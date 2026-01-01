МВД: В Шымкенте ликвидирована схема хищения нефтепродуктов

03:27 09.01.2026

Автор Ұлжан Омарова

Опубликовано 8 января 2026



Министерством внутренних дел пресечена схема хищения нефтепродуктов с территории Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, сообщает Polisia.kz.



7 января департаментом полиции Шымкента в результате реализации оперативной информации задержана группа лиц, организовавших канал незаконного вывоза ГСМ.



