ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 9 января

Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 9 января
14:02 09.01.2026
Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 9 января, день
09.01.2026 | Обзор событий
Прошедшей ночью в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции Президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 г., Вооруженными Силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины, сообщили в Министерстве обороны России.
Цели удара достигнуты. Поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.
Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа.
Пока на большинстве участков СВО по мере ухудшения погодных условий наблюдается некоторое затишье, из окрестностей ЛИМАНА продолжают поступать хорошие новости. Спустя несколько лет российская армия вновь подбирается к СВЯТОГОРСКУ, – пишет Телеграм-канал Рыбарь.
В 2022 году ВС РФ были вынуждены оставить город после длительных боев во время украинского контрнаступления. Фронт тогда сворачивался достаточно быстро и российским бойцам пришлось отступить, чтобы не попасть в окружение.
Сейчас же с участка поступили кадры объективного контроля, подтверждающие присутствие штурмовиков на подступах к городу. Передовая группа замечена в окрестностях пляжа "Тайм-Аут" на восточных подступах к населенному пункту. Судя по всему, им удалось туда пробраться во время сильных снегопадов, ограничивающих работу дронов.
На текущий момент достоверно неизвестно, с какой стороны пришли бойцы ВС РФ. Продвижение возможно как через обширные леса у береговой линии Северского Донца, так и по многочисленным грунтовым дорогам, соединяющим СВЯТОГОРСК с соседней ЯРОВОЙ.
Вместе с тем восточнее Яровой под контроль ВС РФ перешла железнодорожная станция НОВОСЕЛОВКА, бои в окрестностях которой шли последние несколько месяцев. Несколько севернее российские войска продвинулись на рубеже АЛЕКСАНДРОВКА – КАРПОВКА, взяв под контроль несколько опорных пунктов, а также перерезав снабжение по дороге между селами.
Несмотря на сложные метеоусловия, штурмовики продолжают успешно продвигаться сразу на нескольких участках направления, пользуясь естественными укрытиями и обширными лесными массивами. Если в окрестностях Святогорска удастся полноценно закрепиться, следует ожидать начала городских боев уже в ближайшие недели.
* * *
По оперативным данным, наши войска начали штурм СВЯТОГОРСКА на северном фланге Славянска, – пишет Телеграм-канал Синяя Борода.
Сейчас бои идут на Запорожской улице. Наши войска двигаются вдоль реки Северский Донец.
Важность Святогорска сложно переоценить в рамках действий по освобождению Славянска. Он открывает путь через Богородичное на трассу М-03, связывающую Изюм и Славянск.
* * *
Сводка за 8 января 2026 г. от Телеграм-канала Дневник Десантника.
ЗАПОРОЖСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В районе н.п. ПРИМОРСКОЕ очень серьезные бои ведут Новороссийские десантники в северной части.
В районе н.п. СТЕПНОГОРСК Ставропольские десантники 7-й ДШДг, практически зачистили населенный пункт
В районе н.п. ЛУКЬЯНОВСКОЕ десантники 328-го ПДП 104-ой ВДД и 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, штурмуют по открытой местности позиции противника.
Бои идут вблизи н.п ЛУКЬЯНОВСКОЕ, ПАВЛОВКА, НОВОЯКОВЛЕВКА.
КРАСНОАРМЕЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Продолжаем зачистку в северной части КРАСНОАРМЕЙСКА.
Увеличиваем контроль территории севернее самого города.
В ГРИШИНО продолжаются бои. В районе УДАЧНОГО стрелковые бои.
Шахта севернее села под нашим контролем. В ДИМИТРОВЕ зачищаем северные окраины. В районе РОДИНСКОГО работают наши ВКС.
ХЕРСОНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Сохраняется береговое противостояние.
ВС РФ нанесли точечные удары по выявленным целям ВСУ в районе НИКОЛЬСКОГО.
КОНСТАНТИНОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ВС РФ развивают наступление на южных и северо-восточных окраинах города.
Продвижение идет в р-не одной из ключевых магистралей - ул. Соборности.
СЕВЕРСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Южнее СЕВЕРСКА подразделения ВС РФ продолжают рушить оборону противника.
Закрыт тактический "карман" северо-восточнее РЕЗНИКОВКИ.
Выше по линии фронта гвардейские части ведут бои за опорный пункт на возвышенности в районе ЗАКОТНОГО.
ВС РФ освободили н.п БРАТСКОЕ в Днепропетровской области.
* * *
Армия России продолжает наступление широким фронтом на СУМСКОМ НАПРАВЛЕНИИ, переломив "контрнаступ" ВСУ, пишет Телеграм-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.
Оперативная обстановка на Сумском направлении для ВСУ продолжает ухудшаться.
Российские войска зачистили район АНДРЕЕВКИ и продвинулись в лесопосадках западнее, восточнее и южнее от населенного пункта. также ВС РФ продвигаются южнее АЛЕКСЕЕВКИ.
Также активные бои продолжаются в районе ГРАБОВСКОГО, на южной окраине ВЫСОКОГО и в районе ЮНАКОВКИ, признают украинские военные аналитики.
Также подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанеся поражение силам ВСУ в районах н.п. КОНДРАТОВКА и РЫЖЕВКА Сумской области.
* * *
Всушники не успели закрыть дверь авто и тронуться – в них молниеносно влетел наш дрон на КРАСНОАРМЕЙСКОМ НАПРАВЛЕНИИ.
Любая попытка противника осуществить ротацию, доставить боеприпасы или провизию незамедлительно пресекается российскими дроноводами, – пишет Телеграм-канал Zvezdanews | "Звезда".
Операторы внимательно следят и за небом – в воздухе бойцы громят вражеские БПЛА. На кадрах коптер ВСУ воспламенился в полете.
* * *
Бойцы группировки войск "Север" эвакуировали мирных жителей населенного пункта ГРАБОВСКОЕ Сумской области, сообщает Минобороны России.
В подвалах уцелевших домов штурмовики 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) обнаружили мирных жителей. Наши военнослужащие помогли им продуктами и медикаментами. Когда с украинской стороны начались активные обстрелы населенного пункта, людям предложили эвакуироваться.
Для безопасного выхода штурмовики использовали погодные условия и рельеф местности, а специалисты РЭБ создали коридор безопасности от воздействия вражеских БПЛА.
Все жители Грабовского были эвакуированы из опасного района и находятся в пункте временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь.
* * *
В Киеве произошли масштабные ракетные удары по энергетической инфраструктуре, в результате которых пострадали ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, – пишет Телеграм-канал Военный Осведомитель.
Атака была осуществлена с использованием крылатых ракет "Калибр" и "Искандер", которому предшествовал налет дронов-камикадзе "Герань". По данным местных мониторинговых каналов, по Киеву было запущено до 12 баллистических ракет, около 25 ракет "Калибр" и свыше 200 беспилотников. В результате атак в столице Украины возникли серьезные проблемы с электроснабжением, и большая часть города осталась без электричества.
* * *
Дети из Херсонской области посетили столицу России по приглашению Московской Федерации профсоюзов, – пишет Телеграм-канал Таврия. Новости Херсонской области.
Ребята побывали на ВДНХ, погуляли по праздничной Москве и посетили главную елку страны в Кремлевском дворце.
"Для многих это была первая поездка в столицу – море эмоций, новые друзья и незабываемые впечатления", – рассказал губернатор Владимир Сальдо.