Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Министерства внутренних дел

22:21 09.01.2026

Кадровые изменения в структуре Министерства внутренних дел

09.01.2026 18.12

город Душанбе



9 января Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон провел беседу с кадрами, представленными для назначения на руководящие должности в структуре Министерства внутренних дел.



По согласованию с Президентом Республики Таджикистан произведены кадровые изменения в руководящем составе центрального аппарата Министерства внутренних дел, управлениях и отделах Министерства внутренних дел в ряде городов и районов.



В частности заместитель министра внутренних дел, руководитель аппарата министра внутренних дел, начальники управления собственной безопасности, управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, подразделения особого назначения, зональной части управления внутренних дел по Хатлонской области в Кулябской группе районов, национальный координатор по реформе милиции, руководитель Национального центрального бюро Интерпол, начальники отделов Министерства внутренних дел в городах и районах Куляб, Абдурахмони Джами, Фархор, Ховалинг, Темурмалик, Джалолиддини Балхи, Вахдат, Рудаки, Файзабад, Худжанд, Джаббор Расулов, Бустон, Зафарабад, Ашт, отдела МВД в Исфаре, Бободжон Гафуров, Рошткалъа, районов Исмоили Сомони и Шоҳмансур города Душанбе, начальники отделов управления МВД на транспорте в линейном отделе в аэропорту Душанбе, на железнодорожном транспорте и в Согдийской области назначены из числа молодых и опытных кадров отрасли.



В ходе беседы с кадрами органов внутренних дел Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон напутствовал их на верное и безупречное служение, соблюдение законности и правопорядка, отраслевых уставов, пропаганду правовой культуры в рядах органов и среди населения, серьезную и честную борьбу с преступниками и преступностью, особенно с созданной транснациональной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, в частности новыми синтетическими разновидностями, а также на качественное воспитание молодых отраслевых кадров.



Было подчеркнуто, что во всех случаях интересы государства и народа Таджикистана, необходимость укрепления стабильности и безопасности страны, обеспечение мирной жизни населения всегда должны ставиться на первое место.



