Zakon.kz: Что произошло с Национальным фондом Казахстана в 2025 году

00:49 10.01.2026
Что произошло с Национальным фондом Казахстана в 2025 году
09 января 2026
Привычно считать, что рост Нацфонда напрямую зависит от цен на нефть. Однако итоги 2025 года эту логику нарушили. Несмотря на многотриллионные трансферты в бюджет, активы фонда увеличились почти на 5 трлн тенге – и решающую роль в этом сыграли не нефтяные налоги, сообщает Zakon.kz.
Не нефтью единой…
На 1 января 2026 года объем средств Нацфонда составлял 34,73 трлн тенге. По итогам 2025 года фонд не только сохранил объем, но и заметно его увеличил – до 39,64 трлн тенге. По данным Минфина РК, чистый прирост средств составил почти 4,9 трлн тенге, что стало возможным, несмотря на значительные трансферты в республиканский бюджет.
Ключевой фактор роста – инвестиционные доходы, а не нефтяные налоги в классическом понимании.
Структура поступлений
Общий объем поступлений в Национальный фонд за отчетный период составил 10,22 трлн тенге.
Из них:
- инвестиционные доходы от управления Фондом – 6,45 трлн тенге, то есть около 63% всех поступлений;
- прямые налоги от организаций нефтяного сектора – 3,73 трлн тенге, или порядка 36% поступлений.
Таким образом, в 2025 году Национальный фонд в большей степени выступал как инвестиционный фонд, а не просто накопитель нефтяных доходов. Это важнейший структурный сдвиг во всей финансовой системе Казахстана.
Из чего сложились доходы
В структуре прямых налогов нефтяного сектора основную роль сыграли:
- корпоративный подоходный налог – 1,3 трлн тенге,
- налог на добычу полезных ископаемых – 0,9 трлн тенге,
- доля РК по соглашениям о разделе продукции – 1,05 трлн тенге,
- рентный налог на экспорт – 0,36 трлн тенге.
Налог на сверхприбыль и бонусы носят второстепенный характер и не оказывают значимого влияния на общую динамику поступлений.
Ненефтяные и разовые источники: ограниченный вклад
Поступления от штрафов, компенсаций вреда и прочих неналоговых операций нефтяного сектора составили менее 20 млрд тенге, что статистически несущественно на фоне общих объемов Фонда.
Продажа сельхозземель, приватизация и погашение бюджетных кредитов также дали минимальный эффект.
Выделяется лишь один разовый источник – 23 млрд тенге от продажи активов организацией, работающей с проблемными кредитными портфелями банков второго уровня. Однако даже он не меняет общей картины.
Использование средств
Общий объем использования средств Национального фонда составил 5,3 трлн тенге.
Почти вся эта сумма – прямые трансферты в бюджет:
- гарантированные трансферты – 2,0 трлн тенге,
- целевые трансферты – 3,25 трлн тенге.
Расходы на управление Фондом и внешний аудит составили 54,4 млрд тенге, или около 1% от общего объема использования, что указывает на относительно низкую административную нагрузку.
Фактически Нацфонд продолжает выполнять роль ключевого источника бюджетной устойчивости, компенсируя дефицит доходов республиканского бюджета.
Устойчивость при высокой зависимости
По состоянию на 1 января 2026 года объем средств Нацфонда достиг 39,64 трлн тенге, что является одним из самых высоких значений за последние годы.
Рост активов обеспечен в первую очередь рыночной доходностью, а не ростом нефтяных поступлений. Это качественно меняет роль Фонда – от сырьевой "подушки безопасности" к инвестиционному механизму, правда, чувствительному к конъюнктуре глобальных рынков.
Ключевой вывод такой, что Национальный фонд Казахстана в 2025 году фактически впервые выступил не столько "нефтяной копилкой", сколько инвестиционным буфером, сглаживающим бюджетные дисбалансы. При этом сохранение устойчивости Фонда в долгосрочной перспективе напрямую зависит от темпов изъятия средств и способности бюджета снижать зависимость от трансфертов, а не от текущего уровня нефтяных доходов.
Андрей Зубов