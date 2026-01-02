Переписка товарища Ким Чен Ын и Президента РФ

12:09 09.01.2026

﻿Уважаемый товарищ Ким Чен Ын направил ответное письмо президенту РФ



Пхеньян, 9 января. /ЦТАК/- Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики уважаемый товарищ Ким Чен Ын 8 января направил ответное письмо Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.



Ниже следует полный текст письма.



Самый дорогой мой друг,



С радостью и приятностью принял теплое поздравительное письмо от Вас.



И еще раз глубоко почувствовал искренние товарищеские отношения между нами. Пользуясь этим случаем, хочу подчеркнуть, что я считаю дружеские отношения с Вами самыми бесценными и горжусь ими.



Наше тесное сотрудничество и впредь будет продолжаться в разных сферах в соответствии с духом всеобъемлющего стратегического партнерства между КНДР и РФ, стратегическими интересами двух стран, стремлением и желанием двух народов.



Буду абсолютно уважать и безусловно поддерживать все проводимые Вами политики и принимаемые решения, и готов всегда быть вместе за Вас и за Вашу Россию.



Этот выбор неизменный и останется вечным.



Ваше письмо является ярким выражением Вашего братства и доверия ко мне и моим товарищам, всему корейскому народу.



Еще раз благодарю за это.



Дорогой Владимир Владимирович,



От всей души желаю Вам крепкого здоровья и больших успехов во всех важных работах.



Желая братскому российскому народу успехов и побед, шлю теплые пожелания.



***



Путин поздравил с Новым годом лидера КНДР Ким Чен Ына



МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил поздравление с наступающим Новым годом лидеру КНДР Ким Чен Ыну, сообщает пресс-служба Кремля.



"Президент Российской Федерации В.В. Путин направил поздравительные послания по случаю Рождества и наступающего Нового, 2026 года главам иностранных государств и правительств. В их числе... председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын", - говорится в сообщении.



***



Уважаемый товарищ Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму Президенту РФ



Пхеньян, 27 декабря. /ЦТАК/-- Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики уважаемый товарищ Ким Чен Ын 27 декабря направил поздравительную телеграмму Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.



Ниже следует полный текст телеграммы.



Дорогой мой товарищ,



По случаю Нового, 2026 года от имени правительства КНДР и корейского народа шлю Вам и в Вашем лице правительству РФ и братскому российскому народу самые горячие и сердечные поздравления.



2025 год, преисполненный незабываемыми моментами, которые будут вечно запечатлены в истории отношений между двумя странами – КНДР и РФ, был действительно знаменательным годом, когда наши две страны на торжественном пути во имя совместного священного дела создавали все новые истории союзнических отношений в новую эпоху, оказывая взаимную полную поддержку и бескорыстную помощь.



В течение уходящего 2025 года корейско-российские отношения еще более укрепились как самые искренние союзнические отношения, делящие кровь, горе и радость в одном окопе, и их абсолютная прочность и могущество запечатлены более яркими на страницах эпохи и истории.



Теперь никто не может разбить отношения и сплоченность народов двух стран, крепко соединенных силой и страстной волей защищать справедливое стремление эпохи и выправить историю.



Дорогой товарищ Владимир Путин,



Думаю, что сегодняшние корейско-российские союзнические отношения, уникальная непобедимость и великая сила которых проверены самым последовательным образом в суровых испытаниях истории, являются общим ценным достоянием, которое должно быть унаследовано из современного поколения в грядущее поколение.



Я всегда чувствую безграничную гордость за то, что вместе с Вами, самый дорогой, создаю и открываю великую историю корейско-российских отношений, историю вечного процветания корейско-российской дружбы, и очень рад этому.



Уважаемый товарищ Путин,



Справедливость и правда, победа и слава всегда будут за Вами и Вашей Россией.



Хочу еще раз заверить, что я, правительство КНДР и весь корейский народ всегда будут вместе с Вами и братским народом России.



По случаю полного надежд Нового, 2026 года от всей души желаю Вам, товарищ Президент, крепкого здоровья и еще больших успехов в ответственной работе по защите достоинства и интересов России.



Желаю, чтобы на пути российского народа всегда были только счастье и процветание.



***



Уважаемому товарищу Ким Чен Ыну прислал поздравительную телеграмму Президент РФ



Пхеньян, 25 декабря. /ЦТАК/-- Председателю Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики уважаемому товарищу Ким Чен Ыну 18 декабря прислал поздравительную телеграмму Президент Российской Федерации В. Путин.



Ниже следует полный текст телеграммы.



Уважаемый товарищ Ким Чен Ын,



Примите сердечные новогодние поздравления.



Уходящий год имел особое значение для отношений Москвы и Пхеньяна. Героическое участие контингента Корейской Народной Армии в освобождении территории Курской области от захватчиков, а также последующая работа корейских саперов на российской земле стали наглядным подтверждением нерушимой дружбы и боевого братства между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.



Важно, что совместными усилиями нам удалось обеспечить планомерную реализацию положений исторического Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Это способствовало значительному расширению продуктивной двусторонней кооперации в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.



Уверен, что мы будем и впредь всемерно укреплять дружественные, союзнические связи, конструктивно взаимодействовать в региональных и международных делах. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле построения справедливого многополярного миропорядка.



От души желаю Вам и Вашим близким здоровья, благополучия и успехов, а всем гражданам КНДР – счастья и процветания.



С уважением.