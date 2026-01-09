 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Суббота, 10.01.2026
00:49  Zakon.kz: Что произошло с Национальным фондом Казахстана в 2025 году
Пятница, 09.01.2026
22:21  Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Министерства внутренних дел
21:34  Как был убит президент Южной Кореи Пак Чон Хи (история), - П.В.Густерин
17:29  Игра в города: как и зачем в Центральной Азии строят новые мегаполисы, - Игорь Кармазин
14:02  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 9 января
12:09  Переписка товарища Ким Чен Ын и Президента РФ
05:08  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой
03:27  МВД: В Шымкенте ликвидирована схема хищения нефтепродуктов
02:30  Александр Лукашенко о Венесуэле: Сговор, предательство и уступка Трампа
01:16  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть II, - Валентин Катасонов
00:37  СП: Верить нельзя никому? Зачем России "одноразовые союзники"
Четверг, 08.01.2026
22:00  Сколько стоит Гренландия "по Трампу" - в нефтяных танкерах
17:06  Нацбанк Таджикистана опровергает информацию о кредитах под 1 процент
16:53  МИД КР объяснил, почему США ввели визовый залог для граждан Кыргызстана
15:21  МИД России напоминает: военные объекты коалиции желающих на Украине - законные боевые цели
13:39  Известия: что сделали тарифы США с мировой экономикой
11:50  МК: Насколько реальна перспектива "нового Нюрнберга" над украинской верхушкой?
06:00  Узбекистан начал готовиться к войне с замены иностранных терминов на национальные эквиваленты
Среда, 07.01.2026
20:10  Medya Gunlugu: в каких странах США свергали неугодных им лидеров (список обновляется)
16:19  Кадровые перестановки в Таджикистане 07.01.2026
14:02  Китай запретил экспорт в Японию всех товаров двойного назначения
03:00  В Узбекистане опубликовали актуальную схему Ташкентского метро
02:00  Специально для RT: Спор Вашингтона с Копенгагеном о Гренландии. Какие вообще отношения у острова с Данией?
01:00  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть I, - Валентин Катасонов
00:40  Turkmen Serdar: Выводы для Центральной Азии после похищения Мадуро
Вторник, 06.01.2026
21:45  Брюссельский надзор: ЕС назначил себя главным аудитором по сексу в Казахстане
16:49  МИД Китая о так называемом "судебном процессе" США в отношении похищенного Президента Мадуро
15:15  Казахстанский экспорт нефти и урана: о выборе правильного направления, - Николай Кузьмин
04:31  Венесуэла одержала победу на заседании Совета Безопасности ООН
00:15  США презентовали в ООН "Доктрину Донро". Теперь у Трампа есть собственная нефтяная империя?
Понедельник, 05.01.2026
21:49  Совместные учения ВМС стран БРИКС в ЮАР пройдут в январе 2026 года
20:16  Венесуэла - что это было? Сильный перестал делать вид, что связан правилами, - Ермек Ниязов
19:51  Выступление представителя России на заседании СБ ООН по ситуации в Венесуэле
17:12  Казахстан вступил в новый этап модернизации. Новогоднее интервью Касым-Жомарта Токаева
15:53  Япония готовится к статусу ядерной державы? - Анатолий Кошкин
14:05  Bloomberg: Трамп создал собственный "мировой порядок"
04:28  Мировая реакция на агрессию США против Венесуэлы
02:23  Caravan.kz: Будут ли в Казахстане устанавливать вышки 5G в 2026 году?
01:44  В вузах Таджикистана изучаются 16 иностранных языков
01:15  Экономист Сорокина: замороженные резервы России не дают покоя не только ЕС
00:10  Атака США на Венесуэлу: карибский фактор нефтяной интервенции, - Дмитрий Нефедов
Воскресенье, 04.01.2026
19:03  Мир стоит на пороге большой войны, - Александр Дугин
17:45  МИД КНДР: насилие в отношении Венесуэлы подтверждает дурную и зверскую сущность США
16:16  В Узбекистане учредят нагрудный знак "За вклад в борьбу с коррупцией" для защиты информаторов от преследований
15:13  Мировые запасы нефти по странам: инфографика
10:38  Киргизия. Шумкарбек Адилбек уулу назначен директором Национального института стратегических инициатив
01:31  Генсек ООН: Похищение Президента Венесуэлы создает опасный прецедент
00:40  В Киргизии Майлуу-Сууйский ламповый завод прекращает производство ламп накаливания
00:30  Как внедряется программа ОДКБ по таджикско-афганской границе
00:20  Новый год под стук колес: история дежурной ташкентского метро
00:10  Бюджет Казахстана на 2026 год: как его будут тратить
Суббота, 03.01.2026
21:46  Военный Осведомитель: Детали военной операции США в Венесуэле
20:23  Синьхуа: Китай решительно осуждает применение силы США против Венесуэлы
16:33  Венесуэла как актив - зачем Трамп пошел на силовое решение
13:25  Полвека назад Венесуэла национализировала нефтедобычу. "Миротворец" Трамп хочет все вернуть, - Валентин Катасонов
13:12  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы
12:56  Доктрина Монро в действии: Трамп заявил о захвате Мадуро и его семьи
01:20  Монголия рассматривает предложение России о малой АЭС
Пятница, 02.01.2026
15:24  "Я умею выбирать людей". Саида Мирзиеева впервые дала большое интервью
14:53  Известия: каких успехов добилась российская армия в 2025 году
13:59  Венесуэла собирает нефтяную армаду: смогут ли США остановить?
Zakon.kz: Что произошло с Национальным фондом Казахстана в 2025 году
00:49 10.01.2026

Что произошло с Национальным фондом Казахстана в 2025 году
09 января 2026

Привычно считать, что рост Нацфонда напрямую зависит от цен на нефть. Однако итоги 2025 года эту логику нарушили. Несмотря на многотриллионные трансферты в бюджет, активы фонда увеличились почти на 5 трлн тенге – и решающую роль в этом сыграли не нефтяные налоги, сообщает Zakon.kz.



Не нефтью единой…

На 1 января 2026 года объем средств Нацфонда составлял 34,73 трлн тенге. По итогам 2025 года фонд не только сохранил объем, но и заметно его увеличил – до 39,64 трлн тенге. По данным Минфина РК, чистый прирост средств составил почти 4,9 трлн тенге, что стало возможным, несмотря на значительные трансферты в республиканский бюджет.

Ключевой фактор роста – инвестиционные доходы, а не нефтяные налоги в классическом понимании.

Структура поступлений

Общий объем поступлений в Национальный фонд за отчетный период составил 10,22 трлн тенге.

Из них:
- инвестиционные доходы от управления Фондом – 6,45 трлн тенге, то есть около 63% всех поступлений;
- прямые налоги от организаций нефтяного сектора – 3,73 трлн тенге, или порядка 36% поступлений.

Таким образом, в 2025 году Национальный фонд в большей степени выступал как инвестиционный фонд, а не просто накопитель нефтяных доходов. Это важнейший структурный сдвиг во всей финансовой системе Казахстана.

Из чего сложились доходы

В структуре прямых налогов нефтяного сектора основную роль сыграли:
- корпоративный подоходный налог – 1,3 трлн тенге,
- налог на добычу полезных ископаемых – 0,9 трлн тенге,
- доля РК по соглашениям о разделе продукции – 1,05 трлн тенге,
- рентный налог на экспорт – 0,36 трлн тенге.

Налог на сверхприбыль и бонусы носят второстепенный характер и не оказывают значимого влияния на общую динамику поступлений.

Ненефтяные и разовые источники: ограниченный вклад

Поступления от штрафов, компенсаций вреда и прочих неналоговых операций нефтяного сектора составили менее 20 млрд тенге, что статистически несущественно на фоне общих объемов Фонда.

Продажа сельхозземель, приватизация и погашение бюджетных кредитов также дали минимальный эффект.

Выделяется лишь один разовый источник – 23 млрд тенге от продажи активов организацией, работающей с проблемными кредитными портфелями банков второго уровня. Однако даже он не меняет общей картины.

Использование средств

Общий объем использования средств Национального фонда составил 5,3 трлн тенге.

Почти вся эта сумма – прямые трансферты в бюджет:
- гарантированные трансферты – 2,0 трлн тенге,
- целевые трансферты – 3,25 трлн тенге.

Расходы на управление Фондом и внешний аудит составили 54,4 млрд тенге, или около 1% от общего объема использования, что указывает на относительно низкую административную нагрузку.

Фактически Нацфонд продолжает выполнять роль ключевого источника бюджетной устойчивости, компенсируя дефицит доходов республиканского бюджета.

Устойчивость при высокой зависимости

По состоянию на 1 января 2026 года объем средств Нацфонда достиг 39,64 трлн тенге, что является одним из самых высоких значений за последние годы.

Рост активов обеспечен в первую очередь рыночной доходностью, а не ростом нефтяных поступлений. Это качественно меняет роль Фонда – от сырьевой "подушки безопасности" к инвестиционному механизму, правда, чувствительному к конъюнктуре глобальных рынков.

Ключевой вывод такой, что Национальный фонд Казахстана в 2025 году фактически впервые выступил не столько "нефтяной копилкой", сколько инвестиционным буфером, сглаживающим бюджетные дисбалансы. При этом сохранение устойчивости Фонда в долгосрочной перспективе напрямую зависит от темпов изъятия средств и способности бюджета снижать зависимость от трансфертов, а не от текущего уровня нефтяных доходов.

Андрей Зубов

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767995340


