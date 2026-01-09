 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 09.01.2026
22:21  Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Министерства внутренних дел
21:34  Как был убит президент Южной Кореи Пак Чон Хи (история), - П.В.Густерин
17:29  Игра в города: как и зачем в Центральной Азии строят новые мегаполисы, - Игорь Кармазин
14:02  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 9 января
12:09  Переписка товарища Ким Чен Ын и Президента РФ
05:08  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой
03:27  МВД: В Шымкенте ликвидирована схема хищения нефтепродуктов
02:30  Александр Лукашенко о Венесуэле: Сговор, предательство и уступка Трампа
01:16  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть II, - Валентин Катасонов
00:37  СП: Верить нельзя никому? Зачем России "одноразовые союзники"
Четверг, 08.01.2026
22:00  Сколько стоит Гренландия "по Трампу" - в нефтяных танкерах
17:06  Нацбанк Таджикистана опровергает информацию о кредитах под 1 процент
16:53  МИД КР объяснил, почему США ввели визовый залог для граждан Кыргызстана
15:21  МИД России напоминает: военные объекты коалиции желающих на Украине - законные боевые цели
13:39  Известия: что сделали тарифы США с мировой экономикой
11:50  МК: Насколько реальна перспектива "нового Нюрнберга" над украинской верхушкой?
06:00  Узбекистан начал готовиться к войне с замены иностранных терминов на национальные эквиваленты
Среда, 07.01.2026
20:10  Medya Gunlugu: в каких странах США свергали неугодных им лидеров (список обновляется)
16:19  Кадровые перестановки в Таджикистане 07.01.2026
14:02  Китай запретил экспорт в Японию всех товаров двойного назначения
03:00  В Узбекистане опубликовали актуальную схему Ташкентского метро
02:00  Специально для RT: Спор Вашингтона с Копенгагеном о Гренландии. Какие вообще отношения у острова с Данией?
01:00  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть I, - Валентин Катасонов
00:40  Turkmen Serdar: Выводы для Центральной Азии после похищения Мадуро
Вторник, 06.01.2026
21:45  Брюссельский надзор: ЕС назначил себя главным аудитором по сексу в Казахстане
16:49  МИД Китая о так называемом "судебном процессе" США в отношении похищенного Президента Мадуро
15:15  Казахстанский экспорт нефти и урана: о выборе правильного направления, - Николай Кузьмин
04:31  Венесуэла одержала победу на заседании Совета Безопасности ООН
00:15  США презентовали в ООН "Доктрину Донро". Теперь у Трампа есть собственная нефтяная империя?
Понедельник, 05.01.2026
21:49  Совместные учения ВМС стран БРИКС в ЮАР пройдут в январе 2026 года
20:16  Венесуэла - что это было? Сильный перестал делать вид, что связан правилами, - Ермек Ниязов
19:51  Выступление представителя России на заседании СБ ООН по ситуации в Венесуэле
17:12  Казахстан вступил в новый этап модернизации. Новогоднее интервью Касым-Жомарта Токаева
15:53  Япония готовится к статусу ядерной державы? - Анатолий Кошкин
14:05  Bloomberg: Трамп создал собственный "мировой порядок"
04:28  Мировая реакция на агрессию США против Венесуэлы
02:23  Caravan.kz: Будут ли в Казахстане устанавливать вышки 5G в 2026 году?
01:44  В вузах Таджикистана изучаются 16 иностранных языков
01:15  Экономист Сорокина: замороженные резервы России не дают покоя не только ЕС
00:10  Атака США на Венесуэлу: карибский фактор нефтяной интервенции, - Дмитрий Нефедов
Воскресенье, 04.01.2026
19:03  Мир стоит на пороге большой войны, - Александр Дугин
17:45  МИД КНДР: насилие в отношении Венесуэлы подтверждает дурную и зверскую сущность США
16:16  В Узбекистане учредят нагрудный знак "За вклад в борьбу с коррупцией" для защиты информаторов от преследований
15:13  Мировые запасы нефти по странам: инфографика
10:38  Киргизия. Шумкарбек Адилбек уулу назначен директором Национального института стратегических инициатив
01:31  Генсек ООН: Похищение Президента Венесуэлы создает опасный прецедент
00:40  В Киргизии Майлуу-Сууйский ламповый завод прекращает производство ламп накаливания
00:30  Как внедряется программа ОДКБ по таджикско-афганской границе
00:20  Новый год под стук колес: история дежурной ташкентского метро
00:10  Бюджет Казахстана на 2026 год: как его будут тратить
Суббота, 03.01.2026
21:46  Военный Осведомитель: Детали военной операции США в Венесуэле
20:23  Синьхуа: Китай решительно осуждает применение силы США против Венесуэлы
16:33  Венесуэла как актив - зачем Трамп пошел на силовое решение
13:25  Полвека назад Венесуэла национализировала нефтедобычу. "Миротворец" Трамп хочет все вернуть, - Валентин Катасонов
13:12  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы
12:56  Доктрина Монро в действии: Трамп заявил о захвате Мадуро и его семьи
01:20  Монголия рассматривает предложение России о малой АЭС
Пятница, 02.01.2026
15:24  "Я умею выбирать людей". Саида Мирзиеева впервые дала большое интервью
14:53  Известия: каких успехов добилась российская армия в 2025 году
13:59  Венесуэла собирает нефтяную армаду: смогут ли США остановить?
12:48  Как Китай справляется с экономическими вызовами. Разбор
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   |   КАДРЫ   | 
Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Министерства внутренних дел
22:21 09.01.2026

Кадровые изменения в структуре Министерства внутренних дел
09.01.2026 18.12
город Душанбе

9 января Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон провел беседу с кадрами, представленными для назначения на руководящие должности в структуре Министерства внутренних дел.

По согласованию с Президентом Республики Таджикистан произведены кадровые изменения в руководящем составе центрального аппарата Министерства внутренних дел, управлениях и отделах Министерства внутренних дел в ряде городов и районов.

В частности заместитель министра внутренних дел, руководитель аппарата министра внутренних дел, начальники управления собственной безопасности, управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, подразделения особого назначения, зональной части управления внутренних дел по Хатлонской области в Кулябской группе районов, национальный координатор по реформе милиции, руководитель Национального центрального бюро Интерпол, начальники отделов Министерства внутренних дел в городах и районах Куляб, Абдурахмони Джами, Фархор, Ховалинг, Темурмалик, Джалолиддини Балхи, Вахдат, Рудаки, Файзабад, Худжанд, Джаббор Расулов, Бустон, Зафарабад, Ашт, отдела МВД в Исфаре, Бободжон Гафуров, Рошткалъа, районов Исмоили Сомони и Шоҳмансур города Душанбе, начальники отделов управления МВД на транспорте в линейном отделе в аэропорту Душанбе, на железнодорожном транспорте и в Согдийской области назначены из числа молодых и опытных кадров отрасли.

В ходе беседы с кадрами органов внутренних дел Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон напутствовал их на верное и безупречное служение, соблюдение законности и правопорядка, отраслевых уставов, пропаганду правовой культуры в рядах органов и среди населения, серьезную и честную борьбу с преступниками и преступностью, особенно с созданной транснациональной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, в частности новыми синтетическими разновидностями, а также на качественное воспитание молодых отраслевых кадров.

Было подчеркнуто, что во всех случаях интересы государства и народа Таджикистана, необходимость укрепления стабильности и безопасности страны, обеспечение мирной жизни населения всегда должны ставиться на первое место.



***

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
от 9 января 2026 года

Правительство Республики Таджикистан постановляет:

№5 - Освободить Насимзода Акбара Гиеса от должности заместителя министра внутренних дел Республики Таджикистан в связи с уходом на пенсию.

№6 - Назначить Холикзода Баходура Одинахуджа заместителем министра внутренних дел Республики Таджикистан.

Председатель
Правительства Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - President.tj
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767986460


Новости Казахстана
- Начинается новый этап развития регионов: Спикер Сената о курсе Президента страны на децентрализацию
- Парадоксы тарифной политики
- Роман Скляр обсудил с руководством XINFA GROUP г-ном Чжао Тинъюном строительство промышленного парка в Павлодарской области
- Кадровые перестановки
- Руководство Демпартии "Ак жол" ознакомилось с работой промышленных предприятий Карагандинской области
- Аида Балаева провела встречу с участниками 3-й Генеральной Ассамблеи Союза тюркских торгово-промышленных палат
- Пока мужик не спросит, правительство не пошевелится
- А ГЭС я попрошу остаться!
- В Шымкенте ликвидирована схема хищения нефтепродуктов
- О результатах деятельности КНБ по противодействию коррупции в 2025 году
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  