ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 9 января

14:02 09.01.2026

Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 9 января, день



09.01.2026 | Обзор событий



Прошедшей ночью в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции Президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 г., Вооруженными Силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины, сообщили в Министерстве обороны России.



