От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть II, - Валентин Катасонов

Полвека назад было принято решение о запуске бумажно-долларового стандарта



08.01.2026 | Валентин КАТАСОНОВ



Продолжение, начало здесь

Опять вернусь к Бреттон-Вудсу. О тех решениях, которые могут быть приняты на конференции в 1944 году, многие уже знали еще задолго до ее проведения. Американский проект обсуждался активно в СМИ, основные положения проекта озвучивались министром финансов США Генри Моргентау, его помощником Гарри Уайтом и другими чиновниками.



А вот решения ямайской встречи готовились в условиях секретности. Хотя, если сегодня рассматривать события первой половины 1970-х годов, то уже задним числом начинаешь видеть явные признаки закулисной подготовки перехода к ямайской системе. Суть этого перехода заключается в замене золотодолларового стандарта на бумажно-долларовый. Такой переход выражался в следующем.



Во-первых, официально отменялся золотой стандарт и золотые паритеты (привязка валют к золоту как для внутренних, так и для международных операций).



Во-вторых, была зафиксирована демонетизация золота: центральным банкам разрешается продавать и покупать золото как обычный биржевой товар по рыночным ценам.



В-третьих, устанавливался режим свободно плавающих курсов валют (их котировки формируется на валютном рынке на основе спроса и предложения). Страны-члены МВФ могут самостоятельно определять режим формирования валютного курса из нескольких вариантов.



В-четвертых, запущенная в 1969-70 гг. новая валюта СДР (специальные права заимствования, англ. SDR) сохраняется. МВФ получил полномочия на продолжение эмиссии СДР. Но отныне СДР привязывается не к золоту. Курс СДР определяется с помощью "корзины валют". В нее были первоначально включены: доллар США; фунт стерлингов; швейцарский франк; японская иена; марка ФРГ; французский франк (последние две трансформировались в конце 1990-х годов в евро). Доля доллара США в "корзине" была превалирующей.



Примечательно, что термин "бумажно-долларовый стандарт" является неофициальным. Его нет, в частности, в документах и материалах МВФ. Вроде бы резервных валют несколько; это те валюты, которые включаются решениями МВФ в упомянутую корзину СДР. Но де-факто, как показывает статистика МВФ, доллар США всегда был доминирующей резервной валютой. Так, по оценкам МВФ, в 1975 году на доллар США пришлось 84,6% суммарных валютных резервов стран мира. В 1980 году этот показатель составил 70,9%.



Следует учитывать, что МВФ изначально создавалась как организация, действующая лишь формально в интересах всех стран-членов. А фактически – в интересах США. Америка изначально имела "контрольный пакет" в Фонде. Имеется в виду, что США имели самую большую долю в капитале и в голосах МВФ. В момент создания Фонда доля США в голосах была определена в 30%, а в капитале – в 36%. В 70-е годы эти доли несколько снизились, но были вполне достаточны (особенно с учетом долей западных союзников Вашингтона) для того, чтобы продвигать интересы США. В том числе для поддержания особого статуса доллара.



США поддерживали и укрепляли позиции доллара не только с помощью МВФ, но также через ООН, Всемирный банк, другие международные организации. А также выстраивая особые отношения с отдельными странами и группами стран. Еще до Ямайки Вашингтон сделал очень важный шаг в направлении бумажно-долларового стандарта. Речь идет о встречах в 1973-1974 гг. тогдашнего государственного секретаря США Генри Киссинджера с королем Саудовской Аравии Фейсалом ибн Абдель-Азизом ас-Саудом и другими высокопоставленными чиновниками Королевства. Были достигнуты соглашения о том, что Саудовская Аравия получает статус союзника Вашингтона; такой статус давал гарантии того, что соседний Израиль отныне не будет "обижать" Саудовскую Аравию. Кроме того, Королевству были обещаны поставки американского оружия. В обмен на эти "любезности" Вашингтона Эр-Рияд обещал две вещи: во-первых, продавать добываемое черное золото только на доллары США; во-вторых, долларовую выучку от экспорта нефти размещать в американских банках. Подобные соглашения Вашингтон заключил и с рядом других стран-членов ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти). Фактически незадолго до Ямайки стал создаваться нефтедолларовый стандарт. Вашингтоном была проделана большая работа по переводу торговли не только нефтью, но и другими биржевыми товарами исключительно или преимущественно на доллар США.



Еще до Ямайки, с начала 70-х годов, в мире начался интенсивный процесс создания новых финансовых рынков и новых финансовых инструментов. Новые финансовые инструменты – прежде всего деривативы (финансовые производные инструменты). Такие как фьючерсы, свопы и опционы. В начале 70-х годов, в условиях кризиса Бреттон-Вудса, уже обозначилась повышенная волатильность на валютных и вообще финансовых рынках. А деривативы стали предлагаться как инструменты минимизации рисков, вызванных сильными рыночными колебаниями.



С другой стороны, стремительный рост финансовых рынков требовал больших масс денег. И потребности финансовых рынков в деньгах могли закрываться эмиссией доллара США. При золотодолларовом стандарте эмиссия доллара лимитировалась золотым резервом. А если ликвидировать золотодолларовый стандарт, то есть снять "золотой тормоз" с "печатного станка" ФРС США, то можно создавать долларов сколько угодно. У "хозяев денег" идеей-фикс была максимизация эмиссии долларов. С помощью которых они могли скупать мир. Единственным лимитирующим эмиссию доллара фактором станет спрос на "зеленую бумагу".



Потому и до Ямайки, и после нее "хозяева денег" делали все возможное для того, чтобы всячески стимулировать спрос на "зеленую бумагу". Как я отметил, для такого стимулирования стали всячески раздувать финансовые рынки. Примечательно, что на таких рынках важным товаром стали компании (сделки купли-продажи, слияния и поглощения). Чтобы таких "товаров" стало больше, была инициирована приватизация предприятий государственного сектора.



Кроме того, на глазах стало слабеть антимонопольное регулирование в США и других странах. Что безусловно подпитывало рост цен на товары и услуги и создавало дополнительный спрос на доллары США.



Активно стали внедрять понятие "интеллектуальной собственности". Любая информация стала предметом купли-продажи, рынок интеллектуальной собственности стал измеряться сначала миллиардами, а потом триллионами долларов.



Куда-то стремительно стали исчезать международные валютные клиринги, которые позволяли странам в своих международных расчетах экономить валюту (покрытию подлежало только сальдо клиринга). На место таких клирингов пришли валовые расчеты, что на один или даже два порядка повысило потребность контрагентов в валюте (прежде всего, долларе США).



Постепенно стали легализовываться некоторые виды деятельности, которые до этого находились под жесткими запретами. Например, производство некоторых видов наркотиков и торговля ими. Также проституция, которая отныне стала называться оказанием сексуальных услуг". Торговля человеческими органами и т. д.



Наконец, с конца 60-х годов в оборот стало активно внедряться понятие "постиндустриальное общество" (говорят, что его вброс сделал Збигнев Бжезинский, использовав этот термин в книге "Технотронная эра"). Постиндустриальным названо было общество, в котором преобладают услуги. Причем услуги, которые являются предметом купли-продажи. Например, раньше система здравоохранения оказывала людям медицинскую помощь. А в постиндустриальном обществе – платные медицинские услуги. Раньше мужчины служили в армии и защищали отечество. А в "новом дивном мире" (постиндустриальном обществе) они заключают контракт с частными военными компаниями и оказывают кому-то платные военные услуги. И т. д. Наверное, не случайно с 70-х годов прошлого столетия в США и большинстве стран мира в структуре создаваемого валового внутреннего продукта (ВВП) доля реального сектора (сельское хозяйство, добывающая и обрабатывающая промышленность, энергетика, строительство) стала быстро падать. А одновременно стала расти доля услуг (для справки: сегодня в целом по миру она составляет примерно 2/3). Многие традиционные отношения между людьми стали коммерциализироваться и монетизироваться. Продвижение проекта под кодовым названием "бумажно-долларовый стандарт" проходило под лозунгом "Все продается и все покупается".



Люди не готовы были к такой революции, ибо она полностью ломала представления о многих традиционных ценностях, которые традиционно изымались из сферы товарно-денежных отношений, – жизнь человека, дружба, любовь, патриотизм, милосердие и т. д. "Хозяева денег", анонсировавшие в январе 1976 года бумажно-долларовый стандарт, хорошо понимали, что успех проекта в значительной степени зависит от того, насколько удастся загрузить сознание человечества новой идеологией. Такую идеологию можно условно назвать либеральной.



И такая загрузка либеральной идеологией началась примерно полвека назад. Она осуществлялась и продолжает осуществляться через подконтрольные "хозяевам денег" СМИ (которые сегодня некоторые шутники называют "средствами массовой идиотизации") и систему образования – начального, среднего и высшего.



В сфере экономики новая идеология проявила себя в виде "тэтчеризма" в Великобритании (по имени Маргарет Тэтчер – премьер-министра в 1979-1990 гг.) и рейганомики в США (по имени Рональда Рейгана – президента страны в 1981-1989 гг.). В рамках тэтчеризма, в частности, предусматривалось резкое сжатие государственного бюджета (за чем скрывалось стремление максимально коммерциализировать и приватизировать различные функции государства), снятие государственного контроля над заработной платой и ценами, проведение приватизации государственных предприятий и т. д.



Политику экономической либерализации, дополняемую политикой экономической глобализации, стали активно проводить международные финансовые и экономические организации. В первую очередь МВФ. Также Всемирная торговая организация (ВТО), Всемирный банк и Банк международных расчетов (БМР).



Именно после перехода к Ямайской системе начался процесс активного формирования "серого" сектора мировой экономики. В офшорных юрисдикциях стали сосредотачиваться гигантские объемы финансовых активов, которые выводились из национальных экономик.



К середине 80-х годов МВФ окончательно сформировал набор неписаных правил, которым должны следовать страны-члены Фонда, в первую очередь страны периферии мировой капиталистической системы (т. е. развивающиеся страны). От них требовалось проведение таких реформ, которые позволили бы "хозяевам денег" максимально использовать те возможности, которые открывались в связи с заменой золотодолларового стандарта бумажно-долларовым. Этот набор правил получил название "Вашингтонского консенсуса". В рамках этих правил, в частности, странам предлагалось минимизировать государственное регулирование и государственный контроль экономики, провести максимальную либерализацию финансовых рынков, ввести свободный обменный курс национальной валюты, снять ограничения для прямых иностранных инвестиций, провести приватизацию государственных предприятий и госсобственности и т. д.



"Вашингтонский консенсус" стал практическим инструментом глобализации. А глобализация нужна была "хозяевам денег" для того, чтобы скупать без остатка весь мир. А те страны, которые нельзя было втянуть в процесс глобализации с помощью "Вашингтонского консенсуса", подвергались ослаблению и разрушению как извне военно-силовыми методами, так и изнутри с помощью пятых колонн. Те страны, которые пытались противостоять долларовой глобализации, становились объектами военных агрессий. Если раньше обеспечением доллара США было золото, то при Ямайской системе исключительно военная сила.



Одновременно с навязыванием человечеству либеральной идеологии "хозяева денег" проводили и продолжают проводить целенаправленную политику по ослаблению и искоренению традиционных ценностей, равно как и традиционных ограничений и запретов. Прежде всего, тех, которые заложены в традиционных религиях. Например, запреты на ростовщичество. Примечательно, что в 1979 году в Кодексе США появилась поправка, снимавшая ограничения на ростовщические проценты по ипотечным кредитам. Конечно, можно вспомнить латинскую поговорку: "После того – не значит вследствие того". Но американские эксперты уверены, что ослабление ограничений на ростовщичество было обусловлено снятием "золотого тормоза" с "печатного станка" ФРС, которое (снятие), в свою очередь, стало результатом ямайских решений 7-8 января 1976 года.



Одним словом, в Ямайке полвека назад были запущены революционные изменения, которые потрясли и продолжают потрясать весь мир. Источник - Фонд стратегической культуры

