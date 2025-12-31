|Нацбанк Таджикистана опровергает информацию о кредитах под 1 процент
17:06 08.01.2026
Национальный банк Таджикистана: распространенная информация о том, что Национальный банк предоставляет кредит под 1 процент, не соответствует действительности
ДУШАНБЕ, 08.01.2026 /НИАТ "Ховар"/. Национальный банк Таджикистана доводит до сведения граждан, что распространяемая в некоторых социальных сетях информация о том, что, якобы, Национальный банк Таджикистана предоставляет кредиты под 1 процент, не соответствует действительности, сообщает НИАТ "Ховар" со ссылкой на Национальный банк Таджикистана.
Согласно законодательству Республики Таджикистан, Национальный банк Таджикистана является органом регулирования и надзора, а также макрорегулирования деятельности кредитно-финансовых организаций и осуществляет денежно-кредитную политику.
Национальный банк Таджикистана не оказывает банковские услуги физическим лицам, в том числе не предоставляет кредиты. Кредиты предоставляются исключительно банками и кредитно-финансовыми организациями в соответствии с установленными ими условиями и требованиями.
В связи с этим Национальный банк Таджикистана уважительно просит граждан не доверять недостоверным сообщениям и получать официальную информацию исключительно из надежных источников.