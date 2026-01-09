Игра в города: как и зачем в Центральной Азии строят новые мегаполисы, - Игорь Кармазин

Игра в города: как и зачем в Центральной Азии строят новые мегаполисы

Масштабные проекты рассчитаны на сотни тысяч жителей



Игорь Кармазин

9 января 2026



В Центральной Азии в последние годы настоящий строительный бум: почти все государства региона возводят новые города, рассчитанные на сотни тысяч жителей. В Киргизии это мегаполис Асман, в Казахстане - Алатау, в Узбекистане - Новый Ташкент. Заявляется, что все они будут ультрасовременными, экологически чистыми и обязательно привлекут массу инвесторов. Подробности - в материале "Известий".



С видом на озеро



В Киргизии пытаются реализовать проект города Асман, который хотят возвести на северо-западном берегу озера Иссык-Куль. Предполагается, что жить здесь будут 500–700 тыс. человек, стоимость оценивается в $20 млрд. С высоты птичьего полета планировка города должна напоминать киргизский национальный музыкальный инструмент комуз.



Согласно проекту, Асман будет ультрасовременным городом, на многочисленных фото- и видеовизуализациях видны футуристические небоскребы и эстакады. В городе предполагается использовать возобновляемые источники энергии, электротранспорт, теплицы вертикального взращивания, а также сортировочные предприятия, которые при переработке мусора будут давать электроэнергию.



Впервые о строительстве города власти заговорили в 2021 году. Тогда президент Садыр Жапаров объяснял, что создать новый мегаполис дешевле и проще, чем обновить какой-либо из существующих. Глава государства также обещал, что на Асман не потратят ни копейки бюджетных денег. "Есть внешние инвесторы, которым интересно участвовать в реализации такого крупного проекта", - подчеркивал он.



В 2023 году прошла церемония старта строительства, Садыр Жапаров тогда заложил первую капсулу. В тот момент чиновники говорили, что на реализацию идеи понадобится всего 7–10 лет. Довольно быстро тогда удалось найти первых инвесторов, сообщалось об участии китайской и корейской компаний. При переводе строительства в практическую плоскость, однако, возникли проблемы.



В дирекции по возведению города несколько раз менялся руководитель, один из них - Тимур Файзиев - был фигурантом уголовного дела о коррупции. Летом 2024 года киргизские журналисты посетили стройплощадку и выяснили, что через год после торжественной церемонии с участием президента на месте появился только один барак для рабочих. В мае 2025 года власти без объяснения причин расторгли инвестиционное соглашение с китайской корпорацией.



В Бишкеке при этом не теряют оптимизма. В ноябре 2025-го прошла новая церемония старта строительства. Глава Нацагентства инвестиций Равшан Сабиров тогда сообщил, что Асман будут возводить поэтапно. "Одной компании выделено 100 га земли, другой - 80. Мы приглашаем все компании для участия в проекте, условия для всех одинаковые. Те, кто хочет реализовать свои инновационные идеи, могут обратиться в дирекцию", - сообщил он.



В стиле Сингапура



В Казахстане собираются возвести город Алатау, который будет расположен в 50 км к северу от Алма-Аты. Согласно проекту, первую очередь с расселением 247 тыс. человек должны сдать в 2030 году, к 2050 году население составит 1,8 млн человек. Город будет разделен на четыре больших района: деловой центр, образовательный и медицинский хаб, туристический кластер и торгово-логистическую зону. В каждом будут и жилые дома.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в январе 2024 года подписал указ о создании населенного пункта. Он также не раз повторял, что Алатау будет местом опережающего развития, притягивающим инновации и таланты. "Мы намерены построить совершенно новый мегаполис в стиле Сингапура, который станет ведущим международным деловым хабом, соответствующим мировым стандартам", - отмечал он.



В Узбекистане занимаются возведением Нового Ташкента, который призван разгрузить действующую столицу страны. Предполагается, что площадь города составит 20 тыс. га, население - до 2 млн человек. На первом этапе построят жилые дома для 600 тыс. жителей, десятки школ, детсадов и поликлиник.



Ключевыми объектами станут несколько гигантских небоскребов, а также административный центр, куда в перспективе переедут госучреждения. Кроме того, здесь появится Национальная библиотека, университет, ботанический сад и первая в Центральной Азии станция тригенерации, которая сможет вырабатывать электроэнергию, тепло и холод.



Президент Шавкат Мирзиеев дал старт проекту весной 2023 года, заложив первую капсулу. В августе 2025 года он проинспектировал стройплощадку, где сейчас ведется обустройство подземных коммуникаций. "За 32-летнюю историю Узбекистана мы впервые реализуем образцовый и отвечающий мировым стандартам проект. Он должен остаться на 300−400 лет, нашим внукам, правнукам и так далее", - рассуждал глава государства.



Наконец, в Туркменистане продвинулись дальше всех. Здесь в 2023 году уже открыли первую очередь нового города Аркадаг, который расположен в 30 км от столицы страны - Ашхабада. Тогда сообщалось, что на строительство потратили $3,3 млрд, на эти деньги было возведено 336 зданий, среди которых жилые дома и административные объекты.



Населенный пункт сделали "умным городом". Власти подчеркивали, что светофоры реагируют на изменение трафика, парковки сигнализируют автомобилистам о свободных местах, а мусорные баки сообщают коммунальщикам о своей заполненности. Для сохранения окружающей среды установили солнечные батареи и ветрогенераторы, закупили электробусы и электротакси, для решения проблемы вододефицита организовали сбор и очистку дождевой воды.



Немало в городе и туркменской специфики. Центральный проспект назван в честь "знаменитого скакуна Акхана" - любимого коня бывшего президента, действующего председателя верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедова. Этой же лошади установлен 31-метровый монумент, поблизости воздвигнут памятник самому Бердымухамедову высотой 36 м.



Заявленная численность населения превышает 40 тыс. человек. При этом независимые СМИ писали о ряде проблем. Во-первых, в Аркадаге сложно найти работу, потому что нет промышленных предприятий. Во-вторых, в пределы города не впускают частный автомобильный транспорт. В-третьих, для потенциальных жильцов установили серьезный фильтр: для покупки жилья надо иметь прописку в Ашхабаде или его окрестностях.



Гурбангулы Бердымухамедов в ходе своих совещаний отмечал, что темпы строительства и переселения людей в город отстают от запланированных. Проект при этом продолжает развиваться. К 2027 году должна быть введена в строй вторая очередь Аркадага. На этом этапе появятся еще 110 жилых домов, детские сады и школы, численность населения к этому моменту должна превысить 70 тыс. человек.



Что говорят эксперты



Политолог Рустам Бурнашев объясняет, что в Центральной Азии растет численность населения, поэтому появление новых городов вполне логично.



- Я бы не стал все эти проекты ставить в один ряд, они довольно сильно отличаются друг от друга. В Казахстане и Киргизии создают инновационные центры, в Узбекистане происходит естественное развитие столицы, в Туркменистане мы видим личный проект бывшего президента. Где-то это новые объекты, где-то расширяются уже существующие мегаполисы. В любом случае приятно, что в регионе стараются следить за мировыми тенденциями и требованиями к современной городской инфраструктуре, - отмечает он.



Руководитель Центра общественной дипломатии и анализа мировой политики, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьев говорит, что строительство городов является признаком благополучия. По его словам, реализация этих проектов благоприятно воздействует на экономики стран региона.



- Появляются новые рабочие места, новые промышленные предприятия, экономика двигается вперед. Я при этом отмечаю, что в каждом таком случае немалая доля пиара и саморекламы. Власти хотят презентовать себя населению с самой лучшей стороны, рапортуют о больших успехах и грандиозных планах, которые впоследствии не всегда в полном объеме реализуются. Нельзя также забывать об особенностях социально-экономического устройства этих стран - часть денег может где-то "теряться" по дороге, - рассуждает он.