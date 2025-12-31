Нацбанк Таджикистана опровергает информацию о кредитах под 1 процент

17:06 08.01.2026

ДУШАНБЕ, 08.01.2026 /НИАТ "Ховар"/. Национальный банк Таджикистана доводит до сведения граждан, что распространяемая в некоторых социальных сетях информация о том, что, якобы, Национальный банк Таджикистана предоставляет кредиты под 1 процент, не соответствует действительности, сообщает НИАТ "Ховар" со ссылкой на Национальный банк Таджикистана.



