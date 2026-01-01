|МВД: В Шымкенте ликвидирована схема хищения нефтепродуктов
03:27 09.01.2026
Автор Ұлжан Омарова
Опубликовано 8 января 2026
Министерством внутренних дел пресечена схема хищения нефтепродуктов с территории Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, сообщает Polisia.kz.
7 января департаментом полиции Шымкента в результате реализации оперативной информации задержана группа лиц, организовавших канал незаконного вывоза ГСМ.
В преступную схему были вовлечены работники одного из предприятий, аффилированного с нефтеперерабатывающим заводом, которые действовали в сговоре с жителями мегаполиса.
Установлены факты хранения и реализации похищенного топлива на территории нескольких баз, принадлежащих организаторам преступной схемы. Установленный теневой оборот денежных средств составляет свыше 1 млрд тенге.
В ходе обысковых мероприятий изъята крупная сумма денег, свыше 17 тонн ГСМ, оборудование для хранения и перекачки топлива и несколько автоцистерн.
Все фигуранты задержаны, проводится расследование по факту хищения в особо крупном размере.
В рамках уголовного дела проверяется причастность к преступлению работников Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, в том числе в целях контрабанды.
Работа в данном направлении продолжается.