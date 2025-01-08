СП: Верить нельзя никому? Зачем России "одноразовые союзники"

00:37 09.01.2026

Верить нельзя никому? Зачем России "одноразовые союзники"

Во главу внешней политики страна должна ставить только собственные интересы



Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Андрей Дмитриев

Игорь Шатров

8 января 2025



Ситуация с похищением американцами венесуэльского президента Николаса Мадуро заставляет задуматься о том, насколько Россия должна защищать союзников, и кого вообще считать таковыми.



У России немало "стратегических партнеров", которых вряд ли можно назвать "союзниками", не говоря уже о друзьях. Но и союзники бывают разные. Есть страны, от режимов которых мы можем быть не в восторге, но они является для России ситуативными союзниками, в то же время мгновенно могут перестать таковыми быть. Так кого считать кем, и как относиться?



- Так можно сказать о большинстве развивающихся государств с неустоявшейся моделью государственности как в экономическом, так и в политическом плане, - уверен руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.



- Новые государства, возникшие на обломках прежних союзов или империй, в первую очередь, относятся к числу таковых. В нашем случае это, конечно же, бывшие республики Советского Союза. Поведение части из них - классический пример ненадежности лимитрофов.



Прибалтийские страны сразу заняли антироссийскую позицию, хотя, казалось бы, именно Советский Союз создал на их территории кластеры высокотехнологичного производства и науки. Некоторое время присматривались, а потом отправились на поиски новых хозяев Грузия и Молдавия. За ними последовала Украина.



На данный момент конструктивные отношения поддерживаются с восемью из бывших четырнадцати республик-сестер РСФСР (помните образ девушек в национальных костюмах, отраженный в том числе и в знаменитом фонтане "Дружба народов" на ВДНХ?). Наиболее дружественными можно считать отношения с Белоруссией, с которой подписан Договор о Союзном государстве, что создает особые условия и переводит Белоруссию в число надежных партнеров без особых оговорок.



Следом идут пять бывших среднеазиатских республик СССР - Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан. Часть из них являются участниками ЕАЭС, часть - входят в ОДКБ. Все страны в целом довольно лояльны России, однако периодически возникают вопросы, требующие вмешательства первых лиц. На уровне же глав государств отношения показательно уважительные.



Из закавказских государств мы имеем последовательные отношения с двумя - Арменией и Азербайджаном. Но даже несмотря на то, что Армения входит в ЕАЭС, отношения с ней нельзя назвать безоблачными. С некоторых пор и о российско-азербайджанских отношениях можно сказать, что между нами пробежала кошка. В этом смысле радует Грузия, которая, несмотря на отсутствие дипломатических отношений развивает с Россией экономическое сотрудничество.



Смотрите, какие непростые коммуникации даже с ближайшими соседями, в которыми долгое время сосуществовали в рамках одного государства. Но сказанное о вышеперечисленных странах я бы отнес ко всем, имеющим слабую политическую систему, не очень сильную, а то и слабую экономику, где велика террористическая угроза, зреют сепаратистские настроения.



Это, в первую очередь, наши партнеры в Африке, которые всего лишь несколько десятков лет назад сбросили с себя оковы колониализма. То же самое, к сожалению, можно сказать и о государствах Центральной и Южной Америки, которые, казалось, в XX веке исчерпали свой лимит революций и военных переворотов. Но последние действия США могут запустить этот маховик заново.



Азия и Ближний Восток, кстати, в целом настроены к России очень комплиментарно. Насколько постоянно это одобрение российской политики, предсказать трудно.



Есть и другого рода ситуативные союзники. Например, Турция, по многим параметрам не согласная с Западом, но встроенная в него посредством НАТО. Или Венгрия, не согласная с ЕС и НАТО по украинскому вопросу. Таких стран, с которыми по отдельным направлениям мы выстраиваем продуктивные отношения, а по другим остаемся антагонистами, тоже немало.



"СП": Есть, опять же, Китай и Индия, к системе руководства которых ни у кого претензий нет. Штатам не так просто было бы нас лишить этих союзников?



- Ну, вот мы и подошли к главному. В наше время право самим выбирать себе союзников и противников есть только у стран, обладающих реальным суверенитетом, то есть у стран, способных без особой помощи извне обеспечить развитие промышленности и науки, рост благосостояния своих граждан и возможности для сохранения ими собственной идентичности.



Это страны, национальные интересы для которых первичны. Их в мире не так много. Китай и Индия в их числе. Понятно, что суверенитет надо еще и защитить. Никакие международные институты, даже ООН, не способны обезопасить от агрессии. И это еще одна обязательная составляющая подлинной независимости - способность защитить себя.



"У нас нет вечных союзников и у нас нет постоянных врагов; вечны и постоянны наши интересы. Наш долг - защищать эти интересы" - это сказано о Великобритании лордом Пальмерстоном, британским премьер-министром середины позапрошлого века, но справедливо в отношении любой великой державы современности - что России, что Китая, что США.



Это называется прагматизмом. И это, пожалуй, высшая степень межгосударственной "дружбы" - когда интересы долгое время совпадают.



"СП": А есть ли у России друзья? Постоянные? Которые таковыми были всегда и всегда будут? КНДР? Куба? Кто еще? На чью поддержку мы можем рассчитывать в любой ситуации?



- Насколько мне известно, только Белоруссия и КНДР обязались прийти на помощь России, если та подвергнется агрессии. Соответственно, и Россия обязывается защищать независимость этих государств в случае агрессии против них. На Кубу же, находящуюся в нескольких десятках морских миль от американского побережья, рассчитывать как на верного союзника России было бы наивно. Особенно после того, что устроили США в Венесуэле.



"СП": Может, как-то иначе выстраивать внешнюю политику, чтобы потом не говорили, что Штаты умыли "нашу Венесуэлу"?



- Такое будет всегда. И мы не раз умывали Штаты, и они нас. Россия все-таки старается играть по правилам.



Даже если другие жульничают. Но в данном случае США даже не сжульничали. Они просто взяли шахматную доску и стряхнули с нее все фигуры. Предвидеть, что такое возможно и сойдет с рук - значит, полностью отказаться от международного права. Надеюсь, агрессию Соединенных Штатов осудят не только Глобальный Юг и Восток, но и Запад.



Нашими инструментами влияния при этом по-прежнему остаются следование нормам международного права, какими бы заскорузлыми подчас они не были, отстаивание этих норм и защита интересов стран, пострадавших от агрессии и провокаций.



В союзах, в которых состоит Россия, подобное поведение недопустимо. И, думаю, сейчас это самая лучшая реклама "за" Россию, гораздо более доходчивая, чем дешевые кредиты и дешевая нефть.



- Ситуация с похищением Николаса Мадуро и его супруги серьезно ударила по имиджу России и Китая, - уверен редактор "АПН Северо-Запад" Андрей Дмитриев.



- Не особенно убедительными оказались рассуждения о Глобальном Юге, конце гегемонии Запада и тому подобное. Как выясняется, реальным залогом суверенитета и безопасности является только атомная бомба.



РФ своих союзников, которыми были Венесуэла (напомню, у нас с Каракасом был заключен договор о стратегическом партнерстве) или Иран (и с ним имеется договор), защитить не смогла.



Что касается союзников в целом, мы должны смотреть на этот вопрос через призму СВО. О таких "верных друзьях" как Азербайджан, Казахстан, Киргизия (с ними всеми тоже заключены соглашения о стратегическом партнерстве) говорит их отношение к участникам спецоперации и пророссийским общественным деятелям, которые получают там немалые тюремные сроки.



В этом свете настоящий, последовательный союзник у нас один - Северная Корея. Пхеньян не просто поддержал нас и поставил оружие, а направил войска в помощь. Это нужно ценить. Остальные в той или иной степени придерживаются нейтралитета. Китай, Вьетнам или Индия для нас важные экономические партнеры, но не более.



Военного блока на основе БРИКС не вырисовывается от слова совсем. Поэтому "влажные мечты" про многополярный мир лучше оставить и сконцентрироваться на ликвидации бандеровской Украины и ее военно-политического руководства. Благо Дональд Трамп своими действиями дал нам полный карт-бланш в этом вопросе и на международное право можно не оглядываться.