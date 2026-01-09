 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 09.01.2026
17:29  Игра в города: как и зачем в Центральной Азии строят новые мегаполисы, - Игорь Кармазин
14:02  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 9 января
05:08  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой
03:27  МВД: В Шымкенте ликвидирована схема хищения нефтепродуктов
02:30  Александр Лукашенко о Венесуэле: Сговор, предательство и уступка Трампа
01:16  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть II, - Валентин Катасонов
00:37  СП: Верить нельзя никому? Зачем России "одноразовые союзники"
Четверг, 08.01.2026
22:00  Сколько стоит Гренландия "по Трампу" - в нефтяных танкерах
17:06  Нацбанк Таджикистана опровергает информацию о кредитах под 1 процент
16:53  МИД КР объяснил, почему США ввели визовый залог для граждан Кыргызстана
15:21  МИД России напоминает: военные объекты коалиции желающих на Украине - законные боевые цели
13:39  Известия: что сделали тарифы США с мировой экономикой
11:50  МК: Насколько реальна перспектива "нового Нюрнберга" над украинской верхушкой?
06:00  Узбекистан начал готовиться к войне с замены иностранных терминов на национальные эквиваленты
Среда, 07.01.2026
20:10  Medya Gunlugu: в каких странах США свергали неугодных им лидеров (список обновляется)
16:19  Кадровые перестановки в Таджикистане 07.01.2026
14:02  Китай запретил экспорт в Японию всех товаров двойного назначения
03:00  В Узбекистане опубликовали актуальную схему Ташкентского метро
02:00  Специально для RT: Спор Вашингтона с Копенгагеном о Гренландии. Какие вообще отношения у острова с Данией?
01:00  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть I, - Валентин Катасонов
00:40  Turkmen Serdar: Выводы для Центральной Азии после похищения Мадуро
Вторник, 06.01.2026
21:45  Брюссельский надзор: ЕС назначил себя главным аудитором по сексу в Казахстане
16:49  МИД Китая о так называемом "судебном процессе" США в отношении похищенного Президента Мадуро
15:15  Казахстанский экспорт нефти и урана: о выборе правильного направления, - Николай Кузьмин
04:31  Венесуэла одержала победу на заседании Совета Безопасности ООН
00:15  США презентовали в ООН "Доктрину Донро". Теперь у Трампа есть собственная нефтяная империя?
Понедельник, 05.01.2026
21:49  Совместные учения ВМС стран БРИКС в ЮАР пройдут в январе 2026 года
20:16  Венесуэла - что это было? Сильный перестал делать вид, что связан правилами, - Ермек Ниязов
19:51  Выступление представителя России на заседании СБ ООН по ситуации в Венесуэле
17:12  Казахстан вступил в новый этап модернизации. Новогоднее интервью Касым-Жомарта Токаева
15:53  Япония готовится к статусу ядерной державы? - Анатолий Кошкин
14:05  Bloomberg: Трамп создал собственный "мировой порядок"
04:28  Мировая реакция на агрессию США против Венесуэлы
02:23  Caravan.kz: Будут ли в Казахстане устанавливать вышки 5G в 2026 году?
01:44  В вузах Таджикистана изучаются 16 иностранных языков
01:15  Экономист Сорокина: замороженные резервы России не дают покоя не только ЕС
00:10  Атака США на Венесуэлу: карибский фактор нефтяной интервенции, - Дмитрий Нефедов
Воскресенье, 04.01.2026
19:03  Мир стоит на пороге большой войны, - Александр Дугин
17:45  МИД КНДР: насилие в отношении Венесуэлы подтверждает дурную и зверскую сущность США
16:16  В Узбекистане учредят нагрудный знак "За вклад в борьбу с коррупцией" для защиты информаторов от преследований
15:13  Мировые запасы нефти по странам: инфографика
10:38  Киргизия. Шумкарбек Адилбек уулу назначен директором Национального института стратегических инициатив
01:31  Генсек ООН: Похищение Президента Венесуэлы создает опасный прецедент
00:40  В Киргизии Майлуу-Сууйский ламповый завод прекращает производство ламп накаливания
00:30  Как внедряется программа ОДКБ по таджикско-афганской границе
00:20  Новый год под стук колес: история дежурной ташкентского метро
00:10  Бюджет Казахстана на 2026 год: как его будут тратить
Суббота, 03.01.2026
21:46  Военный Осведомитель: Детали военной операции США в Венесуэле
20:23  Синьхуа: Китай решительно осуждает применение силы США против Венесуэлы
16:33  Венесуэла как актив - зачем Трамп пошел на силовое решение
13:25  Полвека назад Венесуэла национализировала нефтедобычу. "Миротворец" Трамп хочет все вернуть, - Валентин Катасонов
13:12  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы
12:56  Доктрина Монро в действии: Трамп заявил о захвате Мадуро и его семьи
01:20  Монголия рассматривает предложение России о малой АЭС
Пятница, 02.01.2026
15:24  "Я умею выбирать людей". Саида Мирзиеева впервые дала большое интервью
14:53  Известия: каких успехов добилась российская армия в 2025 году
13:59  Венесуэла собирает нефтяную армаду: смогут ли США остановить?
12:48  Как Китай справляется с экономическими вызовами. Разбор
12:42  Взгляд: Почему враги не задушили Иран
01:05  Россия передала США данные БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина
00:44  СП: Киргизско-китайский конфликт состоялся на русском языке - а иначе никак
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   |   Кыргызстан   |   Туркменистан   |   Узбекистан   | 
Игра в города: как и зачем в Центральной Азии строят новые мегаполисы, - Игорь Кармазин
17:29 09.01.2026

Игра в города: как и зачем в Центральной Азии строят новые мегаполисы
Масштабные проекты рассчитаны на сотни тысяч жителей

Игорь Кармазин
9 января 2026

В Центральной Азии в последние годы настоящий строительный бум: почти все государства региона возводят новые города, рассчитанные на сотни тысяч жителей. В Киргизии это мегаполис Асман, в Казахстане - Алатау, в Узбекистане - Новый Ташкент. Заявляется, что все они будут ультрасовременными, экологически чистыми и обязательно привлекут массу инвесторов. Подробности - в материале "Известий".

С видом на озеро

В Киргизии пытаются реализовать проект города Асман, который хотят возвести на северо-западном берегу озера Иссык-Куль. Предполагается, что жить здесь будут 500–700 тыс. человек, стоимость оценивается в $20 млрд. С высоты птичьего полета планировка города должна напоминать киргизский национальный музыкальный инструмент комуз.

Согласно проекту, Асман будет ультрасовременным городом, на многочисленных фото- и видеовизуализациях видны футуристические небоскребы и эстакады. В городе предполагается использовать возобновляемые источники энергии, электротранспорт, теплицы вертикального взращивания, а также сортировочные предприятия, которые при переработке мусора будут давать электроэнергию.

Поставят на рельсы: КНР, Киргизия и Узбекистан запустят новую железную дорогу
Эта магистраль свяжет рынки Европы, Южной Азии и Ближнего Востока

Впервые о строительстве города власти заговорили в 2021 году. Тогда президент Садыр Жапаров объяснял, что создать новый мегаполис дешевле и проще, чем обновить какой-либо из существующих. Глава государства также обещал, что на Асман не потратят ни копейки бюджетных денег. "Есть внешние инвесторы, которым интересно участвовать в реализации такого крупного проекта", - подчеркивал он.

В 2023 году прошла церемония старта строительства, Садыр Жапаров тогда заложил первую капсулу. В тот момент чиновники говорили, что на реализацию идеи понадобится всего 7–10 лет. Довольно быстро тогда удалось найти первых инвесторов, сообщалось об участии китайской и корейской компаний. При переводе строительства в практическую плоскость, однако, возникли проблемы.

В дирекции по возведению города несколько раз менялся руководитель, один из них - Тимур Файзиев - был фигурантом уголовного дела о коррупции. Летом 2024 года киргизские журналисты посетили стройплощадку и выяснили, что через год после торжественной церемонии с участием президента на месте появился только один барак для рабочих. В мае 2025 года власти без объяснения причин расторгли инвестиционное соглашение с китайской корпорацией.

В Бишкеке при этом не теряют оптимизма. В ноябре 2025-го прошла новая церемония старта строительства. Глава Нацагентства инвестиций Равшан Сабиров тогда сообщил, что Асман будут возводить поэтапно. "Одной компании выделено 100 га земли, другой - 80. Мы приглашаем все компании для участия в проекте, условия для всех одинаковые. Те, кто хочет реализовать свои инновационные идеи, могут обратиться в дирекцию", - сообщил он.

В стиле Сингапура

В Казахстане собираются возвести город Алатау, который будет расположен в 50 км к северу от Алма-Аты. Согласно проекту, первую очередь с расселением 247 тыс. человек должны сдать в 2030 году, к 2050 году население составит 1,8 млн человек. Город будет разделен на четыре больших района: деловой центр, образовательный и медицинский хаб, туристический кластер и торгово-логистическую зону. В каждом будут и жилые дома.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в январе 2024 года подписал указ о создании населенного пункта. Он также не раз повторял, что Алатау будет местом опережающего развития, притягивающим инновации и таланты. "Мы намерены построить совершенно новый мегаполис в стиле Сингапура, который станет ведущим международным деловым хабом, соответствующим мировым стандартам", - отмечал он.

Трамп на локомотиве: США врываются в борьбу за Центральную Азию
Страны региона заключили с Вашингтоном рекордные соглашения

В Узбекистане занимаются возведением Нового Ташкента, который призван разгрузить действующую столицу страны. Предполагается, что площадь города составит 20 тыс. га, население - до 2 млн человек. На первом этапе построят жилые дома для 600 тыс. жителей, десятки школ, детсадов и поликлиник.

Ключевыми объектами станут несколько гигантских небоскребов, а также административный центр, куда в перспективе переедут госучреждения. Кроме того, здесь появится Национальная библиотека, университет, ботанический сад и первая в Центральной Азии станция тригенерации, которая сможет вырабатывать электроэнергию, тепло и холод.

Президент Шавкат Мирзиеев дал старт проекту весной 2023 года, заложив первую капсулу. В августе 2025 года он проинспектировал стройплощадку, где сейчас ведется обустройство подземных коммуникаций. "За 32-летнюю историю Узбекистана мы впервые реализуем образцовый и отвечающий мировым стандартам проект. Он должен остаться на 300−400 лет, нашим внукам, правнукам и так далее", - рассуждал глава государства.

Наконец, в Туркменистане продвинулись дальше всех. Здесь в 2023 году уже открыли первую очередь нового города Аркадаг, который расположен в 30 км от столицы страны - Ашхабада. Тогда сообщалось, что на строительство потратили $3,3 млрд, на эти деньги было возведено 336 зданий, среди которых жилые дома и административные объекты.

Населенный пункт сделали "умным городом". Власти подчеркивали, что светофоры реагируют на изменение трафика, парковки сигнализируют автомобилистам о свободных местах, а мусорные баки сообщают коммунальщикам о своей заполненности. Для сохранения окружающей среды установили солнечные батареи и ветрогенераторы, закупили электробусы и электротакси, для решения проблемы вододефицита организовали сбор и очистку дождевой воды.

Немало в городе и туркменской специфики. Центральный проспект назван в честь "знаменитого скакуна Акхана" - любимого коня бывшего президента, действующего председателя верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедова. Этой же лошади установлен 31-метровый монумент, поблизости воздвигнут памятник самому Бердымухамедову высотой 36 м.

Заявленная численность населения превышает 40 тыс. человек. При этом независимые СМИ писали о ряде проблем. Во-первых, в Аркадаге сложно найти работу, потому что нет промышленных предприятий. Во-вторых, в пределы города не впускают частный автомобильный транспорт. В-третьих, для потенциальных жильцов установили серьезный фильтр: для покупки жилья надо иметь прописку в Ашхабаде или его окрестностях.

Гурбангулы Бердымухамедов в ходе своих совещаний отмечал, что темпы строительства и переселения людей в город отстают от запланированных. Проект при этом продолжает развиваться. К 2027 году должна быть введена в строй вторая очередь Аркадага. На этом этапе появятся еще 110 жилых домов, детские сады и школы, численность населения к этому моменту должна превысить 70 тыс. человек.

Партия одного региона: Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан договорились о сотрудничестве
Альянс может стать элементом европейской стратегии Global Gateway

Что говорят эксперты

Политолог Рустам Бурнашев объясняет, что в Центральной Азии растет численность населения, поэтому появление новых городов вполне логично.

- Я бы не стал все эти проекты ставить в один ряд, они довольно сильно отличаются друг от друга. В Казахстане и Киргизии создают инновационные центры, в Узбекистане происходит естественное развитие столицы, в Туркменистане мы видим личный проект бывшего президента. Где-то это новые объекты, где-то расширяются уже существующие мегаполисы. В любом случае приятно, что в регионе стараются следить за мировыми тенденциями и требованиями к современной городской инфраструктуре, - отмечает он.

Руководитель Центра общественной дипломатии и анализа мировой политики, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьев говорит, что строительство городов является признаком благополучия. По его словам, реализация этих проектов благоприятно воздействует на экономики стран региона.

- Появляются новые рабочие места, новые промышленные предприятия, экономика двигается вперед. Я при этом отмечаю, что в каждом таком случае немалая доля пиара и саморекламы. Власти хотят презентовать себя населению с самой лучшей стороны, рапортуют о больших успехах и грандиозных планах, которые впоследствии не всегда в полном объеме реализуются. Нельзя также забывать об особенностях социально-экономического устройства этих стран - часть денег может где-то "теряться" по дороге, - рассуждает он.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767968940


Новости Казахстана
- Начинается новый этап развития регионов: Спикер Сената о курсе Президента страны на децентрализацию
- Парадоксы тарифной политики
- Роман Скляр обсудил с руководством XINFA GROUP г-ном Чжао Тинъюном строительство промышленного парка в Павлодарской области
- Кадровые перестановки
- Руководство Демпартии "Ак жол" ознакомилось с работой промышленных предприятий Карагандинской области
- Аида Балаева провела встречу с участниками 3-й Генеральной Ассамблеи Союза тюркских торгово-промышленных палат
- Пока мужик не спросит, правительство не пошевелится
- А ГЭС я попрошу остаться!
- В Шымкенте ликвидирована схема хищения нефтепродуктов
- О результатах деятельности КНБ по противодействию коррупции в 2025 году
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  