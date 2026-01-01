Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой

05:08 09.01.2026

К группе компаний Rio Tinto обратятся для защиты интересов Монголии в проекте Оюу Толгой



Улан-Батор, 8 января, 2026 /МОНЦАМЭ/. Временный комитет Великого Государственного Хурала (парламента) по надзору учрежден для контроля за документами и деятельностью по разработке месторождения Оюу Толгой с целью защиты национальных интересов и оптимизации доли Монголии в доходах проекта.



С 8 по 12 декабря 2025 года комитет провел публичные слушания, по итогам которых был принят проект постановления, обязывающий Правительство принять меры для устранения выявленных вопросов. Комитет пришел к выводу, что инвестиционные и акционерные соглашения по Оюу Толгой не полностью отвечают национальным интересам: выплаты дивидендов были отложены, прибыль существенно сократилась из-за перерасхода, а участие Монголии в принятии решений оказалось формальным и непрозрачным.



Обсудив меры по выполнению постановления, Кабинет министров решил направить официальное обращение к руководству компании "Оюу Толгой" и инвестору - группе компаний "Рио Тинто". С этой целью был обновлен состав правительственной рабочей группы по переговорам с иностранными инвесторами.



В рамках проводимых переговоров будут рассмотрены следующие вопросы:

- приведение условий соглашения в соответствие с интересами Монголии;

- конкретизация сроков выплаты 34-процентных дивидендов;

- обеспечение равных условий для всех акционеров;

- прозрачность и открытость финансовой отчетности и расходов;

- внедрение внешнего аудита;

- реальное участие монгольской стороны в управлении проектом;

- обеспечение парламентского надзора за финансированием и расходами проекта.



Оюу-Толгой (в переводе "Бирюзовый холм") - один из крупнейших в мире инвестиционных проектов в горнорудной отрасли, расположенный в пустыне Гоби на юге Монголии. Месторождение содержит одни из самых больших в мире запасов меди и золота. К 2030 году рудник должен стать четвертым по величине производителем меди на планете. Проект совместно принадлежит правительству Монголии (34% через Erdenes Oyu Tolgoi) и группе Rio Tinto (66%), которая также является оператором рудника. Rio Tinto Group - австралийско-британский концерн, один из трех крупнейших горно-металлургических холдингов мира.



Как рудник Оюу Толгой оказался территорией спора между "Русалом" и Rio Tinto:

- "Русал" (ОК РУСАЛ) - российский промышленный гигант, один из крупнейших производителей алюминия в мире (около 6%).

- В 2022 году Rio Tinto, ссылаясь на австралийские санкции, лишила "Русал" прав на 20% акций совместного завода QAL в Австралии. "Русал" перестал получать положенный ему глинозем (сырье) и прибыль.

- В декабре 2025 Российский суд признал действия Rio Tinto незаконными и присудил "Русалу" компенсацию в размере 104,75 млрд рублей.

- Так как у Rio Tinto нет активов на территории России, цель иска "Русала" – получить компенсацию в юрисдикциях присутствия ответчика, например, в дружественной Монголии...