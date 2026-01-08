|Александр Лукашенко о Венесуэле: Сговор, предательство и уступка Трампа
Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске на церемонии вручения премий высказался по ряду актуальных международных вопросов. Наиболее громкие заявления белорусского лидера касались ситуации вокруг Венесуэлы, и прежде всего насильственного вывоза в США Президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, а также дальнейшего развития ситуации. БЕЛТА собрала вместе все заявления главы белорусского государства по этой теме.
Говоря о Венесуэле, Президент подчеркнул, что дружественный народ этой страны в свое время подставил Беларуси плечо. "Если кто-то забыл, я - нет. И в какой-то степени ну, не спас нашу страну, но сильно поддержал. Во времена Чавеса (экс-Президента Венесуэлы Уго Чавеса. - Прим. БЕЛТА), когда они работали вместе с Николасом Мадуро. Я часто бывал там, знал одного и второго", - отметил глава государства.
"Накануне я сказал, что если вы, американцы, хотите второй Вьетнам, вы его получите. Как бы там ни складывалась ситуация, мне кажется, они это услышали. И то, что они угрожают сейчас Венесуэле какой-то наземной операцией, я думаю, они прекрасно понимают, что эта операция закончится не в их пользу. Тысячи погибнут уже. И американцы. Думаю, ни Дональд, ни другие этого не хотят", - сказал Александр Лукашенко.
Лукашенко связал операцию США в Венесуэле с "уступкой Дональда Трампа военным"
"Но вы должны четко понимать: Америка - очень сложная страна. Это не так, как у нас, даже в России и других странах. Я думаю, это, скорее всего, уступка Дональда Трампа военным. Помните, как бежали из Афганистана, цепляясь за шасси самолетов, падали на взлетно-посадочной полосе? Позорище! Ну надо же было показать, что на что-то способны", - заявил белорусский лидер.
"Но опять влезли (США. - Прим. БЕЛТА) в очень неприятную ситуацию. Я вас предупреждал всегда об этом: прежде чем сделать какой-то шаг, прежде чем что-то сделать, надо подумать и ответить на один вопрос "А что потом?". Что делать сейчас? Да, скверно, отвратительно - реакция всего мира. Есть там некоторые, которые мягко реагировали. Но недовольство и реакция на это происшествие у всех отрицательная. Все сделают из этого выводы. Все понимают, что творится в этом плане в мире. И каждый будет думать о том, чтобы защитить свою страну", - сказал Александр Лукашенко.
Президент Беларуси поделился информацией, что Силии Флорес - супруге Николаса Мадуро - американцы изначально предлагали остаться в Венесуэле, но она предпочла разделись судьбу возлюбленного.
Лукашенко: супруге Мадуро предлагали остаться в Венесуэле
"Важно, что захватили Президента. Жене сказали: "Ты можешь остаться, мы к тебе не имеем претензий". Она: "Нет, я с ним". Флорес я знаю, очень мужественная женщина. - "Я со своим возлюбленным". Доставили в Америку и ей наркобизнес пришили", - рассказал глава государства.
"Вот вам и все правосудие, которому они нас всю жизнь учили. Наелись? Никакой правды, никакого правосудия у них не было, нет и не будет, - подчеркнул белорусский лидер.
"Я только благодарен Дональду за то, что он открыто говорит: "Нефть, нам нужна нефть!". Я это с болью говорю о том, что был в какой-то степени втянут в эту ситуацию в самом начале. И американцев информировал, что венесуэльцы готовы с вами сотрудничать. Не надо совершать эти глупости, из которых будет очень сложно выйти", - заявил Александр Лукашенко.
"Посмотрим еще на правосудие. Там судьи ему (Николасу Мадуро. - Прим. БЕЛТА) попались достойные, скажем прямо. И адвокаты", - отметил Президент.
Он рассказал о своем непосредственном участии в контактах между США и Венесуэлой до событий с захватом главы венесуэльского государства: "Я передал все месседжи от Николаса Мадуро. Вы видели мою встречу с послом Венесуэлы в Российской Федерации. Это его сторонник, поплечник, всегда были они вместе. Я его также хорошо знаю - человек военный, еще при Чавесе (работал при бывшем Президенте Венесуэлы Уго Чавесе. - Прим. БЕЛТА)".
"Все, что хотят американцы, можно было сделать без захвата", - уверен белорусский лидер.
"Но надо было показать свой "героизм". На ком вы решили показать? На беззащитном человеке? Перебили всех людей, которые его охраняли. Ранили и жену, и человека захватили, вывезли в Америку. Вот "великий героизм". Империя, которая тратит больше триллиона долларов на оружие", - добавил Президент.
"Я хочу, чтобы вы понимали: там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор, и там было предательство. Все там было", - заявил белорусский лидер.
"Поэтому нам надо быть как можно осторожнее", - сделал вывод Александр Лукашенко.
Президент напомнил, что, ведя с американцами переговоры, предупреждал не только белорусов, но и россиян о том, что США могут разыгрывать своего рода спектакль.
Лукашенко прокомментировал захват российского танкера американцами
"Я им всегда говорил, но и своего старшего брата предупреждал, и прямо накануне этого мерзкого мероприятия (речь о действиях США в Венесуэле. - Прим. БЕЛТА): не было бы только спектакля со стороны американцев и всего Запада, не разыграли бы они нас в очередной раз. И сегодня я абсолютно убежден, что это так. Зачем было захватывать совсем недавно пустой российский танкер под флагом России? Зачем это нужно было делать, если вы хотите мира в Украине? И много-много мыслей рождается после этих событий" - сказал глава государства.
Александр Лукашенко продолжил: "Вы помните в прошлом году заседание Совета Безопасности Беларуси, где мы распределили роли на случай "а что, если не будет Президента". Слушайте, как в воду смотрели. Поэтому вариант Венесуэлы в Беларуси нереален. Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено".
"Чтобы этого не случилось, мы - элита, общество, прежде всего идя впереди, должны видеть и знать свое место. Каждый на своем месте должен сделать максимум. Каждый. Какие бы у нас ни были диктатура и авторитаризм, это каждого не заставишь сделать. Поэтому мы с вами обречены быть впереди в этом безумном, бушующем мире. Если будем это осознавать, у нас с вами все получится", - подчеркнул Президент.
Президент с сожалением констатировал, что сложившаяся в мире обстановка вынуждает тратить значительные средства на укрепление обороноспособности государства: "Нас убедили еще раз в том, что мы должны быть сильными. Мы все больше и больше вынуждены тратить денег на оружие, на подготовку наших военных".
Александр Лукашенко предложил поблагодарить белорусских военнослужащих за ежедневный ратный труд по защите Родины. "Мы празднуем с вами в относительно теплом хорошем месте, радуемся. Их, конечно, дело (военных. - Прим. БЕЛТА), наше дело, людей в погонах, - защищать Родину. Но они сегодня на границе. Не только пограничники. В небольшом тылу от границы сосредоточены, рассредоточены, как надо, и защищают нашу Родину. Давайте их поблагодарим за их мирный ратный труд", - сказал глава государства.
Зал Дворца Республики, где проходила церемония вручения премий, стоя встретил эти слова главы государства продолжительными аплодисментами.