:

- международный аэропорт Логан в городе Бостон (BOS);

- международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди в городе Нью-Йорк (JFK);

- международный аэропорт имени Даллеса в городе Вашингтон (IAD).



Несоблюдение указанных требований может повлечь отказ во въезде в США либо некорректное оформление выезда.



В этой связи МИД призывает граждан, планирующих посещение США, заблаговременно ознакомиться с обновленными визовыми требованиями, строго соблюдать условия получения виз и пребывания на территории США, а также не допускать нарушений визового и миграционного законодательства принимающей стороны.