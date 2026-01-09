|Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Министерства внутренних дел
22:21 09.01.2026
Кадровые изменения в структуре Министерства внутренних дел
09.01.2026 18.12
город Душанбе
9 января Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон провел беседу с кадрами, представленными для назначения на руководящие должности в структуре Министерства внутренних дел.
По согласованию с Президентом Республики Таджикистан произведены кадровые изменения в руководящем составе центрального аппарата Министерства внутренних дел, управлениях и отделах Министерства внутренних дел в ряде городов и районов.
В частности заместитель министра внутренних дел, руководитель аппарата министра внутренних дел, начальники управления собственной безопасности, управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, подразделения особого назначения, зональной части управления внутренних дел по Хатлонской области в Кулябской группе районов, национальный координатор по реформе милиции, руководитель Национального центрального бюро Интерпол, начальники отделов Министерства внутренних дел в городах и районах Куляб, Абдурахмони Джами, Фархор, Ховалинг, Темурмалик, Джалолиддини Балхи, Вахдат, Рудаки, Файзабад, Худжанд, Джаббор Расулов, Бустон, Зафарабад, Ашт, отдела МВД в Исфаре, Бободжон Гафуров, Рошткалъа, районов Исмоили Сомони и Шоҳмансур города Душанбе, начальники отделов управления МВД на транспорте в линейном отделе в аэропорту Душанбе, на железнодорожном транспорте и в Согдийской области назначены из числа молодых и опытных кадров отрасли.
В ходе беседы с кадрами органов внутренних дел Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон напутствовал их на верное и безупречное служение, соблюдение законности и правопорядка, отраслевых уставов, пропаганду правовой культуры в рядах органов и среди населения, серьезную и честную борьбу с преступниками и преступностью, особенно с созданной транснациональной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, в частности новыми синтетическими разновидностями, а также на качественное воспитание молодых отраслевых кадров.
Было подчеркнуто, что во всех случаях интересы государства и народа Таджикистана, необходимость укрепления стабильности и безопасности страны, обеспечение мирной жизни населения всегда должны ставиться на первое место.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
от 9 января 2026 года
Правительство Республики Таджикистан постановляет:
№5 - Освободить Насимзода Акбара Гиеса от должности заместителя министра внутренних дел Республики Таджикистан в связи с уходом на пенсию.
№6 - Назначить Холикзода Баходура Одинахуджа заместителем министра внутренних дел Республики Таджикистан.
Председатель
Правительства Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон