 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 09.01.2026
05:08  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой
03:27  МВД: В Шымкенте ликвидирована схема хищения нефтепродуктов
02:30  Александр Лукашенко о Венесуэле: Сговор, предательство и уступка Трампа
01:16  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть II, - Валентин Катасонов
00:37  СП: Верить нельзя никому? Зачем России "одноразовые союзники"
Четверг, 08.01.2026
22:00  Сколько стоит Гренландия "по Трампу" - в нефтяных танкерах
17:06  Нацбанк Таджикистана опровергает информацию о кредитах под 1 процент
16:53  МИД КР объяснил, почему США ввели визовый залог для граждан Кыргызстана
15:21  МИД России напоминает: военные объекты коалиции желающих на Украине - законные боевые цели
13:39  Известия: что сделали тарифы США с мировой экономикой
11:50  МК: Насколько реальна перспектива "нового Нюрнберга" над украинской верхушкой?
06:00  Узбекистан начал готовиться к войне с замены иностранных терминов на национальные эквиваленты
Среда, 07.01.2026
20:10  Medya Gunlugu: в каких странах США свергали неугодных им лидеров (список обновляется)
16:19  Кадровые перестановки в Таджикистане 07.01.2026
14:02  Китай запретил экспорт в Японию всех товаров двойного назначения
03:00  В Узбекистане опубликовали актуальную схему Ташкентского метро
02:00  Специально для RT: Спор Вашингтона с Копенгагеном о Гренландии. Какие вообще отношения у острова с Данией?
01:00  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть I, - Валентин Катасонов
00:40  Turkmen Serdar: Выводы для Центральной Азии после похищения Мадуро
Вторник, 06.01.2026
21:45  Брюссельский надзор: ЕС назначил себя главным аудитором по сексу в Казахстане
16:49  МИД Китая о так называемом "судебном процессе" США в отношении похищенного Президента Мадуро
15:15  Казахстанский экспорт нефти и урана: о выборе правильного направления, - Николай Кузьмин
04:31  Венесуэла одержала победу на заседании Совета Безопасности ООН
00:15  США презентовали в ООН "Доктрину Донро". Теперь у Трампа есть собственная нефтяная империя?
Понедельник, 05.01.2026
21:49  Совместные учения ВМС стран БРИКС в ЮАР пройдут в январе 2026 года
20:16  Венесуэла - что это было? Сильный перестал делать вид, что связан правилами, - Ермек Ниязов
19:51  Выступление представителя России на заседании СБ ООН по ситуации в Венесуэле
17:12  Казахстан вступил в новый этап модернизации. Новогоднее интервью Касым-Жомарта Токаева
15:53  Япония готовится к статусу ядерной державы? - Анатолий Кошкин
14:05  Bloomberg: Трамп создал собственный "мировой порядок"
04:28  Мировая реакция на агрессию США против Венесуэлы
02:23  Caravan.kz: Будут ли в Казахстане устанавливать вышки 5G в 2026 году?
01:44  В вузах Таджикистана изучаются 16 иностранных языков
01:15  Экономист Сорокина: замороженные резервы России не дают покоя не только ЕС
00:10  Атака США на Венесуэлу: карибский фактор нефтяной интервенции, - Дмитрий Нефедов
Воскресенье, 04.01.2026
19:03  Мир стоит на пороге большой войны, - Александр Дугин
17:45  МИД КНДР: насилие в отношении Венесуэлы подтверждает дурную и зверскую сущность США
16:16  В Узбекистане учредят нагрудный знак "За вклад в борьбу с коррупцией" для защиты информаторов от преследований
15:13  Мировые запасы нефти по странам: инфографика
10:38  Киргизия. Шумкарбек Адилбек уулу назначен директором Национального института стратегических инициатив
01:31  Генсек ООН: Похищение Президента Венесуэлы создает опасный прецедент
00:40  В Киргизии Майлуу-Сууйский ламповый завод прекращает производство ламп накаливания
00:30  Как внедряется программа ОДКБ по таджикско-афганской границе
00:20  Новый год под стук колес: история дежурной ташкентского метро
00:10  Бюджет Казахстана на 2026 год: как его будут тратить
Суббота, 03.01.2026
21:46  Военный Осведомитель: Детали военной операции США в Венесуэле
20:23  Синьхуа: Китай решительно осуждает применение силы США против Венесуэлы
16:33  Венесуэла как актив - зачем Трамп пошел на силовое решение
13:25  Полвека назад Венесуэла национализировала нефтедобычу. "Миротворец" Трамп хочет все вернуть, - Валентин Катасонов
13:12  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы
12:56  Доктрина Монро в действии: Трамп заявил о захвате Мадуро и его семьи
01:20  Монголия рассматривает предложение России о малой АЭС
Пятница, 02.01.2026
15:24  "Я умею выбирать людей". Саида Мирзиеева впервые дала большое интервью
14:53  Известия: каких успехов добилась российская армия в 2025 году
13:59  Венесуэла собирает нефтяную армаду: смогут ли США остановить?
12:48  Как Китай справляется с экономическими вызовами. Разбор
12:42  Взгляд: Почему враги не задушили Иран
01:05  Россия передала США данные БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина
00:44  СП: Киргизско-китайский конфликт состоялся на русском языке - а иначе никак
Четверг, 01.01.2026
20:24  Как Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выступил с Новогодним обращением
14:04  НГ: Золото Памира под прицелом афганских диверсантов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Александр Лукашенко о Венесуэле: Сговор, предательство и уступка Трампа
02:30 09.01.2026

Сговор, предательство и уступка Трампа. Важные заявления Лукашенко по ситуации в Венесуэле
08 января 2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске на церемонии вручения премий высказался по ряду актуальных международных вопросов. Наиболее громкие заявления белорусского лидера касались ситуации вокруг Венесуэлы, и прежде всего насильственного вывоза в США Президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, а также дальнейшего развития ситуации. БЕЛТА собрала вместе все заявления главы белорусского государства по этой теме.

Говоря о Венесуэле, Президент подчеркнул, что дружественный народ этой страны в свое время подставил Беларуси плечо. "Если кто-то забыл, я - нет. И в какой-то степени ну, не спас нашу страну, но сильно поддержал. Во времена Чавеса (экс-Президента Венесуэлы Уго Чавеса. - Прим. БЕЛТА), когда они работали вместе с Николасом Мадуро. Я часто бывал там, знал одного и второго", - отметил глава государства.



О причинах и последствиях американской операции
О мужественном поступке супруги Мадуро и американском "правосудии"
Об истинных целях США и упущенных возможностях
О сговоре и предательстве внутри самой Венесуэлы
О спектакле в исполнении США и российском танкере
О невозможности повторения в Беларуси венесуэльского варианта
О благодарности белорусским военным, охраняющим рубежи Родины

О причинах и последствиях американской операции

"Накануне я сказал, что если вы, американцы, хотите второй Вьетнам, вы его получите. Как бы там ни складывалась ситуация, мне кажется, они это услышали. И то, что они угрожают сейчас Венесуэле какой-то наземной операцией, я думаю, они прекрасно понимают, что эта операция закончится не в их пользу. Тысячи погибнут уже. И американцы. Думаю, ни Дональд, ни другие этого не хотят", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко связал операцию США в Венесуэле с "уступкой Дональда Трампа военным"

"Но вы должны четко понимать: Америка - очень сложная страна. Это не так, как у нас, даже в России и других странах. Я думаю, это, скорее всего, уступка Дональда Трампа военным. Помните, как бежали из Афганистана, цепляясь за шасси самолетов, падали на взлетно-посадочной полосе? Позорище! Ну надо же было показать, что на что-то способны", - заявил белорусский лидер.

"Но опять влезли (США. - Прим. БЕЛТА) в очень неприятную ситуацию. Я вас предупреждал всегда об этом: прежде чем сделать какой-то шаг, прежде чем что-то сделать, надо подумать и ответить на один вопрос "А что потом?". Что делать сейчас? Да, скверно, отвратительно - реакция всего мира. Есть там некоторые, которые мягко реагировали. Но недовольство и реакция на это происшествие у всех отрицательная. Все сделают из этого выводы. Все понимают, что творится в этом плане в мире. И каждый будет думать о том, чтобы защитить свою страну", - сказал Александр Лукашенко.

О мужественном поступке супруги Мадуро и американском "правосудии"

Президент Беларуси поделился информацией, что Силии Флорес - супруге Николаса Мадуро - американцы изначально предлагали остаться в Венесуэле, но она предпочла разделись судьбу возлюбленного.

Лукашенко: супруге Мадуро предлагали остаться в Венесуэле

"Важно, что захватили Президента. Жене сказали: "Ты можешь остаться, мы к тебе не имеем претензий". Она: "Нет, я с ним". Флорес я знаю, очень мужественная женщина. - "Я со своим возлюбленным". Доставили в Америку и ей наркобизнес пришили", - рассказал глава государства.

"Вот вам и все правосудие, которому они нас всю жизнь учили. Наелись? Никакой правды, никакого правосудия у них не было, нет и не будет, - подчеркнул белорусский лидер.

Об истинных целях США и упущенных возможностях

"Я только благодарен Дональду за то, что он открыто говорит: "Нефть, нам нужна нефть!". Я это с болью говорю о том, что был в какой-то степени втянут в эту ситуацию в самом начале. И американцев информировал, что венесуэльцы готовы с вами сотрудничать. Не надо совершать эти глупости, из которых будет очень сложно выйти", - заявил Александр Лукашенко.

"Посмотрим еще на правосудие. Там судьи ему (Николасу Мадуро. - Прим. БЕЛТА) попались достойные, скажем прямо. И адвокаты", - отметил Президент.

Он рассказал о своем непосредственном участии в контактах между США и Венесуэлой до событий с захватом главы венесуэльского государства: "Я передал все месседжи от Николаса Мадуро. Вы видели мою встречу с послом Венесуэлы в Российской Федерации. Это его сторонник, поплечник, всегда были они вместе. Я его также хорошо знаю - человек военный, еще при Чавесе (работал при бывшем Президенте Венесуэлы Уго Чавесе. - Прим. БЕЛТА)".

"Все, что хотят американцы, можно было сделать без захвата", - уверен белорусский лидер.

"Но надо было показать свой "героизм". На ком вы решили показать? На беззащитном человеке? Перебили всех людей, которые его охраняли. Ранили и жену, и человека захватили, вывезли в Америку. Вот "великий героизм". Империя, которая тратит больше триллиона долларов на оружие", - добавил Президент.

О сговоре и предательстве внутри самой Венесуэлы

"Я хочу, чтобы вы понимали: там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор, и там было предательство. Все там было", - заявил белорусский лидер.

"Поэтому нам надо быть как можно осторожнее", - сделал вывод Александр Лукашенко.

О спектакле в исполнении США и российском танкере

Президент напомнил, что, ведя с американцами переговоры, предупреждал не только белорусов, но и россиян о том, что США могут разыгрывать своего рода спектакль.

Лукашенко прокомментировал захват российского танкера американцами

"Я им всегда говорил, но и своего старшего брата предупреждал, и прямо накануне этого мерзкого мероприятия (речь о действиях США в Венесуэле. - Прим. БЕЛТА): не было бы только спектакля со стороны американцев и всего Запада, не разыграли бы они нас в очередной раз. И сегодня я абсолютно убежден, что это так. Зачем было захватывать совсем недавно пустой российский танкер под флагом России? Зачем это нужно было делать, если вы хотите мира в Украине? И много-много мыслей рождается после этих событий" - сказал глава государства.

О невозможности повторения в Беларуси венесуэльского варианта

Александр Лукашенко продолжил: "Вы помните в прошлом году заседание Совета Безопасности Беларуси, где мы распределили роли на случай "а что, если не будет Президента". Слушайте, как в воду смотрели. Поэтому вариант Венесуэлы в Беларуси нереален. Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено".

"Чтобы этого не случилось, мы - элита, общество, прежде всего идя впереди, должны видеть и знать свое место. Каждый на своем месте должен сделать максимум. Каждый. Какие бы у нас ни были диктатура и авторитаризм, это каждого не заставишь сделать. Поэтому мы с вами обречены быть впереди в этом безумном, бушующем мире. Если будем это осознавать, у нас с вами все получится", - подчеркнул Президент.

О благодарности белорусским военным, охраняющим рубежи Родины

Президент с сожалением констатировал, что сложившаяся в мире обстановка вынуждает тратить значительные средства на укрепление обороноспособности государства: "Нас убедили еще раз в том, что мы должны быть сильными. Мы все больше и больше вынуждены тратить денег на оружие, на подготовку наших военных".

Александр Лукашенко предложил поблагодарить белорусских военнослужащих за ежедневный ратный труд по защите Родины. "Мы празднуем с вами в относительно теплом хорошем месте, радуемся. Их, конечно, дело (военных. - Прим. БЕЛТА), наше дело, людей в погонах, - защищать Родину. Но они сегодня на границе. Не только пограничники. В небольшом тылу от границы сосредоточены, рассредоточены, как надо, и защищают нашу Родину. Давайте их поблагодарим за их мирный ратный труд", - сказал глава государства.

Зал Дворца Республики, где проходила церемония вручения премий, стоя встретил эти слова главы государства продолжительными аплодисментами.

Источник - БЕЛТА
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767915000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 6 января 2026 года №1151
- Олжас Бектенов: Президент ставит перед нами задачу нарастить динамику с акцентом на долгосрочный результат
- Год цифровизации и ИИ в Казахстане: Правительством обозначен приоритет работы – внедрение технологий во всех сферах экономики
- Олжас Бектенов поручил пересмотреть механизмы финансирования частных образовательных и медицинских учреждений
- Деятели культуры отмечены государственной стипендией
- Казахстанский экспорт нефти и урана: о выборе правильного направления
- Пресечена деятельность группы профессиональных отмывателей
- Врачи за вознаграждение оформляли ложные ВКК для вывода пенсионных средств
- Казахстан вступил в новый этап модернизации
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  