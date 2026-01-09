Zakon.kz: Что произошло с Национальным фондом Казахстана в 2025 году

Что произошло с Национальным фондом Казахстана в 2025 году

09 января 2026



Привычно считать, что рост Нацфонда напрямую зависит от цен на нефть. Однако итоги 2025 года эту логику нарушили. Несмотря на многотриллионные трансферты в бюджет, активы фонда увеличились почти на 5 трлн тенге – и решающую роль в этом сыграли не нефтяные налоги, сообщает Zakon.kz.



