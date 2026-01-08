Александр Лукашенко о Венесуэле: Сговор, предательство и уступка Трампа

02:30 09.01.2026

Сговор, предательство и уступка Трампа. Важные заявления Лукашенко по ситуации в Венесуэле

08 января 2026



Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске на церемонии вручения премий высказался по ряду актуальных международных вопросов. Наиболее громкие заявления белорусского лидера касались ситуации вокруг Венесуэлы, и прежде всего насильственного вывоза в США Президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, а также дальнейшего развития ситуации. БЕЛТА собрала вместе все заявления главы белорусского государства по этой теме.



Говоря о Венесуэле, Президент подчеркнул, что дружественный народ этой страны в свое время подставил Беларуси плечо. "Если кто-то забыл, я - нет. И в какой-то степени ну, не спас нашу страну, но сильно поддержал. Во времена Чавеса (экс-Президента Венесуэлы Уго Чавеса. - Прим. БЕЛТА), когда они работали вместе с Николасом Мадуро. Я часто бывал там, знал одного и второго", - отметил глава государства.



